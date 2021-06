“Una pavada”: Facundo Moyano habló sobre las botellas escondidas en una reunión sindical

Una semana después de que se viralizara una imagen en Twitter que había publicado Facundo Moyano, donde llamó la atención un elemento en particular, el diputado nacional se refirió a la foto y calificó la crítica en redes como “una pavada”.

En diálogo con A24, Moyano habló de las botellas de vino escondidas debajo de la mesa en una reunión sindical. “Si alguno lo tomó como una falta de respeto yo pido disculpas. No me quiero lavar las manos, pero no era un lugar donde estaba yo, el almuerzo tampoco lo organicé yo, y no tendría nada de malo”, dijo.

“Fue una estupidez, no se tendría que haber hecho. Yo no soy de tomar vino, y menos en un almuerzo”, continuó. Y apuntó contra el periodismo respecto a la cobertura de la imagen. “Creo que que un colega tuyo [en relación a la conductora del programa, Romina Manguel] dijo que salía 5000 pesos la botella y el secretario general lo corrigió, que salía 700 pesos. Es parte del folclore”, sumó.

Captura del tuit de Facundo Moyano de este martes 15 de junio Twitter @Facundo_Moyano

En esa línea, el diputado reiteró que “fue una pavada” el hecho de esconderlas. “El mensaje de mi campaña es que si tomás no manejes, no que no se tome alcohol”, expresó.

El corcho y la botella de vino destacados por usuario Twitter @Geleguiza

Cruce con Vilma Ibarra

Moyano también opinó sobre el cruce en redes que mantuvo con la secretaria Legal y Técnica de la Casa Rosada, Vilma Ibarra, porque en esta reunión de sindicalistas varones de distintos sectores se encontraron para abordar, entre otras cuestiones, el tema de la perspectiva de género.

“La foto no es otra cosa que la realidad. Y la realidad del sindicalismo hoy es que no hay mujeres. ¿Por qué no hay mujeres en la mesa? Porque no hay mujeres secretarias generales por lo menos en proporción a los sindicalistas que están ahí sentados”, sostuvo el diputado nacional.

El martes pasado, al ver la publicación la funcionaria le respondió: “No se puede discutir futuro del trabajo, ni democratización sindical, ni perspectiva de género en los sindicatos, sin nosotras. Las mujeres somos parte de la fuerza laboral, de la creación de riqueza y de la producción. #EsConNosotras”.

No se puede discutir futuro del trabajo, ni democratización sindical, ni perspectiva de género en los sindicatos, sin nosotras. Las mujeres somos parte de la fuerza laboral, de la creación de riqueza y de la producción. #EsConNosotras https://t.co/PauEPSE596 — Vilma Ibarra (@VilmaIbarraL) June 16, 2021

Al ser consultado anoche por las declaraciones de Ibarra, Moyano replicó: “No te digo que la foto no sea fea. La foto es real. Lo primero que dijimos es: ‘Che, si publicamos la foto nos van a pegar porque no hay una mujer’. ¿Y cual es el problema? La foto es real, es fea, es mala, pero el debate lo abren los hombres porque son los que tienen responsabilidades”.

Y concluyó: “La mujer tienen que estar si realmente tiene un cargo de representatividad, lo malo es que hoy no lo tiene. “Inevitablemente la foto iba a molestar. Más allá de los cachetazos que me como -encima soy el único que no tiene un cargo sindical ahí- yo me meto y propongo este debate. Y si los hombres con responsabilidades no dan lugar a esta discusión es imposible que las mujeres estén en una mesa como esta”.

LA NACION