Una senadora cristinista dio por ciertos los dichos adjudicados a Fernández contra el kirchnerismo y contestó: “Murmuran en off”

La senadora cristinista Anabel Fernández Sagasti publicó hoy un hilo de tuits muy duro contra el Presidente. No lo nombró, pero la referencia a él fue inequívoca. “Me pregunto qué significa para quienes murmuran en off con periodistas querer ‘terminar con 20 años de kirchnerismo”, dijo la senadora en alusión a una declaración adjudicada a Alberto Fernández durante el fin de semana.

El sábado por la noche, Roberto Navarro, director de El Destape, publicó en la página web de ese medio declaraciones que le adjudicó al Presidente sobre el fin del ciclo kirchnerista. La Casa Rosada negó que fueran ciertas, pero eso no convenció a los seguidores de Cristina Kirchner.

En su hilo de tuits, Fernández Sagasti especuló sobre posibles respuestas a la pregunta que ella misma se hizo sobre cuál era el significado, para los que “murmuran en off”, de “terminar con 20 años de kirchnerismo”. “Privatizar YPF? No trabajar para tener el salario en dólares más alto de LA como en el 2015? Decirle no a las inclusiones jubilatorias? Seguir bajo los designios del FMI in eternum? Terminar con la Vicepresidenta? Terminar con lo comenzó Néstor?”, tuiteó.

La senadora afirmó: “Es un dejavú constante el de un puñado [de] dirigentes que pretenden esto. No se dan cuenta [de] que el peronismo kirchnerista no es un eslogan que pueda terminarse con palabras. No se anoticiaron [de] que el kirchnerismo construyó la alquimia entre el esfuerzo colectivo de un pueblo que quiere vivir mejor con representantes que los defiendan sin especulación, sin temor y sin tibiezas. Es necesario volver al coraje de Néstor para combatir el embate neoliberal”.

Una de las respuestas a su hilo de tuits fue del exjuez federal Carlos Rozanski, cercano al kirchnerismo: “Aprender a identificar al enemigo es uno de los desafíos más grandes”, tuiteó. Rozanski renunció a su cargo de juez de cámara en los tribunales orales federales de La Plata en 2016, durante el gobierno de Mauricio Macri, mientras el Consejo de la Magistratura lo investigaba por distintas denuncias presentadas en su contra.

Las declaraciones que publicó El Destape ya habían sido cuestionadas por el Instituto Patria. Fuentes de ese centro de formación dijeron a LA NACION: “Tan milagroso fue el kirchnerismo que el Presidente es hoy un vendedor de seguros”, en obvia alusión al pasado de Fernández como superintendente de Seguros, durante el primer gobierno de Carlos Menem, en la década del noventa.

