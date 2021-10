Netflix: encuentran la ubicación exacta de la misteriosa isla de El Juego del Calamar

El Juego del Calamar se convirtió en la serie más vista en la historia de Netflix y generó millones de fanáticos alrededor del mundo que quisieron saber mucho más sobre esta historia. Un usuario de TikTok dio con la ubicación real de la isla y lo compartió con todos sus seguidores.

Se trata de la isla de Seungbong-ri en la costa noroeste de Corea del Sur, una isla paradisíaca que sirve de escenario para albergar la violenta competencia. El usuario de TikTok @thegoogleearthguy encontró la ubicación exacta con la ayuda de Google Maps. Aunque gran parte de las escenas se grabaron en un estudio o en la ciudad de Daejeon, la quinta ciudad más grande de Corea del Sur, las imágenes donde aparece la isla están grabadas en Seungbong-ri.

Hasta este momento, la isla era poco conocida y se destacaba por su paisaje virgen lleno de playas paradisíacas y con una vegetación muy frondosa. Gracias a la popularidad de la serie, la isla se convirtió en un destino de peregrinaje para los fans de la serie. El video en apenas unos días se convirtió en viral alcanzando más de seis millones de visualizaciones.

SPOILER: La opinión del creador de la serie sobre el destino de su protagonista

Hwang Dong-hyuk, quiso explicar por qué Gi-hun (Lee Jung-jae) toma una controvertida decisión al final de la primera temporada. El también director y guionista de la ficción surcoreana que sigue a un grupo de personas en dificultades económicas que participan en un sanguinario despiadado juego en el que solo puede quedar uno con vida que se llevará un premio millonario.

El final muestra que, tras proclamarse ganador, Gi-hun tiene la oportunidad de empezar una nueva vida en Estados Unidos. Sin embargo, en el último momento, decide permanecer en Seúl. con Aunque no se explica nada, todo indica que su objetivo de destapar públicamente la competición y desarmar así a la misteriosa organización que se esconde tras este perverso juego.

“Es cierto que la primera temporada terminó de manera abierta, pero en realidad pensé que esto también podría ser una buena forma de cerrar la historia. La primera temporada termina con Gin-hun regresando y no subiendo al avión que lo llevaba a Estados Unidos. Y esa fue, de hecho, mi forma de narrar el mensaje de que no debe dejarse arrastrar por el flujo competitivo de la sociedad, sino que debe comenzar a pensar en quién creó todo el sistema”, declaró a The Hollywood Reporter.