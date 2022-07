Un intendente kirchnerista afirmó que Alberto Fernández no tuvo “valentía” y que actuó como un “machirulo”

El intendente de Pehuajó, Pablo Zurro (Frente de Todos), reafirmó su incondicionalidad a Cristina Kirchner y criticó al presidente Alberto Fernández. Consideró que no tuvo “valentía” y lo calificó de “machirulo” en su trato con la vicepresidenta. El jefe comunal se declaró “fan” de Cristina Kirchner y consideró que es la “líder” que “guía” al Frente de Todos, “superior a todos” los integrantes de la coalición.

“No soy ningún hipócrita, soy fan de Cristina . No tengo fotos con ningún Cambiemos, no soy canguro. Alberto no es [Mauricio] Macri; Macri es el que hundió un país. Alberto es aquel que, por ahí, no tuvo la valentía de transformar algunas cosas, que la tiene Cristina porque Cristina es líder . Cristina lo tiene probado. Si tenemos alguien como Cristina, no hay que hacerse el machirulo de ‘no quiero consultar’. ¿Cómo no vas a consultar? Hay que consultarla, cómo no vamos a consultarla a Cristina. Vamos y la consultamos, porque nos guía”, dijo Zurro en declaraciones a Radio 10. “¿Por qué no aceptan que es superior a todos?”, agregó sobre la expresidenta.

“No se equivoca Cristina”, contestó cuando le consultaron sobre la elección de Alberto Fernández como candidato a presidente. Pero empalmó su respaldo con un insulto a Macri: “No se puede ser tan hijo de mil puta, como Macri, para hacerle lo que le hicieron a la hija de Cristina, a Florencia. Hay que ser porquería en la vida”.

Zurro es uno de los intendentes de perfil más kirchnerista de la provincia de Buenos Aires. Gobierna Pehuajó, distrito del oeste de la provincia de Buenos Aires que pertenece a la cuarta sección electoral, ininterrumpidamente desde 2007. Su sobrino, Avelino Zurro, es secretario de Municipios en el Ministerio del Interior, que conduce el referente de La Cámpora Eduardo “Wado” de Pedro.

Cristina Kirchner con Pablo Zurro, intendente de Pehuajó, en el Senado