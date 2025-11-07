Un juez de Tandil afrontará un juicio político acusado de irregularidades en causas vinculadas con la propiedad de terrenos

MAR DEL PLATA.- El juez en lo civil y comercial de Tandil José Martín Zárate afrontará un enjuiciamiento acusado de irregularidades en causas en las que resolvió sobre la propiedad de tierras. Quedó expuesto, además, a una eventual suspensión de su cargo.

La decisión la tomó el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires, presidido por la jueza Hilda Kogan, que se reunió esta semana en el Salón Dorado de la Cámara de Senadores bonaerense.

Zárate es el titular del juzgado civil y comercial N°1 de Tandil. También está denunciado un colega suyo, el juez Francisco Blanc, titular del juzgado civil y comercial N°2 de la misma ciudad, pero sus acusaciones quedaron diferidas y serán evaluadas a la brevedad, apenas se resuelvan algunos pronunciamientos sobre su situación que permanecen pendientes, informaron fuentes oficiales.

Como informó LA NACION, ambos jueces están sospechados de haber incurrido en distintas irregularidades vinculadas con manejos de expedientes en los que se decidía la propiedad de tierras. Las acusaciones incluyen desde incompetencia o negligencia hasta incumplimientos de deberes, actividades incompatibles con la dignidad y austeridad, parcialidad manifiesta y omisiones.

Las denuncias fueron presentadas a mediados de julio por los abogados Jorge Heter y Martín Burs. Acusaron a los magistrados de resoluciones que en su mayoría estaban relacionadas con causas en curso correspondientes a la propiedad de inmuebles, en las que se perjudicó a sus reales dueños o herederos, según el caso.

“En lo que respecta a sucesiones y testamentos, elegían causantes que no tenían herederos, que no residían en Tandil y que habían fallecido fuera del país y otros con problemas en su comprensión y libre voluntad (con Alzheimer)”, se lee en la acusación que se incorporó a los fundamentos sobre los cuales trabajó y fijó postura el Jurado de Enjuiciamiento.

Según los denunciantes, para el caso particular de Zárate, hubo un modus operandi que “se centraba en la manipulación activa y fraudulenta de procesos judiciales civiles, específicamente interdictos y acciones posesorias, para beneficiar intereses particulares y orquestar extorsiones”.

Los denunciantes enumeraron, entre sus acusaciones, la creación fraudulenta de expedientes, la utilización de personas vulnerables, la manipulación de documentos y procesal y la extorsión judicial.

A Blanc lo señalaron como “cómplice y continuador de un esquema judicial irregular iniciado por el Juez José Zárate”.

Ambos magistrados -de manera alternada- además subrogaban el juzgado civil y comercial N°3, con lo cual tenían intervención en todas las causas del fuero en Tandil, que depende del Departamento Judicial de Azul.

“Como subrogante, el juez Francisco Augusto Blanc tenía la responsabilidad de asegurar la transparencia e imparcialidad, pero su conocimiento de la situación y su falta de acción para detener al juez José Zárate consolidaban la sospecha de una connivencia activa o pasiva”, se lee en los fundamentos de la resolución del tribunal.

Ambos jueces fueron convocados a presentar sus correspondientes descargos. Zárate rechazó “enfáticamente” todas las acusaciones, negó haber incurrido en extorsiones y consideró la denuncia en su contra como “descabellada”.

Blanc admitió que firmó en casos en los que podría haberse excusado (según él, lo hizo “en el fragor de la jornada diaria”) y negó una “eventual connivencia o acción coordinada con el juez Zárate”. También pidió al tribunal que se rechace la denuncia en su contra.

Quienes tienen ahora la potestad de evaluar y juzgar a ambos magistrados dieron curso al enjuiciamiento de Zárate y difirieron el caso de Blanc hasta tanto se resuelvan actuaciones disciplinarias de trámite ante la Subsecretaría de Control Disciplinario de la Suprema Corte de Justicia.

Los denunciantes llegan a esta instancia en representación de Ángel María Valiente Noailles, en el marco de un proceso de sucesión que corresponde a la situación de titularidad de unos 243 lotes en Tandil.

El pedido de apartar de su cargo a Zárate está en curso. Como parte del proceso previo a resolver esta cuestión, el tribunal dio vista al juez sobre esta solicitud por un plazo de cinco días.