Una senadora dijo que Javier Milei es un “enfermo mental” y pidió un proyecto para que los presidentes estén “psicológicamente aptos”

En pleno debate por la Ley Bases, la senadora por Tierra del Fuego Cristina López emitió este miércoles uno de los discursos más fuertes de la jornada, cuando aseguró que el presidente Javier Milei es “un enfermo mental” y pidió un proyecto para que a los mandatarios se les exija un “apto psicológico” para poder asumir.

“Voy a hacer un llamado a los senadores y senadoras: necesitamos trabajar urgente en un proyecto de ley para proteger al pueblo argentino de futuros presidentes como Milei, que considero que es un enfermo mental”, sostuvo López, de Unión por la Patria (UP).

“Por definición, se denomina ‘enfermo mental’ a un trastorno de la salud, es decir, trastornos que afectan en el estado de ánimo, el pensamiento y el comportamiento de las personas”, expresó la legisladora al tiempo que destacó que de aprobarse la iniciativa se lograría que “sean aptos psicológicamente” quienes deseen sentarse en el Sillón de Rivadavia.

“Es evidente que no es lo que está pasando”, sentenció la legisladora, que tiene mandato hasta 2025 y asumió el año pasado en lugar del fallecido Matías Rodríguez. Sin embargo, no fue solo eso lo que aseguró sobre Milei. “Les hago este pedido porque solamente un enfermo mental manipulado por un grupito de cómplices caraduras endeudadores seriales mandan al Congreso una Ley Bases y un paquete fiscal que es en contra del pueblo trabajador. Y los únicos beneficiados son los grandes grupos empresariales”, arremetió López.

“Si esta locura se aprueba, la Argentina va a estar hundida en miseria y va a haber dos clases sociales: el 80% va a ser pobre y el 20%, millonario. ¿Y saben qué? Los trabajadores, obreros, amas de casa; los que se rompen el alma para llegar a fin de mes, no van a estar en el 20%”, planteó la senadora.

Por otro lado, López también aseguró que solo “un enfermo mental” decide quitarles los subsidios a los fueguinos antes de que empiece el invierno o paralizar la obra pública. “Hay que ser cruel, despiadado y enfermo mental para festejar un déficit cero a costa del sufrimiento y el hambre de la gente. El déficit cero no lo está pagando la casta, como Milei prometía y mentía en campaña, pero bueno, a él qué le puede importar”, apuntó López contra el accionar del mandatario

“Total, como dice, va a llegar un momento donde la gente se va a morir de hambre y de alguna manera va a decidir algo para no morirse. Fue lamentable escuchar decir eso de un presidente”, comentó y le dijo directamente a Milei: “Señor Presidente: no somos mierda, no nos trate como tal”.

Las declaraciones de López se dan luego que la senadora cuestionara este martes por medio de un tuit a la Ley Bases y repudiara el cambio de nombre del lago Acigami, que pasará ahora a llamarse lago Roca, después que el vocero presidencial atribuyera la iniciativa del Ejecutivo a una política basada en “terminar con los simbolismos pseudo mapuches”.

El anuncio de Adorni desató una serie de críticas, entre ellas, la de López que tildo al Gobierno de “ignorante”, en línea con los dichos par fueguino Pablo Blanco (Juntos por el Cambio) que calificó al funcionario de “bruto”.

