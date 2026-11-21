Los fiscales del juicio Vialidad, Diego Luciani y Sergio Mola, pidieron formalmente el apartamiento de uno de los peritos tasadores designados por la expresidenta Cristina Kirchner para intervenir en el proceso del decomiso de bienes, tras detectar que el profesional mantenía vínculos comerciales con el empresario Lázaro Báez.

Se trata de Sergio Felipe Pejkovic, titular de una inmobiliaria de Río Gallegos. Su nombre surgió en una escucha telefónica realizada en el marco de otra causa judicial, en la que se investiga si Báez continúa administrando y explotando su patrimonio desde la cárcel. Según los elementos reunidos en esa investigación, Pejkovic -el perito designado por la expresidenta- habría administrado propiedades del empresario y mantiene contacto con uno de sus principales hombres de confianza.

Fiscales Luciani y Mola

Luciani y Mola solicitaron al Tribunal Oral Federal 2 -a cargo de la ejecución de Vialidad y del decomiso- que el profesional declare qué tipo de vínculo tiene con Báez, con su familia, con sus empresas y su entorno. Pidieron que, mientras tanto, sea excluido de las inspecciones y tasaciones de los bienes vinculados al empresario.

“La cuestión aquí no radica en que Pejkovic sostenga la posición de la condenada que lo designó, sino en que presentaría un interés propio y vínculos con un tercero —el condenado Báez— cuyos bienes son precisamente los que deberá tasar”, argumentaron los fiscales.

“No puede omitirse considerar, que Báez es obligado solidario al pago del decomiso (junto a la Sra. Fernández) y cualquier desvío en la valuación de sus bienes, incidirá directamente en el monto que se tendrá por satisfecho”, agregaron.

Lázaro Báez está preso en el penal de Ezeiza por las condenas de la Ruta del Dinero K y Vialidad Agustín Marcarian - Reuters

El nexo surgió en el marco de la investigación judicial que lleva adelante el fiscal federal de Río Gallegos, Julio Zárate. Fue a partir de un intercambio de información entre ambas fiscalías que Luciani y Mola advirtieron los vínculos del tasador con el entorno de Báez.

Ya en su presentación del 10 de noviembre, los fiscales habían advertido sobre la existencia de un “posible conflicto de intereses” que podía comprometer la objetividad del perito, dado que el valor que se les asigne a las propiedades incidirá directamente sobre el alcance de la ejecución del decomiso que deben afrontar Báez y la expresidenta.

Además del apartamiento del perito, Luciani y Mola solicitaron que el Cuerpo de Peritos Tasadores de la Corte Suprema informe sobre el grado de avance de las tasaciones, ordenadas hace un año por el tribunal y de cuya conclusión depende la ejecución del decomiso, cuyo monto actualizado es de casi $685.000 millones.