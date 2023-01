Uno por uno: quiénes son los gobernadores que apoyan el juicio político a la Corte y cuáles no

escuchar

El presidente Alberto Fernández y 11 gobernadores acordaron hoy impulsar de manera conjunta el juicio político a los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, acusándolos por “mal desempeño de sus funciones” y “manifiesta parcialidad” a la hora de dictar fallos. El escrito será presentado este miércoles.

El jefe de Estado encabezó en la Casa Rosada el segundo encuentro con los mandatarios donde hubo bajas y consiguió el aval de la mitad de los mandatarios, contra los 18 que habían avalado el rechazo la medida cautelar dictada por el máximo tribunal en favor de la ciudad de Buenos Aires en torno a un diferendo por los fondos destinados al traspaso de la Policía a la órbita porteña.

De esta forma, el planteo contra los magistrados quedó con la mitad a favor y la otra mitad que no se sumó. Los que sí acompañan a Fernández son:

Axel Kicillof, provincia de Buenos Aires

Raul Jalil, Catamarca

Jorge Capitanich, Chaco

Mariano Arcioni, Chubut

Gildo Insfrán, Formosa

Sergio Ziliotto, La Pampa

Ricardo Quintela, La Rioja

Alicia Kirchner, Santa Cruz

Gerardo Zamora, Santiago del Estero

Gustavo Melella, Tierra del Fuego

Osvaldo Jaldo, Tucumán

Los que no apoyan el pedido de juicio político

Alberto Rodríguez Saá, San Luis

Sergio Uñac, San Juan

Omar Perotti, Santa Fe

Gustavo Bordet, Entre Ríos

Juan Schiaretti, Córdoba

Arabela Carreras, Río Negro

Omar Gutiérrez, Neuquén

Gustavo Sáenz, Salta

Oscar Herrera Ahuad, Misiones

Gerardo Morales, Jujuy

Gustavo Valdés, Corrientes

Rodolfo Suárez, Mendoza

Horacio Rodríguez Larreta, Ciudad de Buenos Aires

Los motivos por los cuales se rechazó la medida, en algunos que firmaron la carta pública, son variados. Rodríguez Saá, que firmó el anterior comunicado, esta vez no lo hizo. Por ahora no lo convencieron. Uñac, que sí había estado cuando el Presidente convocó por la coparticipación, no asistió a esta segunda reunión. “No está de acuerdo con esta decisión”, dijeron a LA NACION cerca del gobernador.

Uñac resolvió la semana pasada competir en su provincia por un tercer mandato, algo que fue cuestionado por la oposición, que recurrió a la Justicia. El último antecedente de una polémica similar ocurrió en Santiago del Estero, donde Zamora intentó forzar un tercer mandato y la presentación judicial de la oposición terminó en la Corte, que se pronunció en contra.

En la reunión de hoy, en tanto, no estuvo el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, quien, pese a integrar el Frente de Todos, nunca acompañó la decisión del Presidente de ir contra la Corte. Tampoco acompañó al Gobierno el mandatario cordobés, Juan Schiaretti, ni los cuatro mandatarios de Juntos por el Cambio.

Arabela Carreras, de Río Negro; Omar Gutiérrez, de Neuquén; Gustavo Sáenz, de Salta, y Oscar Herrera Ahuad, de Misiones, no firmaron el pedido de juicio político. Se trata de mandatarios que responden a sellos partidarios provinciales y que solo se alinean por momentos con el Gobierno. En la reunión anterior habían redactado un comunicado propio, en el que fueron muy críticos del fallo de la Corte por la coparticipación.

