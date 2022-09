Vialidad: Cristina Kirchner ironizó sobre “la fantasía de presiones y amedrentamientos para votar el presupuesto”

La vicepresidenta Cristina Kirchner volvió a criticar esta mañana a los fiscales federales del juicio Vialidad que investiga el redireccionamiento de contratos de la obra pública en Santa Cruz a las empresas de Lázaro Báez. En un tuit, con un video de la audiencia, señaló que su abogado Carlos Beraldi demostró las “mentiras” que supuestamente utilizan los procuradores Diego Luciani y Sergio Mola al referirse a las “presiones” y “amedrentamientos” para votar el presupuesto.

“Mirá este fragmento del alegato del Dr. Beraldi, donde demuestra las mentiras de Luciani y Mola sobre la fantasía de presiones y amedrentamientos para votar el presupuesto”, escribió en su cuenta de Twitter la vicepresidenta.

Mirá este fragmento del alegato del Dr. Beraldi, donde demuestra las mentiras de Luciani y Mola sobre la fantasía de presiones y amedrentamientos para votar el presupuesto. pic.twitter.com/Ygi0ALr2No — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 21, 2022

En el fragmento de poco más de tres minutos, Beraldi dice: “¿Había coacciones o amedrentamientos? es decir ¿llamaba la presidenta y decía ‘ustedes voten porque sino saben lo que les va a pasar’?. Esas fantasías fue la que construyeron fuera del ámbito judicial, pero cuando vienen al ámbito judicial, entonces, hay que preguntarles -a los testigos-”.

“Y como hay que preguntar y probar la inocencia, no le podemos preguntar a las personas que tuvieron filiación con el partido del gobierno, entonces le vamos a preguntar a los otros. Y le vamos a preguntar a personas que son quienes han impulsado la mayoría de las denuncias contra Cristina Kirchner”, señaló.

Enseguida, el Dr. Beraldi mostró una declaración de la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires y presidenta de GEN, Margarita Stolbizer: “¿Usted sabe si algún legislador fue presionado para que votara las leyes de presupuesto?”.

“¿Recibió presiones de parte del poder ejecutivo para aprobar las leyes de presupuesto?”, le preguntan a la exdiputada. “No, nunca”, responden. E insisten: “¿A usted le consta que otros legisladores hayan recibido presiones para aprobar las leyes de presupuesto?”. Y sentenció Stolbizer: “No, para nada”.

Tras mostrar ese fragmento de la declaración de la legisladora continúa Beraldi: “Escuchemos a Fernando Sánchez, también diputado durante varios años, al igual que Stolbizer, que fue diputada entre 2005-2007 y 2009-2017 durante todo el periodo que se está investigando; Fernando Sánchez fue diputado de 2007 a 2009 y de 2013 a 2017″.

“Dígame, estos legisladores que votaron de forma afirmativa, ¿usted tuvo alguna referencia o conocimiento de que hubieran sido obligados, coaccionados o amedrentados para que voten de esa manera?”, le preguntan a Sánchez. “Que yo sepa no”, contesta .

“Bueno, escuchamos a otro legislador más, Ariel Osvaldo Passini, diputado de 2007 a 2011″, dice Beraldi. “Usted consideraba que si algún tratamiento de ley o fondo presupuesto no era correcto, ¿sentía algún tipo de presión para votar libremente o si no tenía libertad para hacer objeciones?”, indagan sobre Passini, a lo que define: “Ningún tipo de presión. Toda la libertad del mundo para votar con libertad de conciencia, me hago cargo en términos políticos de todas las veces que he votado en la cámara de diputados”.

El letrado cierra en el video que compartió Cristina: “Bien, el panorama probatorio va cerrando por todos lados y muestra la fantasía de la acusación”.

La defensa de la Vicepresidenta había cuestionado el lunes con dureza, durante la primera jornada de alegato, a la Fiscalía de la causa conocida como Vialidad. Ante los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, la defensa sostuvo que los fiscales Luciani y Mola incurrieron en “mala praxis” con hechos “escandalosos” y construcción de una “fantasía”.