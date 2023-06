Una testigo aportó un celular que podría ser clave para investigar la desaparición de Cecilia Strzyzowski

escuchar

La investigación por la desaparición y presunto femicidio de la joven chaqueña Cecilia Strzyzowski , caso que involucra a un clan familiar liderado por Emerenciano Sena y Marcela Acuña, aliados del gobernador Jorge Capitanich, sumó este lunes un nuevo capítulo cuando una testigo aportó un celular con pruebas clave para la investigación. Se trata de Magalí Fernández Leyes, quien se desempeñaba como trabajadora de prensa del movimiento de Mujeres al Frente, que lidera Marcela Acuña.

Este mediodía, la joven entregó su celular en el que asegura tiene mensajes contundentes sobre la desaparición de Cecilia Strzyzowski, ocurrida hace 12 días . Lo hizo ante el conductor de un programa de radio, que grabó toda la secuencia de la entrega ante los peritos de la Policía del Chaco, un poco para preservar su contenido, para dejar constancia del hecho, y para pedir, en el mismo acto, por la seguridad de la testigo, que dijo tener mucho miedo.

El celular fue puesto a resguardo por el departamento de Cibercrimen. La joven, por temor y tras recibir supuestas amenazas, decidió aportar su celular en el que tendría pruebas clave, como mensajes con Marcela Acuña y su entorno. También dijo que Patricia Acuña, hermana de Marcela, habría “escondido a César Sena mientras se encontraba prófugo de la Justicia”. César Sena es el hijo de los dirigentes piqueteros y empresarios Sena y Acuña, y principal sospechoso por la desaparición y presunto femicidio de Cecilia Strzyzowski.

Rastrillaje en un campo perteneciente a Emerenciano Sena y a su esposa, Marcela Acuña, aliados del gobernador peronista Jorge Capitanich en Chaco Diario Norte

Fernández Leyes estuvo en el estudio de radio Gualamba, en el programa del exsuboficial mayor Gustavo Olivello, a quien confió que el pasado 2 de junio la dirigente social Marcela Acuña cambió su número de celular porque su teléfono se mojó.

Posteriormente, la joven salió custodiada del estudio de la emisora para declarar ante el fiscal especial en género, Jorge Cáceres Olivera. La causa tiene ocho detenidos y está bajo secreto de sumario.

Protesta por la desaparición de Cecilia Diario Norte

Capitanich toma distancia

Mientras avanza la investigación, también lo hacen los esfuerzos de la alianza liderada por Capitanich para tomar distancia del clan Sena-Acuña, en la previa de las PASO provinciales que se realizarán este domingo. Después del pedido formulado por el apoderado de la fuerza, Jorge Alcántara, el Tribunal Electoral del Chaco hizo lugar al pedido de la Alianza Frente Chaqueño de excluir como precandidatos y precandidatas de la agrupación interna PSU Socialistas Unidos a Emerenciano Sena y José Gustavo Obregón , precandidatos a diputados provinciales en primer y quinto lugar, respectivamente; y a Marcela Verónica Acuña y Fabiana Cecilia González como precandidatas a intendenta y concejal en segundo lugar de Resistencia, quienes se encuentran detenidos en la causa que se sigue por la desaparición y presunto femicidio de Cecilia Strzyzowski.

Estas cuatro personas mencionadas y excluidas de la votación estarán no obstante en las boletas que se utilizarán este domingo, aunque se encuentren excluidas de dichas precandidaturas, porque no hubo tiempo material de rehacer las boletas.

Capitanich junto a Sena

La decisión del Tribunal Electoral, plasmada en la resolución 162/23 que lleva las firmas de su presidenta, Emilia María Valle, y de las juezas Silvana Morando y Yamila Baldovino, tuvo lugar luego de que fueron evaluados los informes solicitados el sábado 10 de junio al fiscal Jorge Cáceres Olivera y a la Junta Electoral partidaria.

Sena y Acuña aparecen pegados a la boleta con la que el gobernador Jorge Capitanich intentará validar su candidatura para competir, en el mes de septiembre, por un cuarto mandato al frente del Poder Ejecutivo chaqueño.

En sus fundamentos, las juezas coincidieron con el dictamen del procurador fiscal Francisco Asís de Obaldía Eyseric y señalaron que “son los partidos políticos y alianzas transitorias las que dentro de un marco voluntario de acuerdos políticos, oficializan las listas de precandidatos y precandidatas, facultades que les permiten, en casos de excepciones comprobadas, debidamente fundadas y justificadas, desistir de aquellas postulaciones, a efectos de salvaguardar los intereses de la agrupación, de las y los restantes precandidatas y precandidatos y de la ciudadanía electoral”. Al mismo tiempo remarcaron que “los hechos que involucran a estas personas postuladas son sobrevinientes”.

Rastrillaje en un campo perteneciente a Emerenciano Sena y a su esposa, Marcela Acuña, aliados del gobernador peronista Jorge Capitanich en Chaco Diario Norte

En ese marco, la “exclusión se efectúa por decisión de la propia alianza que las y los oficializó y que la aceptación de las precandidaturas se realizó dentro de dichos acuerdos suponiendo la adecuación de sus conductas e intereses al proyecto político común sobre la base de compromisos, valores e ideas que deben vincular a toda agrupación política”.

De esta manera, Capitanich se asegura que sus ahora exsocios, Sena y Acuña, no sumen en la compulsa del domingo , pero no pudo deshacerse del todo de la vinculación, que por otro lado nunca se negó, dado que la decisión judicial evita que el clan Sena y sus colaboradores compitan en las elecciones, pero no que compartan boletas en el cuarto oscuro del domingo, con todo lo que ello implica desde el punto de vista político, más allá de la gravedad que recubre al caso de por sí.

La boleta electoral de Capitanich

Sucede que la justicia excluyó a estos cuatro candidatos, pero mantiene la validez de las papeletas que incluyen los nombres de las personas excluidas. Según la justicia, esto se debe a que “las urnas y demás documentación electoral se encuentran en proceso final de armado para su distribución el día sábado 17 de junio a los locales de votación”, a lo que se suma “la imposibilidad material de proceder a su reemplazo tempestivo, ante la proximidad de los comicios”. No obstante, pusieron en expreso conocimiento de la ciudadanía que tales personas se encuentran excluidas de las precandidaturas en cuestión.

En paralelo, desde la madrugada del lunes comenzaron a tapar las pintadas de la candidatura de Emerenciano Sena que revestían grandes murales resistencianos en los cuales se promocionaba la lista de “Socialistas Unidos” para la interna del Frente Chaqueño. Simplemente amanecieron pintadas de blanco. Fue una tarea prolija y sistemática de la que nadie se hizo cargo públicamente.