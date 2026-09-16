Milei rechazó que el reclamo de Malvinas se relacione con una estrategia electoral: “Es una estupidez mayúscula”

Tras casi dos semanas de la cadena nacional que brindó para reactivar el reclamo argentino por la soberanía de las islas Malvinas, el presidente Javier Milei rechazó que la renovación de la causa se vincule con una estrategia electoral y dijo que hacer esa interpretación sería “una estupidez mayúscula”.

“Los analistas políticos dicen que nosotros hemos impulsado el tema de Malvinas básicamente por una cuestión de imagen y por una cuestión de oportunismo político. Bueno, eso es una estupidez mayúscula, porque eso significa que ni siquiera chequean datos, ni siquiera saben cómo salió la decisión de hacer la cadena”, manifestó Milei durante una entrevista telefónica con el canal de streaming oficialista Neura.

Y aclaró que la reactivación del reclamo fue motivada por los dichos de su par de Estados Unidos, Donald Trump, quien señaló que evaluaba cambiar la postura histórica de apoyo de Washington a Reino Unido por Malvinas ante la falta de ayuda que recibió de ese país para el control del Estrecho de Ormuz.

Milei, durante la cadena nacional por Malvinas

“[La cadena nacional] es disparada por el comentario de Trump acerca de que estaba revisando la posición frente a Malvinas. Es decir, todos hechos exógenos. Trump lo que le reclama a Inglaterra es que no lo apoyó, digamos, en todo lo que tuvo que ver en la pelea en Medio Oriente y, estrictamente, en lo vinculado al Estrecho de Ormuz”, afirmó el mandatario.

Milei describió al líder republicano como un “gran negociador” y señaló: “¿Usted cree que va a hacer una jugada de esas características sin tener red? Bueno, eso es un disparate".

Milei suspendió el viaje que tenía programado a Reino Unido tras la cadena Esteban Felix - AP

A su vez, remarcó que la Argentina está en condiciones de brindar todo lo que el mundo necesita en materia de alimentos, energía, minerales y capital humano, y consideró que esa “ventaja estratégica”, combinada con la alineación al bloque geopolítico que lidera Estados Unidos, le permite al gobierno de Trump “presionar” a Reino Unido.

“Estados Unidos puede presionar porque sabe que, si del otro lado no tiene respuesta, tiene red de este lado. Y eso lo han manifestado abiertamente ayer o en los últimos días”, agregó, en alusión a los dichos de Scott Bessent, el secretario de Estado norteamericano, quien el martes volvió a elogiar al Gobierno argentino.

Scott Bessent y Luis Caputo Guilermo Idiart

El Presidente volvió a apuntar a los analistas políticos por creer, según su visión, que la reactivación de la causa Malvinas se debió a una “maniobra electoral”.

“Es algo que lo venimos gestando hace tres años y hubo un disparador externo que permitió que esa oportunidad nosotros la aprovecháramos. Es decir, eso muestra lo precario y lo lamentable que son los analistas políticos domésticos”, insistió.

También sostuvo que el equipo de Cancillería estaba “terminando los detalles” del proyecto que anunció en cadena nacional para sancionar a empresas que realicen actividades petrolíferas en la zona de las Malvinas sin autorización.

“Según explicó [el canciller, Pablo] Quirno en la reunión de Gabinete, ya estaba casi para enviarse”, anticipó Milei.

La economía doméstica

Consultado sobre las previsiones que hace el Gobierno respecto de la suba de la tasa de interés en el mercado de capitales, Milei sostuvo que esa tasa “existe” en el sistema bancario “independientemente de que exista el dinero”.

“La tasa de interés existe porque existe el tiempo. Para llevar consumo del presente al futuro, para resignar el consumo de hoy, se va a requerir de un premio, y ese premio es la tasa de interés. Y eso es lo que hace que, en la medida en que mayor sea la tasa de interés, exista el incentivo a ahorrar”, puntualizó.

Y planteó: “¿Las empresas cómo pasan producción del presente al futuro? Con la inversión. La interacción entre ahorro e inversión es la que determina la tasa da interés”.

Javier Milei, en Neura Captura

Y prosiguió: “Si además tiene una economía abierta, usted se enfrenta al mercado de capitales internacionales. Para bajar la tasa de interés, hay que bajar el Riesgo País. Si lo bajo, que Argentina entra en un sendero de solvencia intertemporal, vamos a estar frente a un evento histórico de cuatro años seguidos con superávit fiscal en la línea financiera”.

“Eso significa que la deuda no sube; consecuentemente, Argentina está en un sendero de solvencia intertemporal”, subrayó.

Y añadió que la tasa de interés “también con la baja de la tasa de inflación”.