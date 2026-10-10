Una empleada de la AFA aparece detrás de las facturas de tres agentes de cobro internacionales de la entidad que preside “Chiqui” Tapia

Mismo nombre, mismo diseño y misma cuenta de Canva. Un análisis de los metadatos de cuatro facturas por un total de US$ 720.000, vinculadas a patrocinios de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), muestra que esos documentos, atribuidos formalmente a tres sociedades presentadas en los contratos como agentes de cobro independientes y con domicilios en Miami, Wyoming y Dubái, fueron generados desde una misma cuenta de Canva, una plataforma de diseño gráfico gratuita, cuyo nombre de usuario es el de una empleada del área de Marketing de la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia.

Se trata de Malena Miralles Requena, quien se presenta en su página de LinkedIn como “Global Partnerships & Marketing Representative” de la AFA y aparece como “Maale Miralles” en múltiples redes sociales. La cuenta de Canva utilizada para generar los documentos lleva ese mismo nombre. Pero no solo eso: documentación interna de la propia AFA que obtuvo LA NACION, que incluye su correo electrónico, la identifica como la ejecutiva de contacto para uno de los acuerdos cuyas facturas aparecen luego generadas desde esa cuenta de Canva.

Malena Miralles Requena al lado de Leandro Petersen en un evento de promoción.

Esos documentos que analizó LA NACION instrumentan pagos vinculados con tres sociedades que la AFA designó como “agentes de cobro” en su circuito de recaudación internacional: TourProdEnter LLC, CAE Services LLC y Moon Euro Management LLC. Las tres fueron incorporadas por la propia AFA a su circuito de recaudación mediante contratos o comunicaciones formales con patrocinadores.

La reconstrucción fue posible gracias a los metadatos; es decir, la información que acompaña a los archivos digitales y que no siempre resulta visible a simple vista. Según el formato, esos datos pueden registrar el nombre asociado al autor, cuándo se exportó o modificó un archivo, con qué programa se trabajó y qué cuenta de usuario estaba asociada. LA NACION analizó esos metadatados con un ingeniero en sistemas y dos herramientas de inteligencia artificial (IA) distintas.

La vinculación de Miralles con esa cuenta y con esos documentos fue contrastada, además, con otros documentos a los que accedió LA NACION. Entre ellos, perfiles profesionales, correos institucionales, comunicaciones internas y contratos de patrocinio. Esa combinación permite establecer una conexión documental entre la cuenta identificada como “Maale Miralles” y la empleada de la AFA que participaba en la gestión de acuerdos internacionales.

LA NACION procuró consultar a voceros de la AFA y a la propia Miralles sobre el rol de esta empleada de la entidad deportiva, pero al cierre de esta edición no habían respondido los mensajes.

Sociedad estadounidense, factura argentina

El hallazgo adquiere especial relevancia en el caso de CAE Services. Una de las piezas más llamativas que obtuvo LA NACION es una factura con membrete de esa sociedad, con domicilio en Biscayne Boulevard, Miami. Está emitida a PU Prime Ltd., una firma de trading con sede en la isla de Mauricio, por US$ 75.000 en concepto de “AFA Agreement 2025 - Payment”.

La factura de CAE Services del 29 de octubre de 2025 fue generada desde la misma cuenta de Canva y bajo el mismo nombre de autora (“Maale Miralles”) que otras facturas.

En los contratos, CAE Services LLC aparece como una sociedad independiente de la AFA y como su agente de cobro del patrocinio de PU Prime Ltd. Pero la factura de CAE Services por ese servicio fue generada desde la misma cuenta de Canva y bajo el mismo nombre de autora —“Maale Miralles”— que aparecen en las facturas emitidas con membrete de la AFA. El documento lleva fecha del 29 de octubre de 2025, pero fue exportado el 11 de noviembre.

Los metadatos del archivo también muestran que su título interno era “Sales Invoice CAE to VEROFAX 15-08-25”, una denominación que sugiere que el archivo pudo haber sido construido a partir de una factura anterior de CAE Services. Y esa coincidencia resulta relevante porque podría ayudar a reconstruir la historia del documento y la forma en que se construyó la factura atribuida a CAE.

Otras tres facturas analizadas por LA NACION incluyen el membrete y el CUIT de la AFA, y fueron generadas a partir de un mismo diseño, en el que se modificó el beneficiario del pago. El 12 de diciembre de 2025, con nueve minutos de diferencia, se exportaron dos archivos PDF correspondientes a facturas dirigidas a Snow Media Limited: una por US$ 280.000 a pagar a TourProdEnter y otra por US$ 120.000 a pagar a CAE Services.

El 12 de diciembre de 2025, con nueve minutos de diferencia, se exportaron dos archivos PDF correspondientes a facturas dirigidas a Snow Media Limited.

