Monseñor Jorge Lugones: “El Papa nos hizo advertencias a todos y también al Gobierno”

Es jueves por la mañana y el obispo de Lomas de Zamora, monseñor Jorge Lugones, sigue conmovido. Hace unas horas asistió a la despedida del papa León XIV en el aeropuerto de Ezeiza, después de la multitudinaria misa frente a la Basílica de Luján. “La gente quería ver al Papa; fue algo impresionante y emocionante”, relata Lugones, uno de los prelados que trabajaron en la organización del viaje papal.

En una entrevista con LA NACION, Lugones considera que la histórica visita del Sumo Pontífice, que permaneció en el país durante cuatro jornadas y movilizó a millones de fieles católicos, debe interpelar a todos los actores del sistema: desde la Iglesia, gremios y empresarios hasta la gestión de Javier Milei y la oposición. “Es importante que tomemos nota y que cada uno recoja lo que necesita para desarrollar la propuesta que ha venido a hacer León”, remarca el extitular de la Comisión Episcopal de Pastoral Social.

Lugones, uno de los discípulos de Francisco en el clero local, resalta los gestos que hizo Robert Prevost para reivindicar el legado de su antecesor y poner en el centro de la escena a los más vulnerables. Advierte que, si bien el Papa no le habló a un sector en particular, exhibió un conocimiento pormenorizado sobre la situación política y social de la Argentina. “El Papa no se guardó nada respecto de lo que pasa en el país; nos hizo advertencias a todos y también al Gobierno”, asegura.

-¿Qué evaluación hace de la visita de León XIV a la Argentina?

-Ha sido extraordinario. Fue un momento especial, de espiritualidad para todos. Hubo una cercanía del Papa, una humanidad, con su afecto hacia los discapacitados, los enfermos y los niños.

-¿Cuál es el principal desafío que enfrenta la Iglesia argentina después de lo que generó el Papa? ¿Sus palabras también interpelaron a los obispos?

-Ahora tenemos una deuda con la post-visita que está vinculada a cómo bajamos a la vida real todo lo que el Papa nos ha ido proponiendo. El principal desafío de la Iglesia siempre está ligado a la misión y a la cercanía a los pobres, débiles y sufrientes, como propone Jesús en el Evangelio y que el Papa resaltó en cada mensaje.

En la bienvenida que le di en el Cottolengo, yo acentué que era un signo que haya elegido ir a Don Orione. El Evangelio, el anuncio y el servicio a los pobres y descartados, como decía Francisco, es la misión que nos queda.

-¿Esperaba que la presencia del Papa generara este nivel de convocatoria en las calles?

-Sabíamos que iba a ser multitudinario y que nos iba a desbordar todo lo que hiciéramos. Acá la gente quería ver al Papa. Cuando viajamos en la cápsula desde Luján a Ezeiza, estaba lleno de personas al borde del camino. Realmente, fue algo impresionante y emocionante.

Jorge Lugones y el Papa Francisco Obispado de Lomas de Zamora

-¿A qué vincula esa reacción de los argentinos? ¿Había una necesidad de contención o de recuperar la esperanza en un contexto de frustración social?

-Son varias cosas. Primero, no pudimos tener la visita de Francisco. La Argentina lo esperaba a Francisco y él nos explicó los motivos a los obispos de por qué no podía venir. Creo que la gente se quedó con el deseo de que viniera y la visita del Papa generó una gran expectativa. Pero también apareció un deseo de la gente de fortalecer la esperanza. El Papa vino a confirmarnos en la fe, pero también a animarnos en la esperanza. Francisco decía que la esperanza no defrauda y que hay que organizarla.

Tenemos una deuda con la postvisita que está vinculada a cómo bajamos a la vida real todo lo que el Papa nos ha ido proponiendo.

Ante eso, León XIV vino a confirmar que esta esperanza se hace y se camina juntos. Esta esperanza no es de unos pocos o de algunos, sino que es abierta a todos, incluso a aquellos que tienen menos posibilidades, sean pobres, sufrientes, encarcelados, drogadependientes o discapacitados.

-En su recorrida por el Cottolengo Don Orione, León XIV dijo que los discapacitados no son un peso, sino una bendición.

-Sí, dijo que no tienen menos dignidad que nadie y que son valorados por lo que son, porque son personas. Esto va a abrir un camino de esperanza no solo para la Iglesia argentina, sino también para muchos que por ahí estaban mirando para el costado, tal vez, distraídos o preocupados por los problemas económicos, políticos o laborales. Ahora tendremos que mirar un poco más profundo para ayudarlos.

-¿Cómo piensa hacer la Iglesia para canalizar el entusiasmo que provocó el viaje pastoral de Prevost?

-Estamos en un proceso de sinodalidad, que el Papa mencionó especialmente cuando habló de la participación, la misión y la comunión. Son los pilares de la sinodalidad que la Iglesia venía planteando hace tiempo con Francisco. Las diócesis lo estamos llevando adelante y a fin de año haremos asambleas vicariales. Luego, vamos a aportar a Roma todo lo que hemos hecho. Estamos en el proceso de caminar juntos.

-El Papa destacó el legado de Francisco en numerosas ocasiones durante sus discursos. ¿A qué atribuye tantos gestos para revalorizar la figura de Bergoglio?

