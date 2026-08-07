Uno por uno: cómo votaron los senadores la ley de Propiedad Privada

Con 37 votos a favor y 33 en contra, el Senado aprobó este viernes, de madrugada, la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

El oficialismo logró la mayoría después de recortar el proyecto. Primero, dejó fuera del texto el capítulo que modificaba la ley de Tierras y, con el debate ya en marcha, sacó también la modificación de la ley de Manejo del Fuego.

En la votación que dio media sanción a la iniciativa no hubo abstenciones y hubo dos ausencias.

Votos a favor

Votaron por la aprobación senadores de La Libertad Avanza, Pro, parte del radicalismo y algunos bloques provinciales. A continuación, la lista completa:

La Libertad Avanza: Bartolomé Abdala, Romina María Almeida, Carmen Álvarez Rivero, Ivanna Marcela Arrascaeta, Ezequiel Atauche, Vilma Bedia, Joaquín Alberto Benegas Lynch, Patricia Bullrich, Mario Pablo Cervi, Agustín Coto, Enzo Fullone, Juan Cruz Godoy, Gonzalo Guzmán Coraita, Luis Juez, Nadia Márquez, María Belén Monte de Oca, Agustín Monteverde, Bruno Olivera Lucero, María Emilia Orozco, Juan Carlos Pagotto y Francisco Paoltroni.

UCR: Maximiliano Abad, Eduardo Galaretto, Mariana Juri, Daniel Kroneberger, Carolina Losada, Silvana Schneider, Rodolfo Suárez, Mercedes Valenzuela y Eduardo Vischi.

Frente Pro: Andrea Marcela Cristina, Enrique Goerling Lara y María Victoria Huala.

Provincias Unidas: Carlos Mauricio Espínola.

Despierta Chubut: Edith Terenzi.

Frente Renovador de Misiones: Carlos Omar Arce y Sonia Rojas Decut.

Votos en contra

Senadores del Partido Justicialista y fuerzas provinciales votaron en contra. Fueron:

PJ: Adán Bahl, Daniel Bensusán, Jorge Capitanich, Lucía Corpacci, Eduardo de Pedro, Juliana Di Tullio, María Celeste Giménez Navarro, Teresa González, Alicia Kirchner, Marcelo Lewandowski, Carlos Linares, Cándida Cristina López, María Florencia López, Juan Manzur, Ana Inés Marks, José Mayans, José Neder, Mariano Recalde, Martín Soria y Sergio Uñac.

Convicción Federal: Guillermo Andrada, Sandra Mendoza y María Carolina Moisés.

Frente Cívico por Santiago: Elia Moreno y Gerardo Zamora.

Justicia Social Federal: Jesús Rejal y Fernando Salino.

Movere por Santa Cruz: José María Carambia y Natalia Gadano.

Independencia: Beatriz Ávila.

La Neuquindad: Julieta Corroza.

Primero los Salteños: Flavia Royón.

Provincias Unidas: Alejandra Vigo.

Los ausentes

Ausentes figuraron el radical Flavio Fama y Anabel Fernández Sagasti, del justicialismo. Los dos intentaron que les permitieran participar de forma remota del debate y votar, pero no lo consiguieron.