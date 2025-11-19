Uno por uno, todos los bienes que la Justicia le decomisará a Cristina Kirchner

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de Buenos Aires resolvió este martes ejecutar el decomiso de propiedades pertenecientes a Cristina Fernández de Kirchner y a sus hijos, Máximo y Florencia, en la causa Vialidad. La decisión busca cubrir un monto actualizado de $684.990.350.139,86, cifra que quedó firme el 10 de junio de 2025.

La medida surge de la sentencia condenatoria ratificada este año por la Corte Suprema, que confirmó para la ex presidenta la pena de seis años de prisión domiciliaria y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Además de Cristina Kirchner, ex funcionarios y empresarios también deberán afrontar la ejecución patrimonial derivada del fallo.

El valor inicial del decomiso había sido fijado en $84.835.227.378,04, pero posteriormente se dispuso su actualización. Esa tarea estuvo a cargo de peritos oficiales, fiscales y del Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Propiedades alcanzadas por la resolución

La decisión comprende activos vinculados a Austral Construcciones SA, Kank y Costilla SA, Gotti Hnos. SA y Loscalzo y Del Curto SRL, además de inmuebles que fueron cedidos a Máximo y Florencia Kirchner. Si los recursos patrimoniales enumerados resultaran insuficientes, el tribunal avanzará sobre el patrimonio de Nelson Periotti, José López, Mauricio Collareda, Raúl Pavesi y Raúl Daruich.

La casa de Cristina Kirchner en El Calafate Archivo

Entre los más destacados, se encuentra una propiedad ubicada en el Departamento III Lago Argentino, sobre Avenida 17 de Octubre al 800, incorporada al patrimonio familiar en 2007 y que cuenta con una superficie de 6.001,64 metros cuadrados.

El fallo incluye también diez unidades situadas en la calle Mitre al 500, en Río Gallegos. Estas fueron transferidas a los hijos de la ex mandataria en 2007 y ahora pasarán a integrar el patrimonio sujeto a ejecución.

Hotel Los Sauces, 2015. Ricardo Ceppi - Getty Images South America

En la misma ciudad se incluyen una vivienda situada en 25 de Mayo al 200, incorporada en 2010, y otra en la calle Presidente Néstor Kirchner al 400, sumada en 2006.

El inventario se amplía con terrenos situados en las inmediaciones de El Calafate, dentro del Departamento III Lago Argentino. Entre ellos figuran las parcelas adquiridas en 2007 y 2008, junto con el lote donde se construyó el Complejo Hotel Los Sauces, establecimiento involucrado en otra causa judicial. Ese predio fue comprado en 2002 y, años después, se sumaron otras tierras en 2007 que se integraron al mismo desarrollo.

Entrada lateral del hotel Los Sauces Horacio Córdoba - LA NACION

A estos bienes se agregan otros dos de gran valor en 2007: uno de 44.106 metros cuadrados y otra de 87.046 metros cuadrados.