A diez años del día en que el rock se volvió literatura: Bob Dylan y un Nobel que enfureció a los académicos

Hace una década, la Academia Sueca dejó de buscar poetas en las bibliotecas para encontrar al más grande de ellos en los escenarios. Bob Dylan, el bardo de la armónica y la voz rasposa, fue quien obligó al mundo a aceptar que la literatura no solo se lee, también se escucha. Sin embargo, aquella elección no estuvo exenta de críticas e infundadas teorías que pusieron en tela de juicio el talento de uno de los músicos y compositores más grandes del siglo.

Bob Dylan por Daniel Kramer Daniel Kramer | Gentileza de TMPG | The Music Photo Gallery

Nacido como Robert Allen Zimmerman el 24 de mayo de 1941 en la gélida Duluth, Minnesota, su destino parecía sellado por el ritmo. A los cinco años ya probaba su voz en público y a los diez transformaba el afecto por su madre en sus primeros versos; un preludio de la voracidad autodidacta que lo llevaría a dominar el piano, la guitarra y esa armónica que se volvería su marca registrada. Aunque en la adolescencia el eco eléctrico de Little Richard y Elvis Presley lo empujó hacia un perfil rockero, fue el impacto de Woody Guthrie —su gran gurú espiritual— lo que terminó por desviarlo hacia el folk. En las polvorientas baladas de la tradición americana no solo encontró un género, sino el refugio donde su poesía finalmente echó raíces.

El joven Bob Dylan Archivo

En la convulsionada década del 60, con una sociedad norteamericana fracturada por la Guerra Fría y el fantasma de Vietnam, Dylan se convirtió en el cronista inesperado de la época. Tras ser descubierto por el legendario cazatalentos John H. Hammond, firmó con Columbia Records y lanzó su primer álbum, Bob Dylan (1962), pero fue su pluma la que realmente encendió la mecha. Sus letras, cargadas de una densidad filosófica y política inédita para la radio, lo transformaron rápidamente en el rostro de la canción de protesta. De la mano de figuras como Joan Baez, aquel joven esquivo llevó la música de lucha desde los cafés bohemios del Greenwich Village de Nueva York hasta los grandes festivales de folk, lo que consolidó un arquetipo de rebelde que prefería la puntería de la palabra al ruido de la consigna.

Aunque su debut pasó casi inadvertido, el terremoto llegó con su segundo trabajo: The Freewheelin’ Bob Dylan (1963). Fue allí donde el bardo comenzó a trazar el mapa literario que, décadas después, la Academia Sueca terminaría por premiar: “Masters of War” se erigió como una radiografía brutal del complejo militar, una crítica a la Guerra de Vietnam que rápidamente fue considerada un himno antibélico que sigue actualmente vigente; “A Hard Rain’s a-Gonna Fall” anticipó, con imágenes casi apocalípticas, el terror nuclear de la Crisis de los Misiles; y “Blowin’ in the Wind”, una de sus obras más destacadas y considerada por la revista Rolling Stone la 14° mejor canción de la historia, planteó una serie de preguntas retóricas sobre la libertad cuyas respuestas —como bien sugiere su título— siguen suspendidas, volátiles y vigentes, en el viento.

Fue entonces cuando la figura de Dylan se agigantó al ritmo de la tensión social, convirtiéndose —muy a su pesar— en la voz de toda una generación. Su compromiso no se quedaba en las grabaciones: su presencia se volvió icónica en las movilizaciones por los derechos civiles, entre las que se destaca su participación en la histórica marcha encabezada por Martin Luther King en el verano de 1963. Un año después, coronó esa etapa con el lanzamiento de The Times They Are A-Changin’. El tema homónimo, con su cadencia bíblica y su advertencia a los poderosos, se erigió como el himno definitivo de protesta, una pieza literaria que anunciaba que el viejo mundo estaba por quedar bajo el agua.

Sin embargo, el músico decidió romper su propio molde. En el Newport Folk Festival de 1965, subió al escenario empuñando una Fender Stratocaster y, ante el abucheo de los puristas que lo llamaban “traidor”, electrificó su sonido para siempre. Aquel bautismo de decibeles dio paso a la etapa más incandescente de su carrera, cuando se convirtió en el primer impulsor del folk rock y creó obras maestras como Highway 61 Revisited y Blonde on Blonde. De esa explosión surgieron piezas de una complejidad lírica abrumadora: desde la surrealista “Subterranean Homesick Blues” hasta los once minutos apocalípticos de “Desolation Row”. Pero fue “Like a Rolling Stone”—la mejor canción de todos los tiempos que años más tarde daría nombre a la revista más icónica del rock— la que terminó por sintetizar su esencia: una catarata de ironía y poesía que cambió la gramática de la música popular.

Bob Dylan - Like A Rolling Stone (Live At Newport 1965)

Pero lo que realmente diferencia a Dylan del resto no es solo su arquitectura sonora, sino su condición de alquimista literario. Sus versos son un tejido de influencias constantes donde la cultura y la tradición oral se dan la mano. El espíritu de Mark Twain y la mirada social de la literatura estadounidense atraviesan álbumes como Love and Theft, mientras que el individualismo feroz de Walt Whitman respira en sus odas a la libertad.

