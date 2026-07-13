Un ministro de Kicillof acusó a Milei de “manipular” el sistema electoral para lograr su reelección

LA PLATA. -Carlos Bianco, ministro de Gobierno de Axel Kicillof, denunció al gobierno nacional de Javier Milei de “manipular” el sistema electoral para ganar la elección de 2027.

El funcionario bonaerense lo dijo cuando fue consultado sobre la alternativa que impulsa la Casa Rosada de suspender o eliminar las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y habilitar un formato de colectoras. “Están manipulando el sistema para que ganar la elección y que reelija Mile”, expresó Bianco, mano derecha del gobernador peronista.

“Milei quiere sacar las PASO y poner colectoras. Nosotros queremos las PASO”, se diferenció Bianco. Y proyectó, desafiante: “El año próximo en las elecciones presidenciales, la derecha va a tener un solo candidato, que será Milei, o quien el círculo rojo decida, seguramente. Y si nosotros queremos terminar con esta pesadilla que está viviendo el país de desguace de las instituciones, con destrucción del aparato productivo, desempleo, hay que ganar la elección. Nosotros queremos ganar la elección”.

Bianco insistió con su defensa de las elecciones primarias. “Hoy están las PASO, nosotros creemos que es el mejor método. Sabemos que hay proyectos para derogar, para suspender. Y si no están las PASO tendremos que discutir el método de consenso”.

Se refirió así al intento del gobierno nacional de suspender las PASO en el Congreso de la Nación. El jefe de gabinete nacional, Diego Santilli, busca consenso entre los gobernadores afines, para ir a un sistema de colectoras que, desde distintas alternativas, aporten a la reelección del Presidente.

La lógica de La Libertad Avanza es tener un instrumento que permita a los gobernadores presentar listas propias de legisladores y centralizar votos para Milei en una elección nacional desenganchada, mientras se suspenden las PASO y se quita a la oposición una herramienta que ordene a los distintos competidores opositores.

“Nosotros no queremos dividir al campo popular. Si algún sector piensa en perder, querrá dividir al campo popular- dijo en un tiro por elevación al sector de Máximo y Cristina Kirchner. Nosotros no queremos dividir al campo popular. Queremos mantenerlo unido y que haya un solo candidato que lo represente”, expresó Bianco, que impulsa la candidatura de Kicillof.

La senadora Patricia Bullrich habló de la conveniencia de habilitar listas colectoras. “No me gusta, pero no encontramos un sistema mejor”, expresó en un reconocimiento de la búsqueda de un sistema que se adapte al operativo de continuidad del modelo liberal actual.

“Ellos están haciendo una campaña por la no reelección del Presidente”, opinó anoche la senadora Bullrich.

Bianco le respondió hoy a Bullrich. “Están tratando de establecer un sistema electoral que les permita ganar. Nos tenemos que oponer a eso. Si Milei quiere sacar las PASO y poner colectoras, yo estoy en contra”, enfatizó el funcionario.

El año pasado la Legislatura de la provincia de Buenos Aires también suspendió, por ley, las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, por ley 15.522.

La suspensión tuvo lugar luego de que Kicillof anticipara los comicios provinciales y enviara a la legislatura un proyecto para dejar sin efecto por única vez las primarias en este territorio.