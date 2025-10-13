Acuerdo en Medio Oriente: Hamas libera los rehenes israelíes, minuto a minuto
Tras dos años de guerra, Israel y el grupo terrorista avanzan en la liberación de rehenes bajo un histórico acuerdo de alto el fuego
Las claves del acuerdo de paz en Gaza: la liberación de rehenes y el retiro de fuerzas israelíes
- Esta primera fase del acuerdo se anunció el pasado 8 de octubre, luego de que Israel y Hamas aceptaran un plan promovido por Donald Trump para la liberación de rehenes y el retiro de fuerzas israelíes en Gaza hasta una línea acordada.
- El pacto contempla la liberación de 48 rehenes que se mantenían cautivos desde el 7 de octubre de 2023, de los cuales 20 están vivos, entre ellos, tres argentinos.
- Israel acordó liberar cerca de 2000 prisioneros propalestinos, la mayoría de ellos de Gaza.
- El presidente de EE.UU. visita Israel y luego copresidirá junto con su par egipcio Abdel Fatah al Sisi la cumbre para la paz en Gaza en el balneario de Sharm el Sheij, en Egipto.
Trump afirma que el acuerdo sobre Gaza podría ser su logro más grande y promete “amor y paz por la eternidad”
El presidente estadounidense, Donald Trump, calificó el acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes en Gaza como “posiblemente la cosa más importante” en la que haya participado. En diálogo con periodistas, a bordo del Air Force One rumbo a Israel, anticipó que su mensaje ante la Knesset será de “amor y paz por la eternidad”. Según señaló, los ataques contra Irán en junio —en los que Estados Unidos participó brevemente por su orden— facilitaron el entendimiento al debilitar a un aliado clave de Hamas.
Trump sostuvo además que la reducción de lo que describió como “la nube negra” sobre el programa nuclear iraní, que según él estaba a semanas de producir una bomba, permitió sumar a más países árabes al proceso de negociación. El mandatario contó que siguió parte de la manifestación del sábado en Hostage Square, donde participaron su enviado especial Steve Witkoff, su hija Ivanka y su yerno Jared Kushner. “Fue un acto increíble, algo fantástico. Todos estamos muy entusiasmados”, expresó.
Trump pone en duda la participación de Tony Blair en el plan de paz para Gaza
Donald Trump cuestionó que el exprimer Ministro británico Tony Blair integre la junta internacional que supervisará el futuro gobierno de Gaza. “Siempre me ha gustado Tony, pero quiero descubrir que es una opción aceptable para todos”, declaró el mandatario, según informó The Guardian.
El comentario surge luego de que el plan de paz impulsado por la Casa Blanca incluyera a Blair como uno de los posibles miembros del nuevo organismo, encargado de administrar el gobierno de Gaza luego del fin del conflicto.
Familiares de los rehenes se movilizan hasta la frontera con Gaza
Según reportó The Jerusalem Post, citando al Canal 12 de Israel, algunas familias que viven lejos del sur de Israel recibieron un mensaje para movilizarse a la base de Re’im en la frontera de Gaza antes de la esperada liberación de los rehenes.
Según el canal de televisión, “las liberaciones se realizarán en dos tandas, comenzando con la liberación de algunos rehenes del centro de la Franja de Gaza a las 8 de la mañana. Y a las 10, los rehenes vivos restantes serán liberados de Khan Younis y otras áreas”..
Se preparó una cena de bienvenida para los familiares de los rehenes liberados
El director de la fundación benéfica alimentaria World Central Kitchen, José Andrés, adelantó que está preparada una cena de bienvenida para los familiares y los rehenes liberados por Hamas. “El equipo de World Central Kitchen estaba ocupado preparando la cena para las familias de los rehenes que esperaban el regreso de sus seres queridos... #ChefsForIsrael La gente de Gaza e Israel quiere la paz y el respeto mutuo... ¡es el único camino! ¡Esperemos que este sea un nuevo comienzo para todos! ¡Lo que es bueno para mí debe ser bueno para ti!“, escribió en X.
The @WCKitchen team were busy prepping dinner for the hostage families waiting for the loved ones to return home….#ChefsForIsrael people in Gaza and Israel wants peace, respecting each other….is the only way! lets hope this is a new beginning for all! What is good for me must… pic.twitter.com/lVfT0FqENd— Chef José Andrés 🕊️🥘🍳 (@chefjoseandres) October 12, 2025
Israel: cientos de personas esperan la llegada de los rehenes
Según informó The Jerusalem Post, cientos de personas se reunieron en la Plaza de Rehenes de Tel Aviv, Israel a la espera de la liberación de los 48 rehenes que Hamas prometió entregar tras el alto al fuego acordado entre el grupo terrorista y el estado israelí. En el lugar, los asistentes manifestaron su alegría y esperanza con diferentes carteles y fotografías.