Sin embargo, su pluma también se nutre de la vieja Europa: el simbolismo de Rimbaud, la densidad de T. S. Eliot y la crudeza teatral de Bertolt Brecht —cuya influencia es palpable desde que el joven Bob descubrió “Pirate Jenny”— llenan sus canciones de imágenes vívidas y juegos de palabras. Todo esto convive con la sabiduría ancestral de artistas del blues y el folk como Robert Johnson o Clarence Ashley, que le permite lograr un juego único: Dylan no solo cita a los clásicos, sino que practica una intertextualidad voraz, donde las voces del pasado dialogan en tiempo presente a través de su propia voz, envueltas en un sinfín de acordes y melodías que le devuelven la vida a la palabra escrita.

Bob Dylan, el único músico que ganó un premio Nobel de Literatura Instagram Ballad of Bob Dylan

De esa manera, Bob emerge como un documentalista capaz de entrelazar la literatura y la música con una precisión impecable, que le permite proyectar una visión del mundo donde lo colectivo y lo íntimo se confunden. Sus canciones desprenden una humanidad tan cruda que resulta inevitable conectar con su obra: al desgranar el amor y la lujuria, o la paz y la desesperación, construye un espejo universal frente al oyente. Su composición sonora se despliega como un collage modernista y surrealista que capta la atención de forma hipnótica; un laberinto de versos donde siempre acecha una sorpresa, una nueva verdad o un acorde inesperado que nos obliga a no apartar la mirada.

La armónica es marca registrada de su música Daniel Kramer | Gentileza de TMPG | The Music Photo Gallery

Al desglosar su legado, resulta imposible ignorar la magnitud de una carrera que ya cuenta con 40 álbumes de estudio y más de 600 canciones que redefinieron la cultura popular. Bob Dylan es un mutante profesional: a lo largo de décadas de colaboraciones legendarias y giras interminables, se permitió explorar casi todos los géneros imaginables —del gospel al country, del blues al rock— y esquivó únicamente la rigidez de la música clásica. Esta renovación constante no solo cimentó una obra musical inabarcable, sino una arquitectura literaria tan singular que hizo que los premios convencionales le quedaran chicos, lo que pavimentó un camino ascendente que culminaría, hace diez años, en el máximo galardón de las letras.

La vitrina de Dylan ya era legendaria mucho antes de Estocolmo. Tras cosechar una decena de Grammys —incluido el Lifetime Achievement Award en 1991—, también conquistó Hollywood en 2001, cuando obtuvo un Oscar y un Globo de Oro por la punzante “Things Have Changed”, reconocida como Mejor canción original por la película Wonder Boys. Pero su impacto trascendió los escenarios: fue nombrado Caballero de las Artes en Francia, se convirtió en el primer rockero en recibir el Premio Kennedy de manos del por entonces presidente Bill Clinton y la revista Time lo situó entre las cien personas más influyentes del siglo XX. La aprobación institucional fue in crescendo: desde el Premio Polar de la Real Academia Sueca hasta una Mención Especial del Pulitzer en 2008. Finalmente, en 2012, Barack Obama le otorgó la Medalla Presidencial de la Libertad, lo que selló su estatus como un tesoro nacional que, en realidad, ya le pertenecía al mundo entero.

Para 2016, cuando la Academia Sueca lo definió como “un gran poeta en la tradición de la lengua inglesa” y le otorgó el Nobel, Dylan ya era un habitante de las librerías. Su bibliografía personal presentaba un contraste fascinante: por un lado, Tarántula, un experimento de prosa poética escrito en el frenesí de 1966 —justo antes de que un misterioso accidente de moto lo retirara de los escenarios—, que la crítica de la época tildó de ininteligible. Por el otro, su aclamada autobiografía Crónicas, Volumen 1 (2004), una obra maestra de la narrativa que permitió al mundo asomarse al taller de su genio. Estas páginas, sumadas a las frondosas recopilaciones de sus letras, fueron el argumento definitivo para que el rock, finalmente, reclamara su lugar en el Olimpo de las letras.

Las dos obras literarias de Bob Dylan

Hace una década, Bob Dylan se convirtió en el primer -y único- músico en alzar el Nobel de Literatura bajo la premisa de haber creado “nuevas expresiones poéticas dentro de la gran tradición de la canción estadounidense”. Su elección, resistida por los sectores más conservadores desde su primera postulación en 1996, encontró en el propio artista a su crítico más enigmático: durante semanas, su silencio absoluto alimentó las sospechas de un desplante histórico; sin embargo, fiel a su estilo esquivo, terminó por aceptar el galardón en un encuentro privado en Estocolmo, lejos de las luces y las cámaras.

Al final del día, el bardo no necesitó el permiso de la Academia para ser un poeta; fue la Academia la que necesitó de su genio para recordar que la literatura, antes de ser papel, fue una canción soplada por el viento.