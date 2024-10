Un tuitero libertario insultó por redes, fue a filmar a las afueras del Congreso y terminó agredido

Escuchar

El tuitero libertario Francisco Fijap terminó agredido esta tarde en las afueras del Congreso, donde el Gobierno logró sostener el veto al financiamiento universitario. Mientras manifestantes se congregaron para repudiar la votación que sucedía en el recinto, el militante oficialista, conocido por insultar en redes y provocar en manifestaciones opositoras, comenzó a filmar a los presentes. Tras el hecho, desde el SAME informaron que fue trasladado al Hospital Ramos Mejía por trauma leve de cráneo. A las dos horas fue dado de alta.

Antes de ello, Fijap reaccionó en su cuenta de X (ex-Twitter) al discurso que este mediodía Javier Milei pronunció ante empresarios. “Milei aniquiló a los zurdos que lo envidian”, escribió. Durante la sesión, se refirió a la exdiputada libertaria Lourdes Arrieta, a quien le pidió la expulsión del Congreso y la acusó de “prostituirse al kirchnerismo”.

La situación empezó cuando el tuitero se presentó en la marcha a filmar la protesta mientras provocaba a los manifestantes que apoyaban la ley. En algunas imágenes de TV, se ve cómo comienzan a tirarle cosas y a gritarle que se retire del lugar. “Que se vaya, que se vaya”, le recriminaban. En ese momento, un hombre lo empuja desde atrás, mientras le tiran líquidos.

veto a las universidades, incidentes a las afuera del Congreso Santiago Filipuzzi

Los empujones se volvieron cada vez más intensos mientras un repartidor de comida, que se encontraba con su bicicleta, intentaba protegerlo de los golpes. Cuando ya comenzaba a alejarse de la multitud, el militante libertario recibió un golpe en la cara. Fijap comenzó a correr para esquivar a quienes lo perseguían, hasta que, tras cruzar la avenida, dos hombres lo agarraron y lo golpearon, mientras otras personas intentaban separarlos. Tras el hecho se refugió en un local de pizzas, al que luego los manifestantes intentaron ingresar. Finalmente, Fijap se fue escoltado por efectivos policiales.

“Estoy todo golpeado y cortado. Tengo cortada la mano. Me pegaron por todos lados. Como siempre voy a las marchas, a hacer entrevistas, a preguntas y a debatir como tiene que ser en un país sano, se ve que esto no se puede hacer y vino una horda que me cagó a piñas y me robaron el celular”, sostuvo en declaraciones a TN.

🟥 Tensión fuera del Congreso: agredieron al influencer libertario Fran Fijap



Mirá C5N en vivo 👉 https://t.co/9fxDe5Kt8s pic.twitter.com/w7GuPyWnaE — C5N (@C5N) October 9, 2024

Al salir de la pizzería, acompañado por los efectivos, los manifestantes lo siguieron e intentaron golpearlo, mientras le tiraban objetos. La policía y el youtuber corrieron por una calle paralela a la avenida.

Manifestantes agredieron a un youtuber libertario, en el Congreso Hernán Zenteno - LA NACION

El joven relató que un hombre quiso ir a pegarle y vio “una horda” detrás. “En un momento, me cerraron, me tiraron al piso y un chico de Rappi me cubrió con la bicicleta y me dio unos minutos. Me dio tiempo de entrar a un local. Los chicos del local siempre me cuidaron y me defendieron. Eran del Polo Obrero y tenían una bandera de derechos humanos, en ningún momento fui a agredir, fui a hacer preguntas. Es la primera vez que pasa esto, lo máximo que fue lo de la marcha anterior”, agregó.

Tras los hechos, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tuiteó: “A los violentos antidemocráticos que golpearon, persiguieron y robaron al periodista independiente Fran Fijap les digo: sepan que vamos a ir con toda la fuerza de la ley detrás de cada uno. Los tenemos a todos grabados y no tienen escapatoria. LEY Y ORDEN”, señaló.

A los violentos antidemocráticos que golpearon, persiguieron y robaron al periodista independiente Fran Fijap les digo: sepan que vamos a ir con toda la fuerza de la ley detrás de cada uno. Los tenemos a todos grabados y no tienen escapatoria.



LEY Y ORDEN. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 9, 2024

LA NACION