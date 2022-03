“Una etapa superada”: La reacción de alivio de Lacalle Pou tras el referéndum

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, se pronunció este domingo poco después de que el oficialismo lograse sobreponerse al referéndum que buscaba derogar una ley con las principales reformas emprendidas por el Gobierno. “Es una etapa superada”, remarcó Lacalle Pou durante una conferencia de prensa.

Con el 99 por ciento de las mesas escrutadas, el “No” a la derogación del paquete de medidas ya impulsadas por el Ejecutivo se impuso por unos 1.071.600 votos contra 1.050.414. A costas de ello, el jefe de Estado inició el coloquio afirmando: “No se han llegado a los votos para la derogación de los 135 artículos”.

Luego, remarcó que el proyecto de ley impulsado por su administración (ley de urgencia de consideración) fue puesta en práctica con “el compromiso de la ciudadanía y, más aun, fue conversado y dialogado con todos los espacio políticos”. “Cuando hubo que modificar artículos o hacer cambios, los hicimos”, enfatizó.

Y agregó: “Todo fue puesto en análisis y se llegó a un consenso”. Tomando partido en este asunto, consideró que la legislación antes mencionada, pilar en su plan de Gobierno, “está pensada para el bien de todos los uruguayos ya que les otorga más derechos, más libertades y más garantías”. “Es necesaria”, completó.

Durante la ronda de preguntas, y consultado sobre si quienes dieron el “No” apoyan indirectamente su gestión, dijo: “No creo que el “No” sea un espaldarazo a mi gestión ni tampoco creo que quienes decidieron dar el “Sí” estén necesariamente en contra mía o de mi gabinete”.

“Más allá de eso, yo soy de dar la cara. Creo en este proyecto de ley. Creo que en los contenidos que tiene. Creo que le va a hacer bien a Uruguay. Sentí la necesidad de ponerme al frente. No mido consecuencias. No sirvo para borrarme. Que sean los uruguayos los que me digan si están de acuerdo o no”, opinó.

También se le preguntó respecto de las rispideces que el líder del Frente Amplio, Fernando Pereira, esbozó de cara a la ley de urgencia de consideración al señalar que “una mitad del país cree que el referéndum es malo y plantean la necesidad de un nuevo y más profundo diálogo con la oposición”.

“No voy a comentar respecto de lo que dice el Frente Amplio. Lo único que quiero señalar es que, aun siendo oposición, votó varios de los artículos que propusimos. De no estar de acuerdo con algo o tener la intención de volver a conversar, La puerta de la torre ejecutiva está siempre abierta”.

En los últimos tramos de la conferencia, Lacalle Pou se refirió a los días post-referéndum: “Lo que viene ahora es el tema educativo, sector que quedó rezagado por la pandemia. Tenemos también que atender la seguridad social, volver a impactar en los necesitados y abrirnos al mundo. Hay que profundizar en la obra pública”.

“Esta semana vamos a tener una reunión importante por el tema precios”, anticipó el presidente y agregó para finalizar: “Vamos a empezar a tomar más acciones en el precio de la canasta básica de los uruguayos. Por último, y en vistas de 2023, queremos aflojarle el cinto a los ciudadanos en materia de impuestos”.