Una inmobiliaria aprovechó el limbo judicial por la ley de tierras y ofreció a extranjeros campos con lago privado en la Patagonia

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Un informe publicado por el Observatorio de Tierras reveló la promoción inmobiliaria de un exclusivo campo de 2943 hectáreas en Alto Río Pico, provincia de Chubut. El lugar se ofrece con un lago privado de 16 hectáreas y 15 metros de profundidad, una laguna, arroyos permanentes y 16 kilómetros de costa sobre el río Pico. La oferta fue difundida de manera explí­cita, tanto en castellano como en inglés, el 30 de septiembre, un día después de que un fallo de la Corte Suprema de Justicia quitara los límites a la venta de tierras a extranjeros.

Una de las imágenes con las que se promocionaba el campo de 2.943 hectáreas con lago privado.

Tal como advirtieron desde el Observatorio de Tierras –organismo de investigación académica integrado por profesionales de la Universidad de Buenos Aires y el Conicet dentro del Programa de Investigaciones sobre Historia Agraria–, entre el 29 de septiembre y el 9 de octubre pasado, se abrió una “ventana temporal” de diez dí­as en la que el régimen de protección de tierras rurales quedó desmantelado de hecho por fallos judiciales, hasta que la Corte Suprema dispuso una suspensión provisoria del artí­culo 154 del DNU 70/2023. Esa disposición restituyó temporalmente la Ley de Tierras Rurales.

Sin embargo, durante ese lapso, la inmobiliaria Loma Alta publicó avisos con consignas como “Volvió el interés extranjero por el campo argentino”. Si bien desde la cuenta de Instagram Loma Alta Propiedades se realizaron cinco posteos en esos días, entre ayer y hoy fueron eliminados los últimos tres. En esas publicaciones se destacaba que “la Patagonia todavía tiene extensiones de campo con agua, bosque y estepa que ya no existen en buena parte del mundo”. En el sitio web de Loma Alta también eliminaron hoy la propiedad en venta. En Loma Alta no respondieron a las consultas de LA NACION.

La inmobiliaria chubutense ofrecía un campo de 2.943 hectáreas con lago privado y costa sobre el río Pico.

El investigador Matías Oberlin explicó que ese tipo de publicaciones violan las restricciones expresas de la normativa vigente, que prohí­be la adquisición por parte de extranjeros de inmuebles rurales que contengan espejos de agua permanentes o de gran envergadura, así­ como la compra de tierras situadas en zonas de seguridad de frontera. “Armaron un negocio perfecto porque no tenían la obligación de declarar la venta”, indicó.

Asimismo, el relevamiento del Observatorio puso bajo sospecha la estructura detrás del anuncio. La propiedad fue difundida bajo el nombre de Loma Alta Propiedades, una firma creada en redes sociales a fines de septiembre que no cuenta con número de CUIT ni inscripción formal, por lo que funcionarí­a como una empresa fachada o fantasma.

Al rastrear las publicaciones en portales inmobiliarios como Zonaprop, el organismo detectó que la comercialización estaba a cargo de Martín Gough, corredor inmobiliario matriculado Nº 71, según la información del Colegio de Corredores Inmobiliarios del Chubut. Gough, además de presidir la asociación de karting AVOCH en Esquel, figura en el Boletí­n Oficial de Chubut como socio y directivo de la firma Ameghino 830 Propiedades, constituida junto al contador Jorge Alberto Vernengo y Julieta Vernengo.

El nombre del contador de Esquel arrastra un pesado antecedente judicial en la provincia. Vernengo se encuentra imputado en la causa penal que investiga una presunta administración fraudulenta y confección de balances falsos en perjuicio de la Mutual Aonikenk, integrada por trabajadores de la Cooperativa 16 de Octubre.

La investigación de la fiscalí­a sostiene que entre 2019 y 2022 se desplegó una maniobra para desviar entre 100 y 190 millones de pesos pertenecientes a las cuotas y créditos de los afiliados, mediante retenciones de sueldo, cambio de cheques por efectivo y balances falsificados para ocultar el dinero.

Aunque en septiembre de 2024 el juez de garantías José Luis Ennis había dictado el sobreseimiento de los imputados, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Chubut revocó recientemente –y de manera unánime– ese fallo por considerarlo prematuro. Así, se reactivó la causa y se ordenó avanzar hacia el juicio oral y público. Para evitar dilaciones procesales y asegurar el juzgamiento, el Ministerio Público Fiscal sumó hace tres meses la calificación alternativa de estafa genérica.

Una de las imágenes con las que se promocionaba el campo de 2.943 hectáreas con lago privado.

Según pudo saber LA NACION, las actividades del contador no se limitan a la cordillera chubutense: Jorge Vernengo se desempeña además como apoderado del Fideicomiso Inmobiliario Brisas del Nahuel, entidad que comercializa lotes y emprendimientos en la zona este de San Carlos de Bariloche.

Por otro lado, lo cierto es que el anuncio del campo a la venta de casi 3000 hectáreas con lago privado en Chubut no representa un caso aislado. La comercialización de terrenos con costa de lago o de rí­o es una constante en Bariloche –con desarrollos en los lagos Nahuel Huapi o Gutiérrez– así­ como en otras localidades patagónicas como Cholila, Lago Puelo o San Martín de los Andes.

De hecho, esta oferta habitual de suelo ribereño mantiene encendido el debate social y jurí­dico alrededor del cumplimiento del camino de sirga (artí­culo 1974 del Código Civil y Comercial, que exige dejar libre una franja de 15 metros en las márgenes de rí­os y lagos públicos) y de las normas que garantizan el dominio público del agua y la soberaní­a territorial.

“Desde el Observatorio de Tierras entendemos que una regulación tan importante para proteger nuestras tierras, ríos y lagos debe quedar firme con la caída del DNU 70. Por otro lado, se vuelve urgente que los gobiernos provinciales establezcan mecanismos para obtener rápidamente información respecto a lo sucedido en la ventana temporal abierta por la Corte Suprema de Justicia”, aseguraron los responsables del informe.