Un juez penal económico, un camarista y una fiscal, entre los candidatos para la estratégica Cámara Federal

El próximo jueves, la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura votará las ternas de candidatos para cubrir dos vacantes en la estratégica Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Py 2002. Es un tribunal clave pues confirma o revoca los procesamientos por casos de corrupción de funcionarios actuales y exfuncionarios, y habilita que lleguen o no a juicio.

Los dos cargos a cubrir son los de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que llegaron a esa función en 2017, trasladados desde otros tribunales por un decreto del gobierno de Mauricio Macri. La Corte Suprema dijo que sus cargos deben ser concursados, como el resto de los jueces trasladados, pero el Consejo de la Magistratura sólo avanzó con este concurso.

La dupla Mahiques-Viola, que conduce el Ministerio de Justicia de la Nación

Hay dos propuestas para reemplazarlos que se votarán el jueves, si es que avanza la sesión: una de ellas es del consejero juez Diego Barroetaveña, que postula para el primer cargo a la terna integrada por Femando Luis Poviña, de la Cámara federal de Tucumán, cercano al peronismo y con actuación en causas por violaciones a los derechos humanos; a Agustina Inés Rodríguez, coordinadora de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, y al juez en lo penal económico Pablo Yadarola, que cobró notoriedad luego de que se conoció que integró el grupo de funcionarios judiciales que viajó a Lago Escondido.

El juez Pablo Yadarola

Yadarola es amigo personal del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, que también fue de la partida en ese viaje junto con su padre, el camarista de la Casación Penal Carlos “Coco” Mahiques.

En la segunda terna propuesta por el consejero Barroetaveña se postulan al juez de tribunal oral federal de la Matanza Julio César Di Giorgio, a la fiscal federal de Lomas de Zamora Cecilia Incardona y el propio Pablo Bertuzzi, camarista que concursó para su propio cargo.

Cecilia Incardona Fiscales.gob.ar

Incardona es la fiscal que investiga a Ariel Vallejo, de Sur Finanzas y a la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en una de las causas que se acumulan sobre Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino.

Yadarola, Bertuzzi e Incardona aparecen como los candidatos que pueden cosechar más voluntades, pero sus chances se conocerán en la reunión de la Comisión de Selección del jueves. Algunos consejeros se disponen a pedir una prórroga del debate.

Pero hay otra propuesta a considerar por los consejeros, que es la de la diputada Vanesa Siley, del kirchnerismo, que postula a Poviña, a Incardona y a la fiscal federal de Mar del Plata Laura Mazzaferri.

El Consejo de la Magistratura debate el reglamento de selección de jueces

Para el otro cargo, Siley postula al juez de la Cámara Penal Contravencional y de Faltas de la ciudad de Buenos Aires Gonzalo Viña; junto a los ya mencionados Julio de Giorgio y Agustina Rodríguez.

Los consejeros que votarán son la académica María Fernanda Vazquez, la abogada (cercana a Pro Jimena) de La Torre, el juez Barroetaveña, el académico Hugo Galderisi, el abogado Cesar Grau (cercano al peronismo), el camarista Alberto Lugones, el abogado Alberto Maques, la jueza Alejandra Provítola, el diputado Gonzalo Gabriel Roca (de La Libertad Avanza), la diputada Siley, el académico Guillermo Tamarit y el viceministro de Justicia, Santiago Viola.

La Comisión de Selección deberá votar dos ternas y una lista complementaria. Si esas dos ternas luego son aprobadas por el plenario del Consejo de la Magistratura, serán elevadas al Poder Ejecutivo Nacional.

Entonces, el ministro de Justicia Mahiques −con el aval del presidente Javier Milei− deberá elegir un postulante de cada terna y enviar sus nombre al Senado para que los senadores por mayoría simple aprueben sus pliegos y el Poder Ejecutivo, luego, los designe por decreto.