-Yo lo esperaba por varias razones. Primero, Francisco nació en la Argentina y León venía a visitarnos. Segundo, Prevost tuvo un contacto muy estrecho con Francisco. Bergoglio lo nombra obispo y lo designa en la Pontificia Comisión para América Latina, que es muy importante. Tenía un trato cercano y Francisco, como decimos en el campo, lo había pispiado o mirado y se daba cuenta de su valoración.

A la vez, León XIV palpó mucho de Francisco. Podríamos decir que esta teología del pueblo, que él también vivió en Latinoamérica, coincidió con el aire fresco que proponía Francisco para la Iglesia. Se ve que León lo absorbió profundamente. Es indudable que se consolidó en esta misma temática y acompañamiento espiritual y pastoral.

-¿Hay una continuidad en la línea de pensamiento con Francisco o León XIV también resaltó los matices?

-Hay una continuidad, pero está claro que hay matices. Si van a lo que dijo, se nota que buscó revalorar a Francisco. Planteaba algo así como “escuchen lo que dijo Francisco, que lo hago mío”. No hay que confundirse porque León tiene otra personalidad o formación, pero se consustanció con el pastoreo de Francisco.

Lugones, junto a Colombo, Pizarro y García Cuerva, en la despedida de León XIV en Ezeiza Hernan Zenteno - La Nacion

-El Vaticano borró un tuit de León XIV que hablaba de que “la Argentina ahora tiene dos papas: uno nacido aquí y otro por adopción”. ¿Por qué cree que dieron marcha atrás?

-No sabría decirte. No estaba al tanto.

-¿El Gobierno debe tomar nota de las enseñanzas de León XIV, quien llamó a la conciliación y pidió cuidar a los más débiles, como los pobres, las personas que sufren discapacidad o los jóvenes?

-Nunca hay que perder la esperanza. Siempre estamos abiertos y esto es parte de lo que dijo León sobre la conversión. Siempre hay posibilidades de transformar, mejorar algo o recapacitar. Es importante que, ya sea desde la Iglesia, la sociedad civil o el Gobierno, tomemos nota y que cada uno recoja lo que necesita para desarrollar la propuesta que ha venido a hacer León.

-¿Milei debería convocar al diálogo a distintos actores de la sociedad? Empresarios y gremialistas pidieron reeditar una mesa multisectorial.

-No sé si es el momento, pero siempre el diálogo ayuda y ha ayudado; es una forma de encuentro. Que haya una mesa de diálogo tiene que ser la primera instancia para proyectar y caminar juntos en una Argentina muy fracturada y dividida.

-¿León XIV trajo un mensaje universal, como dice el gobierno de Milei, o abordó temas puntuales de la Argentina, como la cuestión de los discapacitados y las personas que no llegan a fin de mes o la problemática del crimen organizado?

-León conoce perfectamente la realidad de la Argentina porque ha estado varias veces en el país y sabe sobre la situación latinoamericana. Por eso, nos recomendó que volvamos a la experiencia de Aparecida, que fue el encuentro de obispos de la región. Es muy importante porque nos da la pauta de que él le habló a todos en general, pero conociendo perfectamente lo que está pasando en la Argentina. Esto se puede ver claramente en su primer discurso [en el Palacio Libertad]. Dijo todo y no se guardó nada respecto de lo que pasa en la Argentina.

Noté que el Papa se fue soltando. Al principio, daba la mano y después empezó a abrazar o permitió que le trajeran los niños al papamóvil

-En ese mensaje, León XIV pidió respetar al que piensa distinto y reivindicó la educación pública y las universidades. ¿Fueron advertencias dirigidas al Gobierno?

-Nos hizo advertencias a todos y, evidentemente, también al Gobierno. Dijo todo y no se guardó nada en su primer discurso. No vino a decir algo tibio porque recién llegaba al país. El que avisa no traiciona; y León largó todo de entrada.

-¿La decisión de visitar el Cottolengo Don Orione fue un mensaje de la Iglesia al Gobierno por la política de discapacidad y los recortes en el área?

-Por algo León quiso ir al Cottolengo. La traducción que hacemos es que conoce perfectamente lo que pasa en la Argentina. El Vaticano sigue las situaciones de los distintos países y no está aislado. Es importante darse cuenta de que el Papa les habló a todos, también al Gobierno, porque es parte del país.

León XIV, en la Argentina Hernan Zenteno - La Nacion

-¿La oposición buscó utilizar las palabras de León XIV para sacar un rédito electoral?

-Estuvimos muy abocados a la visita. No podría dar una opinión porque no vi lo que estaban diciendo.

-¿Prevost consolidó su liderazgo con este viaje al país?

-Creo que ya ha consolidado ese liderazgo porque ha dado muestras de que es un hombre fuerte, valiente, que no teme decir la verdad a quien quiera escucharlo.

-Se lo vio muy emocionado al Papa.

-Noté que se fue soltando. Al principio, daba la mano y después empezó a abrazar o permitió que le trajeran los niños al papamóvil.

-Juan Pablo II se movía como un rockstar y Francisco era carismático. En cambio, León XIV es muy discreto. ¿Por qué cree que conectó con la sociedad argentina?

-Es mucho más sobrio y menos mediático, pero es un hombre muy sólido. No anda midiendo lo que dice, habla con la verdad.

-¿El mensaje de León XIV y su figura puede provocar un resurgimiento de la fe católica en el país?

-Esta visita del Papa va a fortalecer mucho la fe de algunos que estaba un poco anestesiada o dormida. Es un momento para despertar a la esperanza católica.