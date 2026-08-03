Un ministro clave de Kicillof dijo que la IA le diagnosticó a Milei un “delirio persecutorio”

LA PLATA.- El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, le pidió a un motor de Inteligencia Artificial (IA) que establezca las características personales del presidente Javier Milei y aseguró que la respuesta fue que el mandatario padece de un “delirio persecutorio”.

El funcionario precisó que este diagnóstico se lo ofreció la IA luego de proyectar en el salón Dorado de la Casa de Gobierno provincial una entrevista al Presidente donde habló de la existencia de “terroristas disfrazados de estudiantes, terroristas disfrazados de periodistas, terroristas disfrazados de profesores, terroristas disfrazados de investigadores”.

Bianco no fue el único. Tras esa entrevista que brindó Milei a LN+, la vicepresidenta Victoria Villarruel expresó en redes sociales “genuina preocupación” por las supuestas “persecuciones imaginarias” del jefe de Estado.

La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel Prensa Senado

“Es realmente preocupante porque en nuestro país no tenemos problemas de terrorismo internacional radicalizado. El (Milei) lo refiere a terrorismo de izquierda”, dijo Bianco.

“No me voy a referir, como hizo Villarruel, a las facultades mentales del presidente- afirmó Bianco-. Pero me permití hacer una consulta a la inteligencia artificial sobre qué problema tienen aquellas personas que ven terroristas en todos lados. Me contestó con un diagnóstico médico. Tiene delirio persecutorio”.

“Tiene un problema –insistió Bianco- Ve terroristas en todos lados. No sé si es una paranoia en particular con los estudiantes y las universidades o, quizá peor, es una línea que le bajaron en el último Congreso de Estados Unidos de supuesta radicalización terroristas de izquierda”, conjeturó. “Si es un berretín del Presidente me preocupa menos”, opinó el funcionario.

“Lo más preocupante es que crea que estas cosas pasan en las universidades. Yo soy docente, investigador y fui estudiante: quizá también me considera terrorista y no me di cuenta”, ironizó Bianco. “Pero bueno, que me venga a buscar”, aseguró.

La polémica creció en las últimas horas. El Presidente le respondió a Villarruel y dudó, a su vez, de la condición mental de la vice: “Me encanta, antes de cambiar la realidad tildan de loco al que quiere cambiar las cosas”, dijo el líder de La Libertad Avanza.

En medio de la discusión, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, le pidió a la vicepresidenta que diera “un paso al costado”.

Diego Santilli y Victoria Villarruel

Tras criticar a Milei, el ministro de Gobierno provincial también criticó a Santilli por no recibir formalmente a la provincia de Buenos Aires para debatir sobre una deuda que reclama de 26,7 billones de pesos.

Aseguró que Santilli no respondió los pedidos de entrevista. “También me debe considerar un terrorista”, dijo. “No ejerce su función de jefe de Gabinete con la provincia de Buenos Aires. Sí sabemos que anda recorriendo el país ofreciendo recursos a cambio de leyes que le interesan al gobierno nacional, como la eliminación de las PASO”.

Reforma política

Bianco se refirió a la alternativa de ampliar la Legislatura provincial para llevarla a 150 miembros, una idea que barajó el peronismo según fuentes allegadas tanto a la Casa de Gobierno como a las cámaras de Senadores y de Diputados, como parte del paquete de reforma política.

“Nos llamó la atención la información. No es prioridad, por parte del Ejecutivo, ni por parte de nuestros legisladores del peronismo. No estamos de acuerdo con discutir estos temas con todo lo que sucede en la provincia de Buenos Aires. Quiero desmentir que no es intención, ni preocupación”, dijo Bianco.

La versión se originó entre funcionarios peronistas que señalaron a LA NACION dos artículos de la Constitución de la provincia de Buenos Aires que habilitan a sumar 12 escaños en cada cámara, en caso de crecimiento demográfico. Esos artículos fueron citados como alternativas para negociar un aumento de bancas para la cuarta y la séptima sección electoral, que estarían subrepresentadas.

La versión de ampliar la Legislatura, pese a provenir de funcionarios del peronismo calificados para negociar la derogación de la ley que limita la reelección indefinida de los intendentes y la reforma política en su conjunto, fue enfáticamente desmentida hoy por Bianco. Y ayer por la presidencia del bloque de diputados de Unión por la Patria.