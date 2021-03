Valdés: “No voy a darme la segunda dosis porque no robo vacunas a nadie”

“Tomé la decisión de no darme la segunda dosis porque no le robo vacunas a nadie”, dijo el diputado nacional del Frente de Todos Eduardo Valdés durante la sesión de este sábado de la Cámara baja. Semanas atrás, el legislador fue señalado por acceder de forma irregular a la vacunación contra el coronavirus junto con el senador Jorge Taiana.

“Todo este tiempo estuve esperando este momento”, comenzó exponiendo el diputado, y explicó que la inoculación recibida fue como “personal estratégico” a raíz del visita a México del presidente Alberto Fernández de la cual él, junto a Taiana, formaban parte.

“Fuimos convocados al hospital Posadas el jueves 18 de febrero a la mañana. Allí nos dicen que nuestra dosis fue trasladada al vacunatorio del Ministerio de Salud. De allí nos fuimos al Ministerio. Llegamos a las 13 horas, nunca imaginamos que estábamos en un vacunatorio Vip. Cuando nos vacunaron había médicos con guardapolvos blancos que decían hospital Posadas”, argumentó el Valdés, y agregó que el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación, Felipe Solá, “tambien hizo lo mismo”.

Luego, el diputado explicó que no comprendió nunca el motivo por el cuál decidieron que el senador Taiana y él no viajaran finalmente con el Presidente a México. “No me dieron explicaciones de la decisión”, dijo.

Con la voz entrecortada, agregó: “Debo decir que tome la decisión de no darme la segunda dosis, porque no le robo vacunas a nadie”.

Según el diputado, habría consultado con el hospital Posadas sobre el destino de la segunda dosis que él decidió no aplicarse. Allí le habrían asegurado que su dosis se utilizaría para otra persona. “Tomé la decisión de no vacunarme para no robarle a nadie su dosis”, finalizó.

Semanas atrás, cuando explotó el escándalo del vacunatorio vip, el diputado había asegurado en declaraciones radiales que el propio Ginés González García lo había convocado a la sede del ministerio de Salud para recibir la inoculación contra el Covid-19.

En aquel entonces, frente a las críticas, el diputado dijo: “Nunca le sacaría la vacuna a nadie, todo lo que hice fue porque viajaba a la ciudad de México y pensé que tenia que llegar vacunado”.

LA NACION