Un mes después de haber sido agraviado por Milei, Fernando Bravo leyó un pasaje en la misa de León XIV en Palermo

El periodista Fernando Bravo fue uno de los encargados de realizar las lecturas durante la Santa Misa que ofició este martes el papa León XIV en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. Su participación en la ceremonia, a la que también asistió el presidente Javier Milei, ubicado en primera fila, se produjo poco más de un mes después de los agravios que el mandatario le había dedicado públicamente.

A principios de octubre, el Presidente protagonizó una serie de ataques contra distintos referentes de la prensa, a quienes calificó de “sicarios con micrófonos”, “basuras inmundas”, “mierdas humanas” (sic) y “defensores de ladrones, asesinos y violadores”, entre otras expresiones.

En octubre, Javier Milei apuntó contra el periodista Fernando Bravo luego de que este último condenara sus ataques a la prensa Captura de Pantalla

Según un relevamiento del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), entre el 1 y el 5 de octubre, empleó esos términos para referirse -entre otros- a figuras como el director del diario LA NACION, Fernán Saguier; los columnistas Joaquín Morales Solá y Carlos Pagni, y el secretario de redacción y columnista dominical Jorge Liotti.

En medio de aquella escalada, Bravo había salido en defensa de sus colegas durante una editorial en Radio Mitre. “En algún momento, el Presidente deberá estar recapacitando sobre esta seguidilla de insultos contra el periodismo”, sostuvo el conductor del ciclo Bravo.

El presidente Javier Milei junto a su hermana Karina durante la Santa Misa de León XIV en el Monumento de los Españoles Presidencia

Sus declaraciones motivaron una respuesta del jefe de Estado, quien lo cuestionó a través de la red social X: “Principio de acción y reacción. En algún momento, el periodismo debería reflexionar sobre su tarea y dejar de mentir y operar todo el tiempo por falta de pauta y por exceso de odio a una persona. Si no le gustan los insultos, dejen de mentir corruptos. ¿Se animan? No”, escribió Milei.

La participación de Fernando Bravo en la misa de León XIV

Este martes, durante la celebración religiosa en Palermo, Bravo estuvo a cargo de una de las lecturas de la liturgia, correspondiente a un pasaje de la profecía de Ezequiel.

El periodista repasó el fragmento que comienza con la descripción de un río que brota del templo y fluye hacia el mar, cuyas aguas recuperan la vida. El pasaje también hace referencia a los árboles frutales que crecen a ambas orillas del torrente y cuyos frutos sirven de alimento y sus hojas, de remedio.

Fernando Bravo en la misa del Papa León XIV en el Monumento de los Españoles Capturas

“El ángel me llevó a la entrada de la casa y ví que salía agua por debajo de umbral de la casa, en dirección al oriente. Porque la fachada de la casa miraba hacia el oriente. El agua descendía por debajo del costado derecho de la casa , al sur del altar. Luego, me sacó por el camino de la puerta septentrional y me hizo dar la vuelta por un camino exterior, hasta la puerta exterior que miraba hacia el oriente”, recitó el periodista.

“Allí vi que el agua fluía por el costado derecho. Entonces me dijo: ‘Estas aguas fluyen hacia el sector oriental, bajan hasta la estepa y van a desembocar en el mar. Se las hace salir hasta el mar para que sus aguas sean senadas. Hasta donde llegue el torrente tendrán vida todos los seres vivientes que se mueven por el suelo y habrá peces en abundancia. Porque cuando esta agua llegue hasta el mar, sus aguas quedarán senadas y habrá vida en todas partes donde llegue el torrente”, prosiguió.

Un mes después de ser agraviado por Milei, Fernando Bravo participó de la misa que ofició León XIV en Palermo

Y coronó: “El borde del torrente, sobre sus dos orillas, crecerán árboles frutales de todas las especies. No se marchitarán sus hojas ni se agotarán sus frutos. Todos los meses producirán nuevos frutos, porque el agua sale del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de remedio”.

La lectura concluyó con la fórmula habitual: “Palabra de Dios”.