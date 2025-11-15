Una empresa de Piccirillo vendió US$250 millones en un año: el “pasa manos” y los secretos del blue

Elías Piccirillo era conocido como “El rey del dólar blue” por la fortuna que operaba a diario. En la City, lo apodaban de una manera menos glamorosa: “El Hombre de Negro (HDN)”. Su popularidad llegó de la mano de Jesica Cirio. Duró muy poco. Una pelea con otro financista lo llevó a la cárcel. Estuvo casi ocho meses en Ezeiza. Desde este viernes cumple con prisión domiciliaria en un departamento de 37 m2, en Banfield. Pero sus problemas están lejos de aclararse. Casi dos años después, el Banco Central lo investiga por la operatoria del dólar blue. Un sumario en curso contra una de sus casas de cambio, Arg Exchange, revela que en 2023, en pleno auge del cepo, vendió US$250 millones a otras entidades que no justificaron el origen de los fondos. El expediente expone, además, algunos de los actores principales de ese mercado ilegal.

La investigación del BCRA, en curso desde fines de 2024, se entrecruza con una causa incipiente por presunto lavado de dinero contra Piccirillo y otro financista, Francisco Hauque, en los tribunales de Comodoro Py.

El nombre de Piccirillo y la casa de cambio “Arg Exchange” son parte de un rompecabezas que los investigadores buscan completar. Ante una consulta de LA NACION, la entidad que preside Santiago Bausili se limitó a decir que “inició una serie de investigaciones de operatorias cambiarias llevadas a cabo durante 2022 y 2023 que involucran a algunas pocas entidades financieras y a un número mayor de casas y agencias de cambio, con acceso a los dólares de las reservas internacionales del BCRA”. En su respuesta, el BCRA también advirtió que “hay indicios para sospechar que muchas de las compras en el MULC (mercado único de libre de cambios) durante el período investigado no están basadas en operaciones genuinas”.

Una de las casas de cambio en la mira es la de Piccirillo. El empresario apareció en Arg Exchange en 2022, con un 90 por ciento de las acciones. El accionista minoritaria era Matías Bocca, un nombre que se repite en otras agencias. Y como presidente ya estaba Martín Migueles.

Los movimientos de Arg Exchange revelan que se activó en 2023. Entre enero y diciembre de ese año, compró más de 250 millones de dólares a distintas entidades y vendió una cantidad similar. La cifra exacta, entre el 26 de enero y 19 de diciembre, fue de US$251.933.029, según los registros a los que accedió LA NACION. Esto significa un ritmo de compra diario de 768.000 dólares.

Las compras y ventas de dólares de Arg Exchange en 2023.

Solo en el mes de octubre, en sintonía con la tensión cambiaria previa a las elecciones presidenciales, la sociedad de Piccirillo y Migueles compró más de 80 millones de dólares.

La Gerencia de Supervisión de Entidades No Financieras del BCRT concluyó, en junio pasado, que Arg Exchange “realizó una actividad no permitida”. La resolución sostiene que dichas operaciones se habrían realizado “al adquirir divisas a valores oficiales destinadas a abastecer el mercado paralelo” y agrega que “no se considera debidamente justificado el origen de los fondos”.

La maniobra sospechosa

¿A quién le compraba los dólares? En los registros del Banco Central se destacan el Banco MasVentas (US$24.200.000) y varias agencias que ahora están suspendidas o con sumarios abiertos: Rosario Cambio, Fast Cambio, Cambio Belgrano, Cambio Dem, Atlántida del Rosario Servicios, y el Banco Sucrédito, de Salta, donde Piccirillo terminó desembarcando, según el mismo declaró ante la Justicia.

Las compras y ventas de dólares de Arg Exchange en 2023.

“Los dólares siempre salían de una entidad financiera y luego comenzaban a circular por una cadena de casas de cambio. La ultima agencia, la que le vendía a un cliente fuera del mercado, quedaba afuera del ruedo en apenas dos semanas porque no podía justificar los números”, cuenta un financista que conoció el circuito desde adentro y prefiere mantener el anonimato.

Piccirillo, según esa misma fuente, llegó a operar hasta 20 millones de dólares en un solo día.

Las operaciones millonarias que realizaba Arg Exchange encendieron las alarmas del Banco Central recién en 2024, tras el cambio de gobierno. La investigación interna derivó en un sumario que incluye a Piccirillo y Migueles, tal como adelantó LA NACION.

Wanda Nara en la cancha de River junto a Martín Migueles (Foto: Redes Sociales)

Migueles recién se notificó de los cargos hace dos semanas: tuvo que ir personalmente al BCRA, donde le entregaron un pen drive con todas las pruebas. “No hay ninguna operativa prohibida. El Banco Central monitoreaba las operaciones de las agencias todos los días, casi en tiempo real, ahora no puede decir que no sabía nada”, dicen sus abogados.

LA NACION consultó al Banco Central para saber qué funcionarios estaban a cargo de controlar a las agencias durante 2023, pero no obtuvo respuesta.

De acuerdo a los documentos a los que tuvo acceso este medio, a Piccirillo y Migueles se los acusa de “adquirir divisas a valores oficiales destinadas a abastecer el mercado paralelo”. “Arg Exchange efectuó operaciones de venta de divisas a otros operadores de cambio que no justificaron el origen de los fondos transados y que, a su vez, abastecieron a otras entidades...”, detalla el sumario. Por esta razón, el texto habla de una “operatoria de intermediación”.

Elías Piccirillo

¿Cómo fueron las ventas? Durante 2023, “Arg Exchange” vendió a otras entidades financieras o cambiarias casi la misma cifra que compró, US$251.961.040. Mas allá del volumen, los investigadores pusieron el foco en los “clientes” de esa casa de cambio. Ahí aparecieron varias agencias vinculadas al “Rey del Blue”.

