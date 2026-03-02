Una por una: todas las reformas que anunció Javier Milei en su discurso en el Congreso

El presidente Javier Milei anunció en la Asamblea Legislativa su intención de enviar un paquete amplísimo de reformas al Congreso en este año. En su discurso de apertura de la sesiones ordinarias, dijo que los cambios involucrarán a todos los ministerios, pero fue impreciso a la hora de explicar en qué consistirá cada uno de los proyectos.

Habló de cambios en materia económica, política, judicial e institucional, y propuso “rediseñar la arquitectura del Estado” en el largo plazo, en lo que algunos opositores interpretaron como un plan abierto de reforma constitucional. Cuantificó en 90 proyectos su ambición para 2026, 10 por cada ministerio.

Karina Milei, aplaudida por los ministros Marcos Brindicci - LA NACION

Qué temas mencionó

Milei anunció que propondrá cambios en el Código Civil y Comercial y en el Código Procesal Civil y Comercial. Buscará, según dijo, ampliar la autonomía contractual entre privados, revisar aspectos del régimen de personas jurídicas y modificar normas vinculadas a defensa del consumidor y competencia.

Hizo alusión explícita a una reforma electoral. El Gobierno aspira a eliminar las PASO y suprimir el financiamiento público de los partidos políticos. Milei, en el discurso, sostuvo que el objetivo es mejorar la “transparencia y reducir la influencia de intereses ilegales en el sistema electoral”.

Habló en otro tramo de reformas en el Poder Judicial. El Presidente dijo que la Justicia es “una herramienta democrática, republicana, ágil y eficaz”.

En materia penal, Milei anunció una reforma del Código Penal para endurecer penas sobre el crimen organizado y los delitos complejos. Impulsará una nueva Ley de Seguridad Nacional que revise las atribuciones de las áreas de Defensa, Seguridad e Inteligencia.

Mencionó también un nuevo Código Aduanero, con la intención de adaptarlo a los “nuevos desafíos” del comercio internacional y profundizar la política de apertura económica. A ello se suma el impulso del acuerdo comercial firmado con los Estados Unidos.