Graciana Peñafort, abogada y ex asesora de la expresidenta Cristina Kirchner, cuestionó este jueves el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación económica que anunció ayer el gobierno de Javier Milei. A través de un mensaje por redes sociales, la letrada expuso los motivos por los que considera que la iniciativa del Ejecutivo es “inconstitucional”.

“Pongamos un poco más de cabeza y menos emoción al tema del DNU. Primero cuestiones básicas. El DNU es inconstitucional, lo mires por donde mires. Por un lado en la forma y por otro lado en el fondo” , comenzó Peñafort en un hilo en su cuenta de la plataforma X en el que citó una serie de fallos e incluso artículos de la Constitución.

2. al derecho de los ciudadanos a defender la constitución (voto de Fayt pic.twitter.com/2PlRJXmg95 — Graciana Peñafort (@gracepenafort) December 21, 2023

“¿Podemos entender la defensa de la Constitución como la defensa de los procedimientos para la sanción de las leyes establecidos por la misma Constitución? Sin duda que sí, ya lo dijo la Corte en el fallo “colegio de abogados de Tucumán c/convención constituyente”, continuó Peñafort al compartir el fragmento de una fallo de la Corte Suprema.

Y en relación a ello, planteó: “Si bien yo no tengo nada en comuna con la posición ideológica de Milei, se que la Constitución prevé la forma legal de establecer una ideología como marco jurídico: sancionar leyes, que se aprueban en la Congreso de la Nación, no el dictado de DNU ómnibus, porque no estás de acuerdo ideológicamente con una ley. Mucho menos, si no se reúnen los requisitos básicos para el dictado de un DNU. Menos aún establecer regímenes generales por DNU, que no esta permitido”.

4) y si bien yo no tengo nada en comuna con la posición ideológica de Milei, se que la constitución prevee la forma legal de establecer una ideología como marco juridico: sancionar leyes, que se aprueban en la Congreso de la Nación. — Graciana Peñafort (@gracepenafort) December 21, 2023

Asimismo, la letrada se apoyó en el artículo 29 de la Constitución para reforzar su argumento, el cual establece que “el Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional ni las legislaturas provinciales a los gobernadores de provincias, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor, o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna”.

A lo largo de su descargo, Peñafort sostuvo que la iniciativa del Gobierno anunciada ayer por el Presidente en cadena nacional “no cumple con las razones excepcionales” que se requieren para el dictado de un decreto.

7) Esto solo por por dar algunos títulos que me parecen relevantes. A lo cual sumo que el art, 29 de la Const, Nacional establece clarito que : pic.twitter.com/EFnS6SbqwI — Graciana Peñafort (@gracepenafort) December 21, 2023

Por otro lado, Peñafort instó en elevar la cuestión a la Corte Suprema. “Yo iría por el accionar de inconstitucionalidad con cautelar en subsidio y digan lo que me digan, iría por Per Saltum a la Corte”, precisó.

“Comentarios desvelados de abogada que cree que el quid de la cuestión no es jurídico sino básicamente político. Porque anoche quedó claro que buena parte de la Argentina sigue viviendo con la Constitución en la cabeza y se da cuenta clarito cuando los están pasando al cuarto”, concluyó Peñafort en relación a las repercusiones que tuvo el anuncio en la sociedad, con varias manifestaciones en las calles y cacerolazos en distintos puntos del país.

9) Verán, que nada de lo que dijo Milei sirve para sortear las vallas constitucionales que tiene que acatar y que por cierto este decreto NO cumple.

Las razones excepcionales para el dictado de un decreto no son que no te gustan la ideología de las leyes - de muchas leyes- — Graciana Peñafort (@gracepenafort) December 21, 2023

Amparo judicial

Las declaraciones de Peñafort se luego de que esta tarde se presentara la primera demanda judicial contra el DNU de Javier Milei. La Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad y el economista y exdiputado nacional Claudio Lozano plantearon hoy una demanda ante la justicia en lo contencioso administrativo federal que cuestiona la norma.

La demanda señala que “el decreto viola los principios de división de poderes, el bicameralismo establecido en nuestro régimen constitucional, los principios democráticos y de corrección funcional que informan todo el texto constitucional”.

12) yo iría por acciona de inconstitucionalidad con cautelar en subsidio y digan lo que me digan, iría por Per Saltum a la corte. Comentarios desvelados de abogada que cree que el quid de la cuestión no es jurídico sino básicamente politico — Graciana Peñafort (@gracepenafort) December 21, 2023

“Este DNU no tiene por objetivo afrontar la solución coyuntural y transitoria de una situación de emergencia en circunstancias excepcionales, sino establecer un nuevo rumbo social y económico para el país de forma permanente”, dice el texto del amparo.

Sostiene además que “la envergadura de este paquete” equivale a afirmar que “el Poder Ejecutivo se ha arrogado facultades extraordinarias y facultades equivalentes a ejercer la suma del poder público”.

El escrito judicial se pregunta cuál es la urgencia para derogar la ley de góndolas, para permitir que los clubes de fútbol se transformen en sociedades anónimas, para eliminar las multas para empleadores incumplidores, para modificar la ley de tierras, para privatizar Arsat, para derogar la Ley de Alquileres, ratificada por el Congreso hace dos meses, para derogar la ley que regula el alquiler transitorio, entre otras iniciativas.

