Franco Flexas, el intendente de Los Toldos, un pueblo de 20.000 habitantes ubicado al noroeste bonaerense, lanzó a través de su cuenta de Instagram una llamativa propuesta: caminará desde su municipio hasta La Plata con el objetivo de convertirse en el próximo gobernador de la provincia de Buenos Aires. La iniciativa comprende 350 kilómetros de distancia y un tiempo estimado de 22 días.

“Siempre pensé que a la Provincia hay que gobernarla como se gobierna un pueblo: cerca de la gente. Por eso voy a empezar caminando”, escribió Flexas en la publicación.

“Desde Los Toldos hasta La Plata, pueblo por pueblo. Sí, caminando de verdad”, se lee en el mismo posteo. Junto al texto, Flexas compartió un video donde se lo ve calzándose las zapatillas y argumentando el por qué de su decisión de ir por la primera magistratura bonaerense.

Según la publicación, “son más de 350 km por caminos de tierra”. Flexas emprendió la travesía el martes 17 y llegaría a destino el 9 de diciembre. Sobre el paso a paso de la llamativa experiencia, Flexas detalla: “La idea es ir despacio, parar, tomar unos mates con ustedes y que me cuenten cómo andan las cosas en cada lugar. Lo que anda mal, pero también todo lo bueno que están haciendo, que es un montón”.

“Si paso cerca de tu pueblo o ciudad, escribime. Me encantaría que nos conozcamos”, cierra su posteo el intendente de Los Toldos.

Flexas es intendente del partido de General Viamonte (cuya cabecera es Los Toldos) desde 2015. Su primer mandato se extendió hasta el 2019, año en el que renovó su cargo hasta el 2023. Una vez allí fue reelecto por tercera vez, período que se desplegará hasta 2027.

Nacido el 11 de mayo de 1977 en General Viamonte, estudió abogacía en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Además, ejerció como docente universitario y se desempeñó como Director de Asuntos Municipales de la Universidad Nacional del Noreste de la provincia de Buenos Aires. En la actualidad se encuentra afiliado a la Unión Cívica Radical (UCR).

Iniciado el recorrido, Flexas compartió a través de sus historias en Instagram lo que fue la despedida de sus seres queridos y el intercambio que tuvo con los primeros vecinos.

La primera historia que subió Flexas al iniciar la caminata

Más tarde, y siempre en relación a las primeras 24 horas de la puesta en marcha de su iniciativa, Flexas compartió otra publicación en donde hace un resumen de su primera parada.

“Salimos bien temprano desde Los Toldos y son unos 16 kilómetros hasta San Emilio, nuestra primera parada. Tipo 7.30 de la mañana vamos a estar pasando por la Atalaya, a la salida de Los Toldos, por si alguno quiere sumarse a caminar”, posteó el funcionario bonaerense.

“A los que estén en San Emilio, me encantaría que nos encontremos para charlar un rato y tomar unos mates. Y a los que nos vean pasar por el camino, ¡acérquense!“, agregó Flexas.

En la última publicación alusiva a su caminata, Flexas hace un repaso de las principales reacciones que generó su propuesta. En palabras del intendente de Los Toldos, “el comentario que más se repitió fue ‘¿vas a ir caminando posta?’“.

Otro de las dudas que le plantearon fue sobre quién se quedaría a cargo de la intendencia durante su ausencia. “Bueno, me tomé una licencia por vacaciones”, responde Flexas, y remata: “Y cuando me tomo licencia, queda a cargo Florencia Adamini. La diferencia es que no me voy de vacaciones, pero de todas maneras hay un equipo que va a seguir trabajando”.