En el listado de compradores se destaca Intercash, con casi 84 millones de dólares, Cambio Imperial (US$66.835.000), Gis Cambio (US$53.960.400) y Andie SRL (US$13.100.000).

En Gis Cambio aparece, otra vez, Matías Bocca, socio minoritario de Piccirillo. Según reportes del BCRA, era dueño del 30% de las acciones de esa casa de cambio. Estaba de los dos lados del mostrador.

Bocca también es mencionado en otro sumario contra Free Charge. Allí se encuentra conectado con María Fernanda Sena Argis, exsocia del financista Ariel Vallejo, cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. La mujer declaró ante el BCRA que le vendió sus acciones de Free Charge a Bocca en 2021.

Claudio Tapia y Maximiliano Vallejo, dueño de Sur Finanzas.

Arg Exchange cumplía el rol de intermediaria en la cadena que explotaba el negocio del dólar blue: compraba grandes cantidades y vendía casi los mismos montos. Las ventas a clientes eran casi inexistentes. Apenas un 0,002% de las ventas totales registradas en todo 2023.

Algo similar ocurría con las entidades que le compraban los dólares. El Banco Central habla de un “pase de manos”. “Esa situación constituye una alerta que no podía ser ignorada por la entidad, puesto que implicó su participación en un ‘pase de manos’ de pesos y dólares sin justificación económica aparente”, se puede leer en el sumario del BCRA.

Banco Central de la República Argentina, fachada. Soledad Aznarez

Los investigadores distinguieron dos grupos bien diferenciados entre las entidades que le compraban a Arg Exchange. Algunas entidades como Cambio Imperial, Andie, Centenera, Intercash y Eden terminaron suspendidas o revocadas para operar porque había indicios de “un origen y destino ilegal de los fondos utilizados y de las divisas adquiridas”. Y el segundo grupo revendía los dólares a otros operadores que terminaban cometiendo las presuntas irregularidades.

El informe menciona el caso puntual de Gallo Cambios. En mayo de 2023, esa casa de cambio le compró a Arg Exchange y le terminó revendiendo la misma cantidad a Andie. En el mercado, esa dos agencias se las adjudican a Piccirillo.

Al momento de impulsar el sumario contra “Arg Exchange”, que recién fue cerrada en febrero de 2025, la Gerencia de Supervisión de Entidades No Financieras del BCRA pidió tener en cuenta “la responsabilidad de los accionistas de la entidad”. Por eso las intimaciones también fueron contra Migueles (como presidente), Tomás Schulze (vice), Hernán Rodrigo Nion (vice) y Piccirillo (accionista mayoritario).

En el mercado financiero aseguran que toda la operatoria del blue, que dejó millonarias ganancias, funcionó por la falta de controles del Banco Central, por ese entonces a cargo de Miguel Angel Pesce.

En una causa judicial contra Piccirillo hay chats y audios que apuntarían a funcionarios del BCRA. “Escucha tengo que hacer cosas, ponerla a Romina, meterla a Romina en un expediente, meterlo a Jaime en un expediente, meter al boludo (no se escucha), tenés que mandar una manifestación a puerta de la casa de Romina, una manifestación al Banco Central, manifestación en todos lados...”, le dijo Francisco Hauque a Piccirillo en uno de los audios aportados como prueba.

En el entorno de los financistas aseguran que aludían a Romina García, inspectora general de Supervisión de Entidades no Financieras. Esa funcionaria sigue en su cargo. LA NACION consultó al Banco Central sobre los controles a cargo de esta funcionaria, pero no emitió comentarios.

Desgrabación de los audios presentados en la causa de Piccirillo contra Hauque.

Otra financiera que cayó por el blue

Gran parte de las entidades que operaban como compradores y vendedores de Arg Exchange se repiten en otros sumarios abiertos por el Central. Es el caso de Mega Latina, una casa de cambio que operó más de 413 millones de dólares en 2023.

Ese expediente del BCRA, al que accedió LA NACION, revela que casi 328 millones provenían del Banco de Servicio y Transacciones (BST), y que Mega Latina le vendió casi el mismo monto a Gallo Cambios, investigada por el caso de Arg Exchange.

Sobre las ventas de Mega Latina, el sumario del BCRA destacó que ocurrieron “especialmente entre junio y agosto” de 2023. De hecho, en ese período la casa de cambio retiró “en efectivo por caja” los casi US$328 millones que le compró al BST.

Las compras y ventas de dólares de Mega Latina en 2023.

Las autoridades del Central describieron que ese dinero fue vendido “en efectivo a otros operadores de cambio”. Luego, el documento explica que dichas contrapartes (algunos de los que le compraron dólares a Mega Latina) “recibieron transferencias en pesos en sus cuentas sin haber registrado operaciones a su nombre”. Con esto, la entidad monetaria reforzó su hipótesis sobre posibles operaciones blue, además de reiterar la falta de documentación que acredite el origen lícito de los fondos.

La defensa de Mega Latina rechazó la acusación en su contra: sostuvo que “las operaciones cursadas no se encontraban prohibidas y que la exigencia de la que se responsabiliza a la entidad surge de la interpretación antojadiza de un supuesto exceso en el negocio autorizado”. El mismo argumento que plantean las defensas de Migueles y Piccirillo.

El sumario de Mega Latina acaba de finalizar con sanciones millonarias, aunque todavía se pueden apelar. Según una resolución firmada por el Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias del BCRA, Juan Curutchet, la firma deberá pagar una multa de $34.588.463.033.

Solo las operaciones de Arg Exchange y Mega Latina superan los 700 millones dólares. Es solo el comienzo. El “pase de manos” del blue tuvo decenas de beneficiarios. Y muchos más responsables.