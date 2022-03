Una diputada del Frente de Todos cuestionó los dichos de Gustavo Beliz sobre el uso de las redes sociales

La diputada del Frente de Todos (FdT), Cecilia Moreau, se sumó hoy a la polémica por el anuncio del secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, quien ayer manifestó la intención del Gobierno de “profundizar los lineamientos centrales del uso de las redes sociales para el bien común”. En una entrevista radial, se expresó en desacuerdo con los dichos del funcionario, los cuales calificó de “confusos y fuera de contexto”.

Moreau hizo las declaraciones al ser consultada en Radio LA990 sobre el llamado a terminar con las internas que hizo este martes el presidente Alberto Fernández en la cumbre del Consejo Económico y Social. Al respecto, dijo: “Yo entendí que llamó al diálogo con los actores que estaban en esa reunión y me parece que no está mal”.

Inmediatamente después, agregó: “Sí me parece que ya estamos como para discutir un poco más a fondo las cuestiones que tienen que ver con cómo solucionamos determinadas cosas. Y nada, lo de Beliz ahí en el medio me pareció muy confuso y no me gustó, porque esas cosas de última se votan en el Congreso. Además, me pareció medio como descolgado, fuera de contexto”.

Tras ello, la legisladora remarcó las razones por las que le disgustaron los dichos del secretario de Asuntos Estratégicos. “Primero, por el ámbito; segundo, no entendí lo que quería plantear; tercero, siempre que uno habla del tema de la libertad de expresión tiene que tener muy en claro qué quiere decir y no por tirar un título generar más confusión como la que generó”, sostuvo.

Y completó: ”En definitiva se quiere hablar del tema del bullying a los menores en la redes sociales, y estamos todos de acuerdo. Ahora, fue muy confuso y la verdad es que yo esperaba que hubiera anuncios en términos de cómo vamos a hacer para discutir o para encarar la discusión que hoy es más importante para los argentinos, que es la inflación”.

La defensa de Gabriela Cerruti

El anuncio de Beliz encendió las alarmas entre varios referentes de la oposición, quienes se expresaron en defensa de la libertad de expresión. Uno de ellos fue el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que escribió en Twitter: “La mejor manera de no intoxicar el espíritu de nuestra democracia es respetando la libertad de expresión y de opinión. Meterse a controlar las expresiones en las redes sociales es inaceptable e inconstitucional”.

Más tarde, la portavoz del Presidente, Gabriela Cerruti, se manifestó en defensa la iniciativa. “Lo que erosiona la democracia es que un jefe de Gobierno instale noticias falsas. El debate sobre el buen uso por parte de los ciudadanos de las redes sociales para no generar odio o bullying o ansiedad es eje de las prácticas republicanas en el mundo”, replicó.