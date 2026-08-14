Uno de los dueños de Carajo y Blender se quedó con la concesión del Canal de la Ciudad

El mapa de negocios de uno de los dueños de los streamings Carajo y Blender se expande. La firma de la que el empresario Augusto Marini es accionista, Cale Group Media, se quedó con la concesión del Canal de la Ciudad. Este no será su primer contrato con una entidad pública, ya que otra firma de su holding también es proveedora de Trenes Argentinos.

La resolución del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires adjudicó la concesión de cinco años a Cale Group Media, por un canon mensual de $50 millones. Entonces, su oferta alcanzó un total de $3000 millones por los 60 meses y así superó a su competidor Argentinos Media SA, del empresario Marcelo González, que había presentado una oferta de $900 millones ($15 millones por mes).

En el gobierno porteño aclaran que se trata de una concesión. Es decir, no implica un cambio de titularidad del Canal de la Ciudad. Desde la empresa señalan que no antes de 2027 podría haber un relanzamiento de la señal, con la llegada de nuevas autoridades, lideradas por Liliana Parodi.

De esta manera, Marini, de la mano de Cale Group Media, sumó un nuevo negocio en el mundo de las comunicaciones. Sus incursiones previas lo muestran como socio del tuitero oficialista Daniel Parisini, alias Gordo Dan, en Carajo, el canal de streaming oficialista donde recalan influencers alineados con las Fuerzas del Cielo, la agrupación que responde al asesor presidencial Santiago Caputo.

A su vez, Marini es dueño de la señal de streaming Blender, que mantiene una línea editorial alejada de La Libertad Avanza (LLA).

Pero no todo es micrófonos y cámaras. Cale Group Media forma parte del holding Cale Group, del que Marini es accionista. Ese conglomerado de empresas contiene a Motora Argentina, una contratista de Trenes Argentinos.

En abril se quedó con un contrato de US$3,8 millones para proveer repuestos de locomotoras y coches. Desde la empresa pública dijeron a LA NACION que “ganó Motora porque fue la que ofertó mejor precio”. Fuentes oficiales explicaron que la contratación avanzó mediante una compulsa abreviada, dada por el carácter de urgencia que implica la emergencia ferroviaria decretada después del choque de trenes en mayo de 2024.

El pasado 8 de abril se abrieron los sobres con las ofertas y 22 días después se comunicó la adjudicación en favor de Motora. Fuentes al tanto del proceso indicaron que hubo ofertas desestimadas por presuntamente no haber cumplido los requisitos y otras eran más caras, como la presentada por Expocomex que alcanzó los US$4,8 millones.

Ante esos números, Marini negó que Motora haya obtenido este contrato por la conexión entre sus inversiones y funcionarios del Gobierno. “Hay una fantasía de que si soy el dueño de Carajo, soy socio del Presidente; que si me presento a una licitación de la Ciudad, soy amigo de Jorge Macri; o que porque tengo una empresa ferroviaria soy testaferro de Maturano. Y eso no es así”, sostuvo el empresario en mayo, cuando dialogó con LA NACION.

“He desarrollado proyectos en industrias muy diferentes, con éxito y a lo largo de muchos años. Pensar que todo eso responde a un padrino político no solo es falso, sino que desconoce el trabajo de miles de personas que forman parte de nuestras empresas”, señaló en aquel entonces.

En agosto de 2024 ya había sido adjudicada para cambiar discos de freno y reparar coches. El monto del contrato fue 129.800 dólares, según documentación a la que tuvo acceso LA NACION. En octubre de este año fue ampliado por una cifra menor (US$64.900).

Cuatro meses antes de la primera contratación de Motora con la Operadora Ferroviaria, el holding de Marini, Cale Group, incorporó a Alejandro Javier Hibbert, exempleado de la empresa pública. Hibbert se desempeñó como asesor de la Gerencia General Operativa hasta mayo de 2024, según su LinkedIn. Atravesó las gestiones de Cambiemos y del kirchnerismo.