“Valeroso” o “espantapájaros”, las emociones contrapuestas que Javier Milei desata entre los brasileños

La primera conclusión es que nunca resulta indiferente. Los brasileños conocen y tienen opiniones categóricas sobre Javier Milei, el estridente mandatario que gobierna al sur de sus fronteras.

Un proyecto denominado Plaza Pública, que desde San Pablo monitorea los cambios profundos en las opiniones políticas y sociales de Brasil, realizó un trabajo cualitativo sobre tres grupos de votantes indecisos. En cada uno había desencantados con el izquierdista Lula da Silva, otros desilusionados con el derechista Jair Bolsonaro y, por último, brasileños que habían votado en blanco en las últimas elecciones. Se trata de un universo que resultará determinante al momento de inclinar la balanza el año próximo, cuando se defina al futuro presidente de Brasil. Un juego de espejos que puede anticipar el futuro político a ambos lados de la frontera.

Tras enfrentarlos a frases y posturas de Javier Milei, los encuestados brasileños proyectaron en la figura del presidente argentino tanto medidas que desearían ver aplicadas en su país como ideas que rechazan.

Según las conclusiones del estudio, a las cuales tuvo acceso LA NACION, la mayoría de los participantes de los focus group desearían un personaje como Milei para “cortar el gasto público, sobre todo en la publicidad oficial”. “Es visto como un outsider capaz de frenar el derroche superfluo de la política, en un discurso que encuentra bastante adherencia en sectores a las políticas liberales de Brasil", expresa en sus conclusiones.

En 2018, Brasil anticipó el fenómeno de la nueva derecha de América latina con el triunfo de Bolsonaro. El giro mostró un avance que luego expresarían en Argentina los votantes argentinos de Milei, la aparición de un nuevo mosaico que contenía incluso a sectores de menores recursos que históricamente se inclinaban por la izquierda. Los expertos intentan indagar ahora sobre los vientos de cambio que pueden estar incubándose en el tejido social de cara a las próximas votaciones.

Inmersos en las preguntas sobre Milei, los brasileños consultados lanzan conclusiones sugerentes que muestran la forma como se proyecta la imagen más allá de la Argentina. “Es una cosa que se ve raramente dentro de la política, ¿no?, porque generalmente quieren aumentar el gasto; eso me llamó la atención, mi suegra me dijo el otro día: deberíamos tener un Milei acá para cortar con la corruptela de la política", contesta, por ejemplo, uno de los entrevistados que participó del focus.

El barómetro Plaza Pública consulta a un conjunto de trabajadores autónomos e informales, con perfiles diversos, como vendedores, choferes, comerciantes, corredores de seguros o mecánicos. Las entrevistas sobre Milei fueron realizadas a grupos en San Pablo y Río de Janeiro, entre febrero y abril de 2025. Las respuestas detectaron, entre otras cosas, que el escándalo de la criptomoneda $LIBRA había tenido escaso arraigo en Brasil. Entre los pocos que recordaban los sucedido, las respuestas más negativas calificaban a Milei de “oportunista”.

El estudio exhibe una diferencia entre Brasil y Argentina que resulta reveladora en la perspectiva de las futuras elecciones. Cuando se indaga en la valoración de los recortes en las obras públicas, los brasileños fijan un límite al discurso de Milei, incluso entre los votantes de Bolsonaro. “Una guardería no puede dejarse sin construir, un puente no puede quedar a mitad de camino porque se suspende la obra pública”, responde un consultado, entre las expresiones más claras de la diferenciación.

Por eso, el directivo de Plaza Pública, Eduardo Sincofsky, califica la postura de los entrevistados como partidarios de una “motoserrinha” o, en español, una motosierrita, es decir, los brasileños son partidarios de un recorte pero más quirúrgico, uno que diferencie los gastos superfluos de la obra pública necesaria. “Hay desacuerdo con los cortes masivos y discrecionales del gasto público, y persiste cierto escepticismo sobre la posibilidad de llevarlos adelante”, dice Sinconfsky.

Milei entabló con Brasil una relación emocional en sus relaciones exteriores. Desde la campaña electoral se enfrentó con Lula públicamente y se acercó a Bolsonaro, quien participó de la ceremonia de asunción presidencial. Las relaciones apenas se modificaron con la llegada al poder.

Al cotejar a los encuestados con las posturas de Milei y de su gobierno contrarias a la política de género, los brasileños también muestran una postura particular. Por un lado, paulistas y cariocas se resisten a volver atrás con las conquistas logradas en materia de igualdad y derechos de la comunidad LGBTQ+. “Sin embargo, en este punto emerge una problematización -concluye el informe-, muchos expresan que en la defensa de derechos legítimos hubo grupos que se pasaron de rosca, transformaron sus consignas en imposiciones y, por eso, aparecen criticas veladas al discurso políticamente correcto”.

No hay grises, en cambio, cuando a los encuestados brasileños se le repite la frase que en su momento lanzó el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona: “Nosotros rechazamos la diversidad de identidades sexuales que no se alinean con la biología”. En ese caso, el rechazo es absoluto, atraviesa tanto a bolsonaristas como lulistas desencantados. “Esa definición rompe la barrera de lo aceptable en Brasil”, concluye el estudio. En las respuestas de los entrevistados, la frase de Cúneo Libarona es calificada de “ridícula” o “prejuiciosa”. “Me río para no llorar”, responde uno de los trabajadores. La opción sexual aparece como una libertad que los brasileros se niegan a poner en debate.

El discurso sobre seguridad, en cambio, acerca a los brasileros con Milei. Las propuestas de cobrarle a los extranjeros por el uso de los servicios públicos genera adhesiones. Aparece el deseo de reciprocidad para el uso de servicios públicos gratuitos, sobre todo hacia los Estados Unidos, donde sienten un trato desigual. Recuperar la seguridad publica fue uno de los grandes temas que planteó el bolsonarismo en 2018, y emerge nuevamente con fuerza en las encuestas de opinión en 2025. Los mensajes de orden de Milei ganan adeptos también en Brasil.

Por último, los encuestadores entregaron a los participantes de los focus group unas cartas con dibujos que los analistas sociales usan para asociar emociones con figuras políticas. Aquellos entrevistados con una mirada más negativa de Milei eligieron el dibujo de una figura que los investigadores llaman el “espantapájaros” o “payaso”, y que asocian con términos como “loco” o “impredecible”. Muestra a una persona con movimientos espasmódicos, que gira sobre su eje.

En cambio, aquellos con una mirada más positiva del presidente argentino eligieron un dibujo de una persona decidida, valerosa, que escala una cima con esfuerzo y lleva sobre sus espaldas una pesada carga. El estudio concluye que en gran parte del electorado, con Bolsonaro impedido de presentarse por las denuncias que enfrenta en la justicia, “una variante a la Milei suena apetecible; representa buena parte de lo que piensan, tanto en lo económico, como en lo político y cultural”.

Las transformaciones que miden los analistas no llegan a predecir el futuro, pero exhiben tendencias. La semana pasada, el diario O Globo publicó encuestas que muestran que más de un tercio de los brasileros están desencantados con sus principales líderes y no votarán ni a uno ni a otro. La pregunta que subyace es si Brasil y Argentina, tan proclives a repetirse, anticipan el futuro o muestran el pasado.

