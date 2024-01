escuchar

Tras semanas atravesadas por versiones y rumores, Daniel Scioli fue designado este martes como el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes del gobierno de Javier Milei. El anuncio generó diversas críticas y repercusiones, especialmente en el espacio de Unión por la Patria. Así, la diputada y exministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, manifestó hoy su disgusto y enojo por la decisión de algunos dirigentes, funcionarios y legisladores opositores que “están siendo parte de la gestión más espantosa”. “Me enoja la falta de convicción” , apuntó.

“Hay que preguntarle a Daniel Scioli por qué a él, que incluso proponía ser canciller si Sergio Massa era electo, le da igual conformar un gobierno tan tremendo para las sociedad”, acusó la parlamentaria, en diálogo con con Futurock. “Es diametralmente opuesto a la propuesta que tuvimos desde Unión por la Patria. No sólo en términos de propuesta de país, sino en el daño que le van a causar a nuestra población”, afirmó.

En la misma línea, la exministra de Desarrollo Social -que iba a ser candidata a la gobernación bonaerense si Scioli iba por el Ejecutivo- instó a analizar el motivo por el cual “algunos funcionarios” eligieron no sólo ser parte de esta gestión, sino también quedarse cuando comenzó la administración de Javier Milei el pasado 10 de diciembre. “Hay una suerte de naturalizar algunas situaciones; algunos funcionarios que se quedaron fueron muy cercanos a referentes de nuestro espacio político. Tienen cargos e incluso algunos han pasado por el Parlamento”, señaló.

Y siguió: “A mí me enoja la falta de convicción de algunos hombres y mujeres de nuestro espacio político. Estoy enojada con quienes no tienen convicciones para sostener lo que el pueblo votó, y -aunque no te hayan votado- fuiste parte de un movimiento de más de 20 años”, lanzó.

Así, Tolosa Paz también se sumó a las acusaciones de la CGT contra el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, y los diputados que se mostraron cercanos al apoyo de la ley ómnibus. “Con todas nuestra diferencias y vertientes, en Unión por la Patria seguimos defendiendo nuestra banderas, no solo por las que fuimos votados, sino hicimