El PJ designó “normalizadores” del partido en Salta y Jujuy para contrarrestar fallos judiciales adversos

El congreso del Partido Justicialista (PJ) designó a cuatro dirigentes de su estructura para que oficien de “normalizadores” del PJ en Salta y Jujuy, dos provincias en las que la Justicia intervino el partido y desplazó a los enviados de la conducción partidaria, alineados con la presidenta del peronismo nacional, Cristina Kirchner. Con la decisión tomada en la reunión partidaria, realizada este martes, el justicialismo busca contrarrestar los fallos adversos que recibió y colocar al frente en Salta y Jujuy a los dirigentes Pablo Kosiner, Nora Canunni, Teresa García y Máximo Rodríguez, en caso de que avancen las apelaciones que presentó en los estrados judiciales.

El PJ nacional reunió a su congreso (órgano partidario que preside el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, y que debe reunirse anualmente, según establece la Carta Orgánica del PJ) el martes, en su sede de la calle Matheu 130, del barrio porteño de Balvanera. La reunión comenzó en el segundo llamado previsto, alrededor de las 18,30, y se extendió hasta la noche. Se aprobaron balances y actas de reuniones del consejo partidario, y se designaron, como normalizadores del partido en Salta, al exdiputado nacional Pablo Kosiner y la exsenadora provincial Nora Canunni. En los mismos puestos, pero para el PJ jujeño, se nombró a la diputada nacional Teresa García y el exconcejal de Tres de Febrero Máximo Rodríguez.

Kosiner y Canunni eran los interventores del PJ salteño hasta la semana pasada, cuando un fallo de la jueza federal con competencia electoral María Servini dispuso la intervención judicial del partido y designó interventor a José Luis Gambetta, un dirigente que está alineado con el gobernador Gustavo Sáenz y el exsenador Juan Carlos Romero.

Antes de Kosiner y Canunni, habían sido designados interventores el actual senador bonaerense Sergio Berni y la actual diputada provincial pampeana María Luz Alonso, quienes renunciaron el 20 de febrero. La intervención se dispuso por el acompañamiento de legisladores nacionales del PJ salteño a proyectos del gobierno de Javier Milei, como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

García, Menéndez, Mayans, Manzur e Insfrán, entre los dirigentes reunidos en la sede del PJ

García y Rodríguez, nombrados para el PJ jujeño, ya fueron interventores del PJ en Corrientes. En el peronismo de Jujuy (intervenido desde julio de 2023), el partido nacional había designado como interventores al exministro de Seguridad Aníbal Fernández y al intendente de Merlo, Gustavo Menéndez. Pero, a principios de abril, el juez federal Esteban Hansen designó un interventor judicial en lugar de los partidarios. Nombró a Ricardo Villada, un funcionario salteño también alineado con el gobernador Sáenz.

En el fallo que designó interventor a Villada, el juez Hansen también dejó sin efecto una resolución de Menéndez y Fernández por la que se había suspendido a un grupo de más de 300 afiliados del peronismo jujeño, con argumentos como los de apoyar listas que compitieron contra el PJ o votar iniciativas del gobierno nacional o del jujeño.

Tanto en el caso de Salta como en el de Jujuy, el PJ nacional presentó apelaciones contra las intervenciones judiciales. Si logra éxito, pretenderá que entren en funciones los normalizadores nombrados ayer en el congreso, que se realizó bajo una modalidad mixta, presencial y virtual. En el caso de Jujuy, Ramiro González, fiscal nacional electoral, recomendó a la Cámara Nacional Electoral que se mantenga la intervención judicial a cargo de Villada.

El partido busca que en Salta y Jujuy se realicen elecciones internas el 25 de octubre. “Está bien que hayan ratificado las elecciones, pero el congreso volvió a caer en una suerte de desobediencia judicial porque vuelve a decir que continúan sus interventores, desconociendo lo que decidió la Justicia Federal. Para llegar a las elecciones, necesitamos una junta electoral imparcial, que no pertenezca a La Cámpora ni a [Juan Manuel] Urtubey. El partido hoy está con sueldos atrasados de sus 12 empleados y cortes de luz”, afirmó a LA NACION el exsecretario general del PJ de Salta, Antonio Hucena.

“Es una payasada lo que hizo el congreso, es una chicana al juez federal. La intervención es válida”, afirmó, por su parte, Guillermo Jenefes, exvicegobernador de Jujuy, que es uno de los dirigentes que habían sido apartados del PJ provincial por la intervención y que se presentó en la Justicia para pedir el desplazamiento de los interventores alineados con Cristina Kirchner.