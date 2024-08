Una fuerte pelea entre dos acreditados en Casa Rosada provocó la reacción de Manuel Adorni

Escuchar

Luego de la conferencia de prensa de ayer del portavoz presidencial Manuel Adorni se produjo un fuerte enfrentamiento entre dos de los acreditados. Se trata del periodista Juan Pablo Peralta y el español Javier Negre, que -tras finalizar la audiencia de este martes- se cruzaron debido a una pregunta que realizó el dueño del Grupo Estado de Alarma sobre las acusaciones de maltrato que recibió el expresidente Alberto Fernández por parte de su exmujer, Fabiola Yañez.

Tras consultarle al vocero sobre la postura del Gobierno frente a esta controversia (teniendo en cuenta que Fabiola Yañez aún no había realizado la denuncia legal), Negre cuestionó: “ ¿No cree que hay una doble vara en los medios de comunicación? Lo digo porque ayer ni un solo compañero de esta sala de prensa, ni hoy tampoco, preguntaron por el asunto, que es de pertinente actualidad. Es un presunto delito y un asunto sobre un expresidente que abanderó la causa feminista”.

Tras este cuestionamiento hacia los periodistas que trabajan en Casa Rosada y luego de que el vocero se retirara de la sala, Peralta se acercó para contradecir las afirmaciones del español, que comenzó a filmar el encuentro a escondidas.

“¿Te sentiste atacado?”, cuestionó. Y el otro contestó: “No te conozco. ¿Por qué acusás a la sala? Vos estás acusando a los que estamos en la sala”.

Frente a una discusión que subía de tono, Negre pidió ser “tratado con respeto” y volvió a cuestionar por qué el resto de los periodistas no preguntaron sobre el escándalo del exmandatario Fernández. “Yo no pregunté ayer. ¿Quién sos vos para dictarme las preguntas? ¿Sos [Jorge] Videla que me vas a decir qué tengo que preguntar? ”, lanzó Peralta.

Y siguió: “Sos un maleducado. Le estás faltando el respeto a todos los que están acá. No te hagas el piola y no vengas a hablar mal de la gente que trabaja acá. Andate a España y hablá de tus compañeros allá”.

“No pueden tener doble vara”, retrucó el español, antes de que el periodista de El Litoral cerrara: “¿Qué doble vara? Yo no voy a perder mi trabajo por alguien que viene a mentir acá. Este señor vino a la sala y fue sorteado, y vos saliste a decir que no. Sos un mentiroso”.

La respuesta de Adorni

Luego de que el video del enfrentamiento entre ambos acreditados se volviera viral, el vocero Manuel Adorni se refirió a lo que sucedió y lamentó que esas cosas ocurran en un lugar “con prestigio” como Casa Rosada. “Queremos dejar en claro que acá hay normas de conducta a cumplir”, dijo.

“Esto no es la cancha. No podemos admitir estas conductas patoteras y agresivas, no es una buena imagen para darle a nadie. Un país es espejo de su sociedad y ustedes como periodistas tienen el deber de informar. Es un privilegio pero también una responsabilidad”, agregó en su conferencia de este miércoles.

“Estoy atemorizado. Generar violencia atrae más violencia y no corresponde”, le contestó Peralta, que denunció haber recibido numerosas amenazas en su teléfono y a través de las redes sociales luego de que el presidente Javier Milei compartiera videos que lo acusaban en la red social X.

El periodista aseguró además que si el Presidente puede defenderse de las acusaciones que le hacen en las redes sociales, él también “tiene derecho”. “Me dicen kirchnerista justo a mí, eligieron a la persona equivocada. Hay que cuidar los derechos de todos porque sino quedamos todos manoseados”, expresó.

Por su parte, Adorni cerró: “Los problemas personales a mi no me importan. Lo que no quiero es que eso se traslade a una situación como la que se vio en el video, es penoso. Si sigue pasando habrá cada vez menos gente acá, no estoy dispuesto a ceder en el respeto”.

