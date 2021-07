Vacunas: fuerte cruce entre Conrado Estol y el ministro Nicolás Trotta por la carta de Cecilia Nicolini

La campaña de vacunación contra el coronavirus es uno de los temas más discutidos en la televisión argentina. Las negociaciones con Pfizer, el acuerdo con Rusia, la espera de muchas personas de la segunda dosis de Sputnik V son algunas de las problemáticas que giran en torno a este tema.

En un nuevo programa de La Noche de Mirtha, el reconocido neurólogo Conrado Estol y el ministro de Educación Nacional, Nicolás Trotta, protagonizaron un fuerte intercambio respecto a las vacunas y la gestión del Gobierno. Principalmente, Estol criticó al oficialismo de llevar adelante decisiones en medio de la pandemia cargadas de ideología política.

El debate comenzó al referirse a la reciente carta que envió Cecilia Nicolini, asesora clave de Alberto Fernández en materia de vacunas conta el Covid-19, a Anatoly Braverman, la mano derecha de Kirill Dmitriev, el CEO del Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF, por sus siglas en inglés), institución que financia el desarrollo del fármaco Sputnik V. El Gobierno planteó la “urgente” necesidad que tiene la Argentina por recibir el componente 2 de la vacuna rusa, indispensable para completar los esquemas de inoculación en aquellas personas que recibieron la primera dosis hace más de 90 días”.

Respecto a esto, Estol se mostró indignado. “Ella que estaba en Boston... intercambié muchos mensajes con ella al principio de la pandemia por el testeo. Ahora veo Grupo Puebla, una mujer que dice que se puede hacer distribución sin aumentar la productividad, ¿qué pensamiento puede tener? No podemos firmar con Pfizer y le decimos a Rusia que seguimos peleando para que su vacuna tenga éxito. Qué raro...”, acusó el médico.

En este momento, el ministro que estaba sentado justo frente a él, lo criticó: “Doctor, no descalifiquemos. En esa carta lo único que hace es defender los intereses de la Argentina pidiendo a Rusia que cumpla el contrato. Esas vacunas seguras fueron las primeras que nos permitieron iniciar ese proceso de vacunación”. Pero Estol, lo cuestionó: “¿Por qué no compramos Moderna, Pfizer, Johnson&Johnson en agosto del año pasado?”.

El reconocido neurólogo que suele cuestionar la gestión del Gobierno y criticar que el país no haya logrado obtener acuerdos con Pfizer, observó: “Rusia tiene vacunado el 14% de la vacunación. Destacamos que se está acelerando la vacunación, pero el primer vacunado en la Argentina fue el 29 de diciembre en el Hospital Posadas, nos acordamos tarde de acelerar y seguimos vacunando muy poco”.

“¿Cuando empezó Uruguay a vacunar?”, preguntó Trotta. Pero Estol, indignado, se negó a responder y retrucó que Canadá empezó después y ya tiene a toda su población vacunada. “Hablemos de nuestra región y no descalifiquemos”, insistió el ministro, en un intenso intercambio entre ambos, mientras los demás invitados permanecían en silencio, al margen del debate.

“No son suficientes las vacunas, cuando no responden a las nuevas cepas. Ministro, hablemos los dos...”, siguió Estol. No obstante, Trotta volvió a tomar la palabra: “La ideología no es negativa. Debatir, intercambiar miradas nos hace mejores siempre que sea desde el ámbito del respeto. Su verdad se construye con la mía y cada uno luego saca sus propias conclusiones. Si tiene que haber un marco de acuerdo de grandes trazos y ese es es el desafío que tiene que transitar la Argentina, pero que inclusive nosotros muchas veces pensamos que lo que ocurre aquí es excepcional, y nosotros tenemos una democracia consolidada y aunque cueste creerlo, las instancias de debate en nuestro país son mucho más saludables que en otros países del mundo”.

Entonces fue cuando Estol aclaró que se trataba de un debate profesional y que no había temas personales de por medio. “Le tengo un respeto absoluto”, le dijo al ministro, y defendió su argumento con un ejemplo. “Hablamos de ideología. El Presidente fue a recibir las primeras vacunas de Sputnik. Cuando llegaron las vacunas del mejor país del mundo regaladas, hago hincapié en ‘regaladas’ por los Estados Unidos, fue el Jefe de Gabinete. ¿Le parece que eso es proporcional? Hay un poco de ideología ministro, me parece”, cerró el neurólogo.

