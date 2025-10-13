Acuerdo en Medio Oriente: Hamas libera los rehenes israelíes, minuto a minuto

El presidente estadounidense, Donald Trump, calificó el acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes en Gaza como “posiblemente la cosa más importante” en la que haya participado. En diálogo con periodistas, a bordo del Air Force One rumbo a Israel, anticipó que su mensaje ante la Knesset será de “amor y paz por la eternidad”. Según señaló, los ataques contra Irán en junio —en los que Estados Unidos participó brevemente por su orden— facilitaron el entendimiento al debilitar a un aliado clave de Hamas.

Trump sostuvo además que la reducción de lo que describió como “la nube negra” sobre el programa nuclear iraní, que según él estaba a semanas de producir una bomba, permitió sumar a más países árabes al proceso de negociación. El mandatario contó que siguió parte de la manifestación del sábado en Hostage Square, donde participaron su enviado especial Steve Witkoff, su hija Ivanka y su yerno Jared Kushner. “Fue un acto increíble, algo fantástico. Todos estamos muy entusiasmados”, expresó.