Un nuevo escenario para la vieja política

¿Qué quedará de lo que alumbró, señaló, cuestionó y repuso León XIV con todo lo que hizo, dijo y de las formas en que lo hizo y lo dijo durante cuatro días apaciblemente frenéticos (o frenéticamente apacibles)?

Es la gran pregunta que atraviesa a (casi) todos los argentinos, pero que, muy especialmente, desvela a los dirigentes políticos oficialistas y opositores con más sensibilidad. Que los hay, aunque no se destaquen mucho.

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No existen respuestas certeras por ahora y tal vez por un buen tiempo no las haya, pero los primeras señales indican que estamos ante un escenario novedoso, de incierta solidez o fragilidad, en el que nos desenvolveremos los argentinos de cara al proceso hacía la elección del Presidente, en octubre del año próximo.

En lo inmediato, el Gobierno salió a tratar de recuperar la centralidad resignada durante estos días, con el ánimo de capitalizar lo que pueda de la visita papal. También, con el objetivo de minimizar o relativizar los numerosos conceptos y gestos del popularísimo León XIV, que entraron en disputa con el sentido común impuesto por Javier Milei desde que accedió a la Presidencia, gracias a la deslegitimación política y la defección moral de la mayoría de sus adversarios.

Así, en medio de la estela beatífica del Papa no disipada, expresiones de la vieja política (encarnada por nuevos y antiguos dirigentes) recuperaron con extrema urgencia el espacio provisionalmente perdido. Para confirmar que el arraigo de una cultura se expresa a través de los actos reflejos y que cambiarla requiere de mucho tiempo y ejercicio.

La concordia papal no terminó con viejos conflictos ni gastadas prácticas, que volvieron a emerger como un resorte contenido durante casi cinco días.

Primero fueron los previsibles intentos de apropiación partidarios y personales de los mensajes. Cada uno tiene ahora su propio León XIV y cada uno encontró algún argumento para decir que había sido bendecido y negar que hubiera sido reprobado.

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En ese último plano se destacó el Gobierno, que en boca del canciller (siempre dispuesto a desplegar un notable contorsionismo conceptual el servicio al Presidente) se animó a negar conflictos entre la doctrina social de la Iglesia y el libertarianismo mileísta. A pesar de la larga listo de descalificaciones que Javier Milei ha prodigado a la expresión práctica de esa categoría, que es la justicia social.

La interna libertaria sin fin

A modo de confirmación de la condición de paréntesis que tuvo para muchos políticos, a eso le siguió la reposición en la agenda pública de las disputas internas del Gobierno, que recuperaron su vitalidad, así como algunos modos y expresiones ubicados en las antípodas de la amorosa prédica y talante papales.

La publicación en la cuenta de las redes sociales del Presidente de un pretendidamente enigmático mensaje no tardó en interpretarse como una sentencia contra Patricia Bullrich: “Hay gente dispuesta a hundir el barco cuando se da cuenta de que no podrá ser el capitán” rezaba sobre la imagen de una embarcación en llamas.

La extemporánea publicación podría tener varios destinatarios, incluidos los opositores más radicales, pero nadie del entorno presidencial salió a negar que la jefa del bloque libertario en el Senado encabezaba la lista.

Para fortalecer suspicacias a eso se agregó ayer una especie de emplazamiento público del presidente de la Cámara de Diputados, el ultrakarinista Martín Menem, a Bullrich para que el Senado trate la reforma política, cuyo objetivo principal es la eliminación o, de mínima, la suspensión de las PASO.

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En el karimenemismo imputan a la senadora un escaso entusiasmo conceptual y práctico sobre esa iniciativa, amparados en las dudas que ella ha expresado sobre la existencia de apoyos suficientes en la Cámara alta para convertirla en ley. Un escepticismo que contrasta con el entusiasta optimismo que derrocha el jefe de Gabinete, responsable principal de lograr los votos. Diego Santilli asegura contar con el apoyo de la mitad más uno del cuerpo, exigida por la Constitución, para aprobar leyes de carácter electoral. Aunque mantiene en reserva los nombres difíciles “por temor a que algunas presiones deriven en defecciones”. Las certezas siempre son relativas en política.

Las recurrentes manifestaciones diferenciadoras de Bullrich, reiteradas en los últimos días, alimentan a los cazadores de conspiraciones del Congreso y de la Casa Rosada. Entre ellos resaltan los primos Menem, de cuyo entorno ha surgido con fuerza en los últimos días la versión de que habría en ciernes una ofensiva final para encuadrar o desplazar a la veterana y curtida senadora, hasta la posibilidad de llegar a la ruptura.

A eso se añadió el inesperado e inédito elogio, en medio de la vigilia papal, de Milei a Mauricio Macri, interpretado en el oficialismo como una estrategia para aislar a la senadora y cortarle los caminos que podrían llevarla a recuperar para sí la base de votantes amarillos en función de un proyecto político propio sin la tutela mileísta.

“Con Patricia no está todo mal. Es verdad que Javier y Karina no están contentos, pero los que echan leña al fuego son los Menem. Y lo de los elogios de Javier a Macri no es para perjudicarla a ella, sino para ordenar la relación con Pro, al que no podemos perder. El tema es que en el interior los macristas entran en conflicto con los armados de los Menem”, dice una destacada figura del Gabinete, también enrolada en el karinismo, que parece tener también sus internas.

