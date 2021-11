Una concejal lanzó un spot político inspirado en El juego del calamar y se volvió viral

Una concejal apeló al ingenio para recrear uno de los personajes y juegos de la famosa serie de Netflix El juego del calamar. Se trata de Griselda Galleguillos, de la localidad de Rosario de Lerma, en la provincia de Salta, quien aprovechó el furor de la obra surcoreana para crear su spot de campaña de cara a las elecciones legislativas del 14 de noviembre.

“Pueden avanzar hacia adelante mientras ella grite luz verde. Si detecta que se mueven serán eliminados”, advierte una voz en off que sale de un parlamente, y que replica el mensaje que utilizó para dar comienzo al juego.

"VOTAREMOS, GANA EL AMARILLO" 🎶🎵💛💛💛 ( humor sólo para entendidos😉).. Éste 14 de Noviembre votá sencillo, votá amarillo Carlos Zapata #juntosporelcambiomas

“Votaremos, gana el amarillo. Votaremos el amarillo”, repite una y otra vez al ritmo de una cumbia mientras emula la advertencia de la muñeca de la serie. “Si no querés seguir teniendo la heladera vacía, elimínalos”, agrega en su discurso político. “Si no te querés ir del país por no tener laburo, elimínalos”, relata la joven. “Si no querés que te sigan robando, elimínalos”, finaliza.

Para grabar las imágenes y recrear el episodio, Galleguillos utilizó un vestido naranja y amarillo y zapatos con medias largas, tal y como los lleva la muñeca de la serie. También usa una gorra amarilla con el apellido Olmedo -en homenaje a su líder político, el exdiputado salteño Alfredo Olmedo-. Además, fue acompañada por otra persona que recrea a uno de los custodios de la trama. Este estaba vestido con un mono rojo, una máscara con un triángulo en la frente y un arma larga. A simple vista, las imágenes fueron grabadas en medio del campo.

En su cuenta de Facebook, desde donde se hicieron virales las imágenes escribió: “Humor solo para entendidos. Este 14 de noviembre votá sencillo, votá amarillo”. Días antes de hacer el lanzamiento, la joven ya había advertido sobre el lanzamiento del “hit”. “Muévete luz amarilla”, sostuvo.

Con estas imágenes, Galleguillos busca llegar a la población de Rosario de Lerma, de la misma forma que lo hizo en agosto pasado durante las PASO, cuando también lanzó un rap en el que apunta contra varios candidatos opositores, en medio de la campaña electoral. “Con la Galleguillos, los corruptos al banquillo”, cantó en la canción.

El spot fue publicado en apoyo a Carlos Zapata, quien se postula como diputado nacional por la provincia de Salta en la bancada de Juntos por el Cambio. En las redes sociales, la joven suele compartir material en referencia al candidato. “Un político honesto, capaz y responsable no siempre se define por su aspecto de traje, corbata, alineado, señoril, serio y de palabras decorosas... muchos con estas características se robaron todo y no hicieron nada por el bien de la gente”, sentenció en su perfil de Facebook.