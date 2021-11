Tamara Baéz, la novia de L-Gante, cruzó a una seguidora que la cuestionó por no haber ido a la universidad

Tamara Báez cobró protagonismo en el último tiempo tras convertirse en madre de Jamaica Valenzuela, su primera hija con Elián Ángel Valenzuela, más conocido como L-Gante. En sus redes sociales, cuenta con una gran cantidad de seguidores y, como suele ocurrir, los comentarios que recibe no siempre son positivos. Este sábado se cruzó con una usuaria que la cuestionó por su forma de hablar y por no haber estudiado una carrera universitaria.

A través de sus historias de Instagram, Tamara publicó el chat con la discusión privada que tuvo con esta usuaria. La internauta criticó a la novia del autor de “Malianteo 420″ por la forma en que habla. Al ver esto, la joven publicó la foto de perfil de la joven y le escribió: “No te digo nada porque soy buena. ¡Cuidate!”.

Con esta frase, la usuaria presumió que Báez se estaba refiriendo a su apariencia física, ya que la postal mostraba a la mujer tomándose una foto frente a un espejo. Frente a esto, redobló la apuesta y le respondió: “Yo no tengo nada de cabeza. Soy gorda, pero voy a la universidad. ¡¡¡No como vos que no sabés ni hablar!!!”.

Tamara Báez publicó el cruce que tuvo con una seguidora que la criticó por su forma de hablar Instagram: @tamibaez13

Luego, agregó: ¿No me decís nada porque sos buena? Como si algo que me fueras a decir me podría ofender, qué narcisista que sos piba”.

Báez no lo dejó ahí y le consultó a la usuaria por qué le molestaba su forma de expresarse. “Yo soy una piba de barrio y me muestro como soy”, se justificó. Además, sobre por qué no continuó sus estudios superiores, reveló: “Terminé la escuela con 22 años, soy mamá y pienso seguir estudiando”. Sin embargo, respecto de su realidad actual, agregó: “Tengo la posibilidad de no estudiar nada y puedo generar mucha plata igual”.

La joven, que cuenta con 920 mil seguidores en Instagram, suele mostrar su día a día en la red social. El mes pasado eligió ese medio para revelar su distanciamiento de L-Gante, con quien lleva cinco años de relación.

L-Gante y Tamara Báez posaron junto a Jamaica en el festejo por el primer mes de vida de la niña, el pasado 13 de octubre

A poco más de un mes del nacimiento de su hija, el pasado 16 de octubre, Báez hizo un contundente descargo en Instagram contra el intérprete y anunció su separación. “No voy a contar lo que hiciste por respeto a nuestra hija, ¿pero qué yo vivo de tus costillas? Nosotras vivimos con mi padrastro y mi mamá. Yo fui lo mejor que pudiste tener y tiraste todo a la basura”, empezaba el posteo que publicó la joven.

También apuntó contra su suegra, Claudia Valenzuela, al escribir: “Me dan pena vos y tu mamá que quería que abortara y que todo este tiempo quiso hacerme la vida imposible y le tiene celos a su nieta de un mes”.

Dos días después, un video de la pareja confirmó su reconciliación. En el material se la podía ver a Tamara sobre el escenario, su bebé en brazos, en un recital del artista. Las imágenes generaron controversia en las redes, donde los usuarios consideraron que el fuerte sonido de la música de este tipo de eventos podría afectar la salud de la niña.

Un error de ortografía provocó otro cruce virtual

Esta no es la primera vez que Tamara Báez le responde a un seguidor que la critica. Hace algunas semanas, la joven redactó una publicación con un error de ortografía y generó un divertido ido y vuelta con un usuario en Instagram.

“Vinimos a vicitar a la bisabuela”, escribió Tamara junto a una postal que mostraba a la mujer con su hija Jamaica Valenzuela en brazos. Con humor, sus seguidores le hicieron notar su error ortográfico. “La que tiene plata escribe como quiere”, escribió uno. Lejos de enojarse, Báez respondió divertida: “Jajaja, pará, eso que terminé la escuela”.

Al ver que se había tomado con humor el cruce virtual, otro de sus fans le escribió: “Cada quien vicita como quiere. Si vos querés bicitar, bicita y listo”. “Los amo jajaja. Queda más lindo y más estético ‘vicitar’”, consideró.