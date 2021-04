Vacunas contra el coronavirus: “Tenemos un gran problema que se llama AstraZeneca”, dijo Felipe Solá

“Tenemos un gran problema que se llama AstraZeneca”, diagnosticó el canciller Felipe Solá en cuanto a las trabas para avanzar en el esquema de vacunación contra el coronavirus en la Argentina, y señaló que la farmacéutica no brinda “información precisa” sobre las causas del incumplimiento de los contratos.

A pesar de ello, mencionó algunos motivos que podrían influir. Refirió que hubo “problemas de insumos que no podían salir de Estados Unidos” para la elaboración final en México, luego de que la Argentina le envió el principio activo producido por Mabxience, y también contó que pensaban obtener 580.000 dosis de la vacuna británica producida en la India -nombrada Covishield-, pero que el país absorbió gran parte de la producción debido al aumento de contagios en dicha nación.

Retrasos en México

“Empezó a fallar [el laboratorio mexicano] Liomont porque tenía problemas de insumos que no podían salir de Estados Unidos, por la misma prohibición de antes de que asumiera [el presidente Joe] Biden -que la continuó- que prohibía salir cualquier vacuna, de cualquier marca, de Estados Unidos. Durante mucho tiempo el gobierno norteamericano no dejó salir ni vacunas, ni insumos, y eso limitó aparentemente muchísimo la producción de vacunas de Liomont”, explicó Solá en declaraciones a la radio El Destape.

Además contó que, dada la demora en México, una parte del principio activo producido en la empresa de Hugo Sigman se envió a la ciudad norteamericana de Albuquerque, para su confección final allí. “Es un atraso importante el que tenemos, porque recién empiezan a salir los primeros tres millones”, asumió el canciller sobre un contrato que se firmó por casi 22,5 millones de dosis y que estaba estipulado que comenzaría a llegar en marzo.

“Aducen también otras limitaciones, como que la respuesta que esperaban de la vacuna fabricada no era la esperada, o sea, los hacía repetir la operación algunas veces... Eso dice la gente de AstraZeneca”, detalló el ministro sobre otra problemática en la producción e incluso se quejó por el retaceo en los datos por parte de la compañía.

Falta de información

“Hay un problema que es el principal, además de la falta de vacunas: la falta de información. Nadie tiene una información precisa de qué pasó exactamente con AstraZeneca, tenemos frases que nos han dicho, pero no una información escrita y detallada”, advirtió el ministro de Relaciones Exteriores y dio su versión: “Tanto la gente de Mabxience, como la de México, tienen un convenio de discreción firmado el año pasado, no pueden hablar, entonces nadie sale a explicar. AstraZeneca no ha explicado con precisión”.

Sin embargo, Solá detalló que el presidente Alberto Fernández le remitió una misiva a la farmacéutica y contó que la ministra de Salud, Carla Vizzotti, entró en contacto con representantes en el país. “Hay una presión muy fuerte de la Argentina, pero el freno se produjo en el laboratorio de México. No tenemos información de cuánto se produce en Albuquerque y cuándo vuelve”, insistió el canciller.

Ayer, Vizzotti y la asesora presidencial, Cecilia Nicolini -ambas funcionarias claves en las negociaciones por las vacunas- se reunieron con representantes de AstraZeneca Argentina para solicitarles información urgente sobre cómo avanza la producción y el control de calidad del fármaco producido entre la Argentina, México y Estados Unidos, como así también detalles en cuanto al cronograma de entrega estimado.

La producción de Covishield

La Argentina recibió en febrero 580.000 dosis de Covishield -la vacuna de AstraZeneca que se produce en la India- y tenía un acuerdo aún no firmado por igual número. “India tuvo un crecimiento espectacular de los contagios y retuvo todas las vacunas que producía, ese segundo contrato no se hizo. Necesitan mantener un enorme ritmo, entre dos y tres millones de vacunaciones por día, para ir llegando a una cifra aproximada que les permita volver a exportar”, contó Solá sobre dicho país que con 18,5 millones de casos desde que comenzó la pandemia se ubica segundo en el ranking y que sumó 180.795 contagios y 1130 muertes en el último reporte. “No es que me conforme, pero sí me dijo su realidad”, agregó el funcionario.

Por otro lado, en la Argentina hay expectativas de obtener dosis de AstraZeneca provenientes del stock existente en Estados Unidos. La Casa Blanca comenzará a repartir hasta 60 millones una vez que supere una revisión de la agencia reguladora de medicamentos del gobierno federal. “Hay presión de distintos países por lograr tener una parte de esos 60 millones”, cerró el canciller.

LA NACION