Mientras tanto, Bullrich no se aparta de la senda del mileísmo crítico. “Yo voy a seguir planteando la necesidad de que haya cambios para no volver al pasado, porque si no los hay es difícil que el Gobierno pueda lograr la reelección. Hoy los números no dan”, le explica la senadora a los que la interrogan por su independentismo.

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Los cambios a los que apunta, ya lo dijo, están relacionados con las políticas económicas, que no están satisfaciendo demandas y necesidades de vastos sectores sociales. El repunte de la inflación, que volvió a superar el 2%, como se publicó ayer, y los datos de la actividad económica le dan argumentos.

Sin embargo, Bullrich no se limita a disputar con el área de Toto Caputo. Sus críticas apuntan más alto y más lejos. “Si los números no dan como para la reelección no es solo por la economía, aunque eso es clave, sino también por las formas de Milei y el cansancio que todo eso está produciendo en la sociedad”, afirman haberle escuchado decir a la (por ahora) presidenta del bloque de senadores de LLA.

En las multitudinarias concentraciones en torno del papa Prevost, Bullrich habría encontrado más argumentos para sostener su hipótesis sobre las razones del desapego de una parte mayoritaria de la sociedad con el oficialismo. No es la única que lo piensa.

El sayo les cabe a todos

Los primeros trabajos de campo de opinión pública demuestran que la convocatoria masiva (presencial y a través de los medios tradicionales y de las redes sociales) que tuvo la visita excede largamente el fervor religioso y encuentra muchas motivaciones terrenales, en tiempos marcados por el desasosiego y la incertidumbre.

En el peronismo son mayoría los que se pretenden reivindicados por la prédica papal, pero son pocos los que asumen que su pretendido rol de representantes políticos de la justicia social y la equidad está demasiado ajado por sus propios deméritos.

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La deslegitimación política por sus fracasos en la gestión, particularmente la última, que derivó en el triunfo mileísta, se completa con una condena moral que pesa sobre gran parte de su dirigencia, que pervirtió o bastardeó esos nobles conceptos en beneficio propio. La ineficiencia en la administración para solucionar los problemas del país y el enriquecimiento personal y familiar de la dirigencia política y sindical del peronismo no son fácilmente remontables ni con ayuda papal.

León XIV dejó expuestas en muchos planos las deficiencias de Gobierno, así como la defección del peronismo y de muchos otros sectores de la dirigencia política. Los interpeló en el plano de la política y la capacidad de gobernar tanto como en la dimensión moral. El sayo les cabe a todos, aunque casi ninguno quiera ponérselo.

En ese último terreno, para el oficialismo el desafío tal vez haya sido mayor. Especialmente, luego de que este año Milei definiera que su objetivo ya no era ganar la batalla cultural sino que subió de escala para definirse como el mariscal de la batalla moral. La disputa de sentido quedó fuertemente instalada y la autoridad moral de León XIV no parece tener contrincantes a su altura.

El procesamiento de lo ocurrido es todo un desafío. La penetración de la visita no solo puede medirse por los millones de asistentes a los diversos actos que protagonizó León XIV. También las métricas de las interacciones en las redes sociales muestran la magnitud del impacto.

“Entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026 se registraron 1,6 millones de menciones digitales sobre la visita del Santo Padre. Fue uno de los pocos eventos con un volumen alto de conversación sostenido en 96 horas. Y la particularidad no tiene que ver sólo con haber monopolizado la conversación sino por hacerlo en un mismo sentido. La positividad registrada también lo hace un evento histórico”, señala un relevamiento realizado por la consultora AdHoc.

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Además, “los mensajes sobre discapacidad y la economía circularon más que otros. El discurso del Papa fue tomado por usuarios que señalaron sus diferencias con la cosmovisión del gobierno nacional”, destaca Javier Correa, titular de la consultora.

En el plano político, el relevamiento arroja una referencia inquietante para los principales dirigentes, aunque no debería sorprender ya que es coincidente con la mayoría de las mediciones de imagen. Las conversaciones que vincularon a dirigentes y funcionarios con la visita muestran que los más mencionados fueron Milei, Jorge Macri y Axel Kicillof. La cuestión territorial tuvo peso.

Pero para ellos hay pocos motivos de festejo. Las referencias fueron mayoritariamente negativas y el ranking lo encabezó el jefe de gobierno porteño (58% en contra), seguido por el Presidente (54% de negatividad) y por el gobernador bonaerense (50% en rojo).

En el caso de Macri, los relevamientos muestran que habrían pesado significativamente las muy desafortunadas invitaciones farandulescas a la carpa VIP para asistir a la misa papal en el Monumento de los Españoles, aunque el catering del escándalo fue obra y gracia del gobierno nacional. Deberían haber recordado que la Iglesia Católica prohibió hace más de 400 años la venta de indulgencias plenarias por el escándalo que causaban.

La correcta o incorrecta interpretación de lo que dejó la visita papal en la sociedad puede ser crucial para el Gobierno tanto como para la oposición. Para la vieja política hay un nuevo escenario.

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