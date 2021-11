Jorge Macri prepara su desembarco en el gabinete de Horacio Rodríguez Larreta con la mira en 2023

“¿Ahora sos larretista?”, lo inquirió Mauricio Macri, con una sonrisa socarrona. “Yo soy de Pro. ¿Y vos qué vas hacer?”, replicó el intendente de Vicente López, en una reunión a solas que mantuvo hace unos días con su primo. En esa charla, el expresidente no le dio precisiones sobre si se imagina o no en la grilla electoral en 2023, el jefe municipal se fue con la misma sensación que invade a quienes dialogan con frecuencia con Macri. Si bien no sabe si subirá o no al ring dentro de dos años, al exmandatario le preocupa la pelea interna entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich por la candidatura presidencial.

Consciente de que la creciente disputa en el seno de Pro por el liderazgo del espacio genera riesgos y oportunidades, Jorge Macri ensaya su propia jugada. Tras sellar su acuerdo con Larreta, desembarcará a fines de esta semana en la administración porteña: sucederá como ministro de Gobierno de la Ciudad a Bruno Screnci, un dirigente cercano a Diego Santilli. El miércoles, el primo del expresidente pedirá una licencia especial en la intendencia de Vicente López, uno de los principales bastiones de Pro en el conurbano. Hasta fines de 2023, el cargo quedará en manos de la concejala Soledad Martínez, a quien Jorge Macri impulsa desde hace años como su sucesora. Si bien la maniobra le permitiría eventualmente saltear la ley que limita las reelecciones indefinidas de intendentes y tener la chance de acceder a otro mandato en el municipio dentro de dos años, los laderos de Macri insisten en que su objetivo es pelear por la gobernación en 2023. De hecho, dicen que seguirá presidiendo el Pro bonaerense. Los alfiles del vidalismo que orbitan en Buenos Aires le pasan facturas por su inminente mudanza al terruño porteño y amenazan con disputarle el cargo. Y desconfían de que Jorge Macri no contemple la posibilidad de regresar a Vicente López.

Quienes lo frecuenten repiten que Jorge Macri persigue un objetivo con su pase a la Ciudad: articular entre las distintas tribus de Pro para aplacar las tensiones internas y “fortalecer” al partido. En rigor, quiere evitar que la UCR se beneficie de la feroz disputa entre Macri, Larrreta y Bullrich para posicionar un candidato propio en la carrera por la presidencia. Está convencido de que Juntos por el Cambio debe “poner en valor” a los referentes que tienen experiencia en la gestión. Y confía en que le aportará volumen político al equipo de Larreta. De hecho, Mauricio Macri suele decir que faltan figuras de peso político en la mesa chica de Larreta. En una reunión con el jefe porteño, el exmandatario le recordó que durante su gestión nacional sometía a votación de los integrantes de su mesa política -Larreta, Vidal y Marcos Peña, entre otros- las decisiones más trascedentes.

Está claro que Jorge Macri llegará a un gabinete plagado de funcionarios con perfil técnico. Tras la salida de Santilli, que se calzaba el traje de articulador y vocero de la gestión, Larreta buscó sumar a dirigentes de peso al gabinete, como Emilio Monzó y Gustavo Ferrari, actual asesor externo de la Ciudad en temas judiciales. Pero el exministro de Vidal declinó la oferta y continuará trabajando en el sector privado. Al aceptar un cargo en la Ciudad, Jorge Macri sabe que tendrá durante los próximos años una vidriera para posicionarse en la disputa por la gobernación bonaerense. “Va a usar ese lugar para mostrarse”, señala uno de los principales armadores de Pro. Otros funcionarios porteños especulan con que Larreta intenta fidelizar a Jorge Macri como un potencial aliado a su proyecto presidencial. “¿Cómo hará para ser ministro de la Ciudad y no apoyar a Larreta en 2023? Horacio lo compromete y suma ‘halconismo’, macrismo explícito para fidelizar al núcleo duro. Cierra filas hacia adentro”, reflexionan desde un despacho de Uspallata.

Desde el viernes próximo, Jorge Macri reemplazará a Screnci, del riñón de Santilli, en el Ministerio de Gobierno y se enfocará en impulsar políticas para el área metropolitana (gab). Es que tendrá bajo la órbita de su cartera una oficina metropolitana, a cargo de articular con “los organismos y las administraciones de la región”. En el segundo período de Macri como alcalde porteño, ese órgano fue una subsecretaría y estuvo bajo el ala de Diego Valenzuela. Antes de que arrancara el segundo mandato de Larreta, se pensó en cambiarle el rango y elevarla a la categoría de ministerio, pero finalmente se descartó la idea.

Desde ese puesto, intentará sacar provecho de su vínculo con los intendentes del conurbano para fortalecer el armado de Larreta en Buenos Aires. También buscará tender puentes con jefe municipales de la oposición, incluso con Martín Insaurralde, ministro coordinador de Axel Kicillof.

Su pase a la Ciudad también le abre la chance a Jorge Macri de anotarse en la carrera por la sucesión de Larreta. “Hay muchas puertas en 2023. Nadie sabe qué puede pasar”, dicen cerca del jefe municipal.

Sin un heredero natural, el alcalde les abre el juego a todos los interesados. Si bien consolida su alianza política con Martín Lousteau, quien con el pase de Juan Nosiglia (UCR) a la Ciudad sumará un nuevo representante en el gabinete de Larreta, deja trascender que no hay un pacto explícito con el economista con miras a 2023. Eso sí: le promete reglas de juego claras para una eventual competencia. En Uspallata trasciende que María Eugenia preside podría ser la elegida del alcalde, pero la diputada electa pretende trabajar en el proyecto presidencial. En la pelea también se anota Waldo Wolff, alfil de Bullrich. Y en el entorno de Mauricio Macri destacan a Martín Tetaz como una figura disruptiva de la UCR porteña.

Antes del cierre de listas electorales, el intendente de Vicente López declinó su candidatura a diputado nacional para desactivar una interna de Pro en Buenos Aires. El primo del expresidente fue el último escollo que debió sortear Larreta para imponer a Santilli como candidato en la provincia. Al renunciar a su postulación, Jorge Macri se garantizó lugares para sus laderos en la boleta del exvice porteño y obtuvo casilleros en las nóminas de legisladores provinciales en todas las secciones.

Tras los últimos cortocircuitos por la estrategia electoral, Larreta y el primo del expresidente afianzaron su vínculo. En el acto del sábado por los 20 años de la CC en Luján, Larreta y Jorge Macri, quienes se reunieron a solas el fin de semana pasado, intercambiaron comentarios luego de que Elisa Carrió calificara de “espantosa” la campaña de JxC en la Capital. Minutos después, escoltó a su primo y a Juliana Awada hasta su camioneta. Un eslabón entre el fundador de Pro y su heredero político.