Más de 180 dirigentes de distintos partidos reclaman la adopción de la Boleta Única en todas las provincias en 2027

Con la mira en las elecciones 2027, cerca de 200 gobernadores, intendentes y legisladores nacionales de La Libertad Avanza (LLA), el Partido Justicialista (PJ), Pro y la Unión Cívica Radical (UCR) reclamaron el cambio de legislación a favor de la adopción de la Boleta Única (BU) a las 15 provincias que aún utilizan la histórica boleta partidaria.

En concreto, 189 dirigentes de todo el país, nucleados en la asociación civil Red de Acción Política, convocaron a los distritos a aprovechar este año no electoral para avanzar a nivel legislativo en tren de implementar la BU, un instrumento que “mejora la calidad de nuestra democracia” en los próximos comicios.

En el documento difundido, destacan dos “beneficios claves” de la BU. Por un lado, consideran que “garantiza el derecho a elegir”: al estar todos los candidatos en la misma papeleta, queda anulado el clásico faltante de boletas en el cuarto oscuro.

Por otra parte, “garantiza el derecho a ser elegido” dado que brinda equidad a las agrupaciones y postulantes y, de esta forma, posibilita una competencia “mucho más transparente y equitativa” entre partidos de distintas magnitudes.

Elecciones legislativas en la ciudad de Buenos Aires. Boleta Única Electrónica Pilar Camacho

A su vez, los políticos firmantes remarcaron que esta modalidad de voto “desalienta malas prácticas” como el “voto cadena” –el reemplazo de un sobre legítimo por uno falso con la boleta correspondiente, que el votante lleva consigo–, el robo de boletas y “el mantenimiento de sellos partidarios con el único objetivo de recibir recursos del Estado para la impresión de boletas”.

El comunicado de Red de Acción Política destaca que la Boleta Única “ya ha sido utilizada exitosamente” en Santa Fe, Córdoba, Mendoza y en las elecciones legislativas nacionales de 2025, en versión papel; y en Salta, Neuquén y la ciudad de Buenos Aires, en formato electrónico.

Los 15 distritos que no utilizan este instrumento son la provincia de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Río Negro, San Juan, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.

Las 15 provincias que no implementaron la Boleta Única Red de Acción Política

Los dirigentes firmantes también remarcaron que la BU goza de validación por parte de la ciudadanía. Indicaron que encuestas nacionales muestran que más del 70% de los argentinos valoran esta modalidad de voto. “La sociedad claramente es consciente de que es el sistema que promueve una democracia más equitativa y de mayor calidad”, escribió Red de Acción Política.

Y agregó: “Creemos que esta iniciativa será además positivamente tomada por la sociedad en su conjunto como una muestra de que, aún en un país con altos niveles de polarización y confrontación, es posible que políticos de diferentes partidos puedan generar acuerdos que propicien el fortalecimiento de la democracia y sus instituciones”.

Es que el documento, titulado “Boleta Única en todas las provincias”, fue firmado por 19 dirigentes de LLA, 42 del PJ, 37 de Pro, 48 de la UCR, 6 de la Coalición Cívica y 8 del Partido Socialista, entre otros.

Entre los libertarios figuran los diputados nacionales Silvana Giudici, Luis Petri y Nicolás Mayoraz, el senador Bruno Olivera y el legislador bonaerense Diego Valenzuela.

Legisladores nacionales de La Libertad Avanza respaldaron el reclamo Hernán Zenteno

Por el peronismo, firmaron el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, el exgobernador de Santa Fe Omar Perotti y el intendente de Tigre, Julio Zamora, entre otros.

Del radicalismo participaron el presidente de la UCR e intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, la jefa del bloque en Diputados, Pamela Verasay, y dirigentes como Ernesto Sanz y Rodrigo de Loredo.

Y, entre los referentes de Pro, aparecen los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos) e Ignacio Torres (Chubut), los intendentes Esteban Allasino (Luján de Cuyo), Ramón Lanús (San Isidro) y Soledad Martínez (Vicente López), la exvicepresidenta Gabriela Michetti, el exministro de Hacienda y precandidato a presidente Hernán Lacunza y la jefa del bloque Provincias Unidas en Diputados, Gisela Scaglia.