La secuencia temporal de ese día resulta especialmente significativa. El contrato de patrocinio con Hedg fue generado a las 13:41; doce minutos después se exportó la factura correspondiente a CAE Services y nueve minutos más tarde, a las 14:02, la de TourProdEnter. Los tres documentos quedaron asociados a la misma identidad de autor dentro de Canva.

El 14 de julio de 2026, en tanto, se emitió una tercera factura con ese mismo diseño y por US$ 245.000 a favor de Moon Euro Management, con banco en Miami y domicilio en Dubái. También ese archivo quedó asociado a la misma cuenta de Canva.

El 14 de julio de este año, en pleno Mundial, se emitió una factura por US$ 245.000 a favor de Moon Euro Management.

¿Quién es “Maale Miralles”?

Miralles Requena se desempeña actualmente como Global Partnerships & Marketing Representative de la AFA, según su perfil de LinkedIn. Allí describe su tarea como la estrategia comercial de expansión internacional de la marca de la Selección Argentina, la gestión de relaciones con patrocinadores globales y el desarrollo de proyectos institucionales, como las academias internacionales del organismo.

Malena Miralles Requena se presenta en su página de LinkedIn como “Global Partnerships & Marketing Representative” de la AFA

Un correo interno de la AFA aporta otro elemento a la reconstrucción. La comunicación identifica a Miralles como la empleada de contacto en la entidad que preside “Chiqui” Tapia para el acuerdo de patrocinio con la empresa Hedg, precisamente uno de los contratos vinculados con las facturas que fueron generadas desde la cuenta de Canva.

Miralles trabajaba bajo la órbita de Leandro Petersen, el exdirector Comercial y de Marketing de la AFA, quien renunció a su cargo a fines de julio. Así se lo comunicó a empresas y contactos de todo el mundo mediante correos electrónicos en los que informó que, a partir de ese momento debían contactar a Miralles —a través de su correo institucional, que termina en @afa.org.ar— y a Francisco Lemmi como contactos de Partnerships & Marketing.

El 11 de agosto, un sponsor recibió esa respuesta desde la casilla de Petersen.

El hallazgo importa porque los contratos de patrocinio presentan a estas sociedades como agentes externos. En los acuerdos firmados con PU Prime y con Snow Media, la AFA designa expresamente a TourProdEnter y a CAE Services como sus “agentes de cobro”: los sponsors no pagan a cuentas de la entidad en la Argentina, sino a cuentas bancarias de esas sociedades en Estados Unidos. Es decir, el circuito contractual establece que el dinero de determinados patrocinadores sea canalizado a través de sociedades formalmente independientes de la AFA.

Como reveló LA NACION este domingo, Moon Euro Management se sumó al circuito de recaudación internacional en junio de este año. Una carta emitida ese mes, con las firmas de Claudio “Chiqui” Tapia y del secretario general de la AFA, Cristian Malaspina, la designó agente oficial de cobro para los acuerdos comerciales firmados desde el 18 de mayo.

a AFA comunicó un cambio en su esquema de cobro e introdujo una sociedad de Dubai como "agente de recaudación"

Grados de separación

Los metadatos de esa carta también aportan datos. Registran como autor a Daniel Cannizzo, integrante del área de diseño del seleccionado, según documentación de la propia AFA que lo incluyó entre los integrantes de la comitiva que viajó a Estados Unidos para inspeccionar las instalaciones del Kansas City. El dato no permite determinar quién ordenó confeccionar la carta ni quién intervino en su redacción, pero sí muestra que el documento quedó asociado, en sus metadatos, con una persona vinculada al área de diseño de la AFA.

Asimismo, cabe remarcar que la existencia de facturas de TourProdEnter LLC, CAE Services LLC y Moon Euro Management LLC generadas desde la misma cuenta utilizada para producir documentación con membrete de la AFA no demuestra por sí sola una irregularidad ni permite afirmar que esas sociedades carezcan de autonomía jurídica. Tampoco permite determinar quién ordenó confeccionar los documentos, quién autorizó los pagos o si existió una instrucción formal de la AFA. Pero sí deja una coincidencia documental concreta: cuatro facturas atribuidas formalmente a tres agentes de cobro diferentes fueron exportadas desde una misma cuenta de Canva, bajo el mismo nombre de autora, y esa cuenta aparece vinculada con una empleada de la AFA que intervenía en la gestión de acuerdos comerciales internacionales.

En el caso de CAE Services, además, esa misma cuenta produjo un documento que lleva el membrete de una sociedad que, según el contrato, debía actuar como agente independiente de cobro de la AFA. La coincidencia abre así un interrogante sobre el grado de separación operativa entre la entidad que contrata los patrocinios y las sociedades que reciben los pagos en su nombre.

Con la colaboración de Ricardo Brom.