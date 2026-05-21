El encargado del edificio de Cristina Kirchner en Recoleta se desdijo en el juicio oral: declaró que no vio bolsos
En 2018, como testigo, Héctor Silva aseguró haber presenciado movimientos regulares de personas con bolsos y valijas; hoy volvió sobre sus pasos
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El encargado del edificio de Cristina Kirchner en el barrio de Recoleta, Héctor Silva, se desdijo hoy en el juicio oral del caso de los Cuadernos de las Coimas, al declarar, contrariamente a lo que sostuvo en 2018 como testigo, que no vio movimientos regulares de bolsos y valijas en el departamento, lugar que fue señalado por los acusadores como el destino final del dinero recaudado.
“Cometí un delito y lo acepto. Firmé, pero no estaba de acuerdo. Ni lo leí”, aseguró hoy Silva. “Eso de que venían con bolsos y valijas, eso yo no lo dije”, reaseguró, ante las preguntas del tribunal.
En su declaración de 2018, que hoy le fue exhibida, el encargado había dicho: “Él [por Muñoz, el secretario de Néstor Kirchner] venía solo. Nunca lo vi con Kirchner. Entre 2007 y 2010. Muñoz venía con personas y he visto movimientos de bolsos y valijas con una frecuencia semanal o a veces de 15 días, pero no puedo precisar cuántas veces”.
En su relato dio a entender que el secretario Muñoz pasó a convertirse en el barrio en una suerte de facilitador de trabajo en la función pública. Las dos hijas de Silva ingresaron por caso a trabajar en el “ministerio”, según dijo el encargado, sin precisar en cuál.
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