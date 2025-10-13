La dura carta de Pérez Esquivel a Corina Machado tras ser reconocida con el Premio Nobel 

“De Nobel a Nobel”, así tituló Adolfo Pérez Esquivel una dura carta que publicó este lunes en el diario Página 12 y que dirigió a la líder opositora venezolana María Corina Machado, que este viernes fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz. “Me sorprendió tu designación”, le dijo quien fuera premiado con el mismo reconocimiento en 1980.

“El gobierno venezolano es una democracia con sus luces y sombras”, escribió Pérez Esquivel, de 94 años, en otro tramo del texto. “Me sorprende cómo te aferras a los Estados Unidos: debes saber que no tiene aliados, ni amigos, solo tiene intereses”, arremetió y le preguntó: “Corina, te pregunto ¿Por qué llamaste a los Estados Unidos para que invada Venezuela?”.

“En 1980, el Comité Nobel me otorgó el Premio de la Paz; pasaron 45 años y continuamos trabajando al servicio de los más pobres y junto a los pueblos latinoamericanos. [...] La Paz se construye día a día y debemos ser coherentes entre el decir y el hacer”, apuntó Pérez Esquivel y le dirigió el mensaje a la líder opositora venezolana: “Me preocupa tu postura y tus decisiones sociales y políticas”.

El dirigente de la organización de derechos humanos Paz y Justicia escribió: “El gobierno de Nicolás Maduro vive bajo amenaza de los Estados Unidos y del bloqueo, basta tener presente las fuerzas navales en el Caribe y el peligro de invasión a tu país. No dijiste una palabra o apoyas la injerencia de la gran potencia contra Venezuela. El pueblo venezolano está listo para enfrentar la amenaza”.

Y prosiguió en su extensa carta hacia Corina Machado: “Al recibir el anuncio que te otorgaron el Premio Nobel de la Paz se lo dedicaste a [Donald] Trump. El agresor a tu país que miente y acusa a Venezuela de ser narcotraficante, mentira semejante a la de George Bush, que acusó a Sadam Huseín de tener ‘armas de destrucción masiva’. Pretexto para invadir Irak, saquearla y provocar miles de víctimas, mujeres y niños”.

“Me preocupa que no hayas dedicado el Nobel a tu pueblo y sí al agresor de Venezuela. Creo Corina que tienes que analizar y saber dónde estás parada, si eres una pieza más del coloniaje de Estados Unidos, sometida a sus intereses de dominación, lo que nunca puede ser para el bien de tu pueblo. Como opositora al gobierno de Maduro, tus posturas y opciones generan mucha incertidumbre, recurres a lo peor cuando pedís que Estados Unidos invada Venezuela”, le apuntó directamente a la recientemente galardonada con el Nobel de la Paz.

Para cerrar su misiva, Pérez Esquivel le dejó un mensaje a Machado: “Ahora tienes la posibilidad de trabajar para tu pueblo y construir la Paz, no provocar mayor violencia, un mal no se resuelve con otro mal mayor. Solo tendremos dos males y nunca la solución del conflicto. Abre tu mente y corazón al diálogo, al encuentro de tu pueblo, vacía el cántaro de la violencia y construye la Paz y unidad de tu pueblo para que entre la luz de la libertad e igualdad”.

Qué dijo Corina Machado tras ser premiada

En una entrevista con LA NACION, la líder opositora se mostró sorprendida por haber obtenido el Nobel de la Paz. “Este es uno de los días más increíbles de mi vida y yo sentía que necesitaba que alguien me abrazara y me pellizcara para estar segura de que esto es verdad”, decía Machado, emocionada, en una entrevista por Zoom.

Su reconocimiento fue “por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia” en Venezuela, tal como señaló el Comité Noruego. “La verdad es que lo que estamos viviendo es tan intenso en Venezuela que nunca me imaginé que podía estar pasando algo de esta magnitud. Y creo que todavía no lo he procesado”, sumó respecto de la premiación.

En un tramo de la entrevista, Machado reconoció la labor de Trump y el porqué de su gesto con el mandatario estadounidense: “En pocos meses logró éxitos excepcionales en materia de política exterior. El secretario Marco Rubio y otros departamentos pudieron desactivar conflictos, prevenir conflictos y, lo más importante para nosotros en este momento, están activamente desmantelando una estructura criminal que le hace muchísimo daño, que le cobran miles y miles de vidas de los Estados Unidos, pero que acabó con nuestro país, de modo que es un tema de justicia elemental y le agradecí en nombre de todos los venezolanos”.