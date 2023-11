escuchar

El funcionario kirchnerista Fabián “Conu” Rodríguez se presentó hoy en los tribunales de Comodoro Py, donde es investigado por espionaje ilegal, acusado de haberle encargado tareas de inteligencia clandestina al espía Ariel Zanchetta y de haber financiado esas actividades con fondos públicos.

Rodríguez llegó a los tribunales federales de Retiro poco pasadas las 11:30 y subió al cuarto piso, al juzgado 8, de Marcelo Martínez de Giorgi. Dijo que estaba allí para hacer “una diligencia”. La situación judicial del funcionario se complicó ayer, cuando el fiscal Gerardo Pollicita pidió que lo detuvieran. El juez rechazó esa solicitud, pero le prohibió salir del país.

Se espera que Rodríguez entregue en los tribunales su teléfono celular, una prueba que podría ser clave para la causa, según advirtió el fiscal. La imposibilidad de los investigadores de dar con ese aparato fue uno de los fundamentos de Pollicita para pedir la detención. Desde el lunes está ordenado el secuestro del celular.

El fiscal Gerardo Pollicita Archivo

La prueba central de Pollicita contra Rodríguez es un intercambio de chats en el que el funcionario camporista le pide a Zanchetta información sobre Victoria Tolosa Paz. Fue después de que trascendió que esta funcionaria, muy cercana al presidente Alberto Fernández, sería nombrada ministra de Desarrollo Social. Pero el fiscal destacó que además de encargarle que hiciera inteligencia ilegal, Rodríguez gestionó la paga que recibiría el espía, que consistía en la asignación de pauta oficial.

Pollicita destaca en su dictamen de este jueves que es clave dar con el teléfono de Rodríguez. Hasta ahora la Justicia no lo pudo secuestrar porque no encontró al funcionario cuando allanó su casa y su oficina, y porque él no se presentó a entregarlo voluntariamente. Para el fiscal, ese comportamiento demostraba que Rodríguez no estaba colaborando con la investigación.

Pollicita también esgrimió como fundamentos para pedir la detención que existe “peligro de fuga” considerando la expectativa de pena que tienen los delitos que se le imputan a Rodríguez, que prevén -dijo el fiscal- un castigo de entre tres y diez años de prisión. Y consideró que debían tenerse en cuenta la “naturaleza de los hechos”, muy graves, de los que está acusado el funcionario kirchnerista.

En cuanto al teléfono de Rodríguez, para Pollicita era imprescindible evitar que pudieran “borrarse o alterarse las pruebas que pudieren encontrarse en su interior”.

Al justificar su pedido, el fiscal relató: “Rodríguez le encargó a Zanchetta la realización de ‘informes de inteligencia’ sobre determinados ‘objetivos’ y la publicación de información contra los ‘blancos’ seleccionados”. Y dijo: “Se logró determinar que Zanchetta le reportaba la actividad ilegal realizada, todo ello mientras el funcionario público se interesó en la contratación mediante su influencia y se apropió de los fondos públicos para asegurar la financiación y remuneración de estas tareas ilegales a través del otorgamiento de publicidad oficial”.

Ariel Zanchetta

“La recepción del correspondiente informe de inteligencia [sobre Tolosa Paz] posibilitó a Néstor Fabián Rodríguez almacenar y tener disponible para su utilización la información obtenida por Zanchetta en infracción a la Ley de 28 Inteligencia Nacional, con finalidades que constituyen materia de investigación”, precisó el fiscal. Según surge de la causa, el espía también rastreó datos de Enrique Albistur, marido de Tolosa Paz, íntimo amigo de Alberto Fernández y publicitario histórico del PJ.

Pollicita precisó que en el allanamiento del domicilio de Rodríguez, el 7 de noviembre, “se secuestraron ocho (8) Notebook, tres (3) Netbook, dos (2) Macbook, dos (2) Tablet, veinte (20) pendrives, nueve (9) celulares, dos (2) discos externos y un (1) dispositivo GPS”.

El fiscal recordó que Rodríguez fue subsecretario de Coordinación de Medios en la provincia desde el 11 de diciembre de 2019 hasta agosto de 2022, antes de asumir su cargo actual en la AFIP. Y dijo que se comprobó que Zanchetta cobró de pauta oficial, en un año, $1.980.000 (recibía pagos mensuales hasta que lo detuvieron; los últimos meses, de $200.000). Según los chats recuperados por la Dirección Judicial de Comunicaciones (Dajudeco), Rodríguez le gestionó esos pagos a Zanchetta.

El fiscal destacó también que el teléfono celular desde el que el funcionario se contactaba con el espía estaba registrado primero a nombre del Ministerio de Comunicación Pública del gobierno bonaerense y luego, del propio Rodríguez.