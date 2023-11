escuchar

El Ejército inició actuaciones administrativas contra un militar retirado que hizo circular en las redes sociales un video en el que acusa al actual jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente, Agustín Rossi, de utilizar bienes del Estado para provecho propio. Afirma que “hacía fiestas con familiares y amigos” en la quinta de Campo de Mayo y al día siguiente regresaba “en helicóptero, hasta un helipuerto”, para dirigirse a su lugar de trabajo.

Se trata del capitán retirado Iván Volante, que fue piloto de aviación de la fuerza y se presenta en el video con su nombre y apellido. La difusión de su testimonio en las redes generó un fuerte impacto. Advierte en la grabación que el uso del helicóptero militar le costaba al Estado unos 2500 dólares por hora.

Con pocas horas de diferencia, el excapitán de fragata Carlos Quintela Dansey eligió, también, las redes, para desaprobar en un video la “pésima gestión” de Rossi en el Ministerio de Defensa. “Dejen de hablar de revalorización salarial, si el peso no lo quiere nadie, en los barcos y cuarteles no tenemos comida para la guardia y el adiestramiento de navegación son unos escasos días al año, que vuelven inseguros a los comandantes a la hora de amarrar un barco”. Y atribuyó responsabilidades al kirchnerismo en la “fallida reparación” del ARA San Juan, que se hundió en noviembre de 2017 durante el gobierno de Mauricio Macri con 44 marinos a bordo.

Las actuaciones abiertas en el Ejército contra el capitán volante podrían derivar en sanciones previstas en el Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas por expresiones que “menoscaban gravemente la imagen institucional” de la fuerza, a lo que en este caso podría añadirse el “menoscabo” de la figura del exministro de Defensa. El artículo 14 del reglamento militar prevé para las faltas graves una escala de sanciones: apercibimiento, arresto simple, arresto riguroso y destitución.

Consultados por LA NACION, voceros de Rossi desestimaron las acusaciones. “Todo lo que dice es falso. Pareciera, por sus redes, ser un militante de La Libertad Avanza. Si miras su tik tok habla de meter personas en el baúl de un Falcon verde”, dijo la fuente. Y, tras advertir que Villarruel le dio visibilidad a ese comentariol, el vocero de Rossi añadió: “Es muy peligroso e irresponsable que una candidata le dé crédito a un personaje siniestro como éste”.

El capitán retirado Iván Volante, que fue piloto del Ejército, Captura de Video

La denuncia del piloto

El video se conoció poco después del debate que el candidato a vicepresidente por Unión por la Patria protagonizó con Victoria Villarruel, postulada a igual cargo por la Libertad Avanza, en el programa “A dos voces”, en la noche del miércoles, por TN, cuando falta poco más de una semana para las elecciones del 19 de noviembre.

“Agustín Rossi dijo ayer que los militares lo queremos. Mentira, Rossi, no te queremos. Ninguno te quiere. Quizás algún que otro coronel de Aviación del Ejército que le gustaba arrodillarse”. dice el capitán Volante en el video.

Y, al atribuirle a Rossi conductas irregulares, expresa: “Cuando eras ministro de Defensa te quedabas casi siempre en la quinta de Campo de Mayo con familiares, amigos. Hacías fiestas con la plata de nuestros impuestos, camareras, seguridad, choferes. Y, como no te alcanzaba, al otro día en vez de irte directamente a trabajar en auto, te ibas al aeródromo, donde te llevábamos hasta un helipuerto en helicóptero y de ahí te ibas en auto a tu oficina”.

En uno de los tramos de mayor impacto, el capitán Volante revela: “Un par de veces te llevé yo. Llevabas a tus hijos y a tus amigos a dar vueltitas en helicóptero: 2500 dólares la hora salía tu caprichito”. Y concluye: “Sos exactamente igual que Insaurralde, que Massa, que Cristina, que todos los delincuentes que fundieron y se robaron el país. Espero que la gente esta vez se dé cuenta. Rossi, soy el capitán Iván Volante”.

El excapitán de fragata Carlos Quintela Dansey, que dejó la Armada hace un año y medio y ahora reside en España, donde se dedica a la venta de celulares Captura de Video

La tragedia del ARA San Juan

En tanto, el exmarino Quintela Dansey, que pidió la baja en la Armada hace un año y medio y reside ahora en España, denunció graves errores en la política militar de los gobiernos kirchneristas.

“Después se preguntan por qué se hundió el ARA San Juan, que sumado a la falta de adiestramiento, durante la gestión en Defensa de Nilda Garré lo repararon con alambre y baterías recauchutadas, más pesadas que las del diseño original, para que Cristina saliera a decir pato al aguay luego 44 compatriotas no pudieran salir ni siquiera soplando los tanques de lastre por un blockout de energía a bordo”.

Relató que fue jefe de Comunicaciones de la Base Naval Mar del Plata entre 2019 y 2020 y reveló que el despliegue por el coronavirus, en referencia a los operativos Manuel Belgrano, fue “una obra de teatro”. Argumentó: “No salió nadie a ningún lado, si no había ni combustible para cargarle a las dos camionetas que tiene la Armadas en toda la costa atlántica”.

Quintela Dansey explicó que pidió la baja hace un año y medio. “Soy papá y con el sueldo de oficial en mi país no podía mantener un hijo como corresponde. Emigré, como otros miles de jóvenes, y ahora vendo celulares en España para darle un mejor futuro a mi hijo. No me importa haber tirado 12 años de carrera por la borda si ahora no soy preso de políticos ladrones y corruptos a los que me obligaban a rendirle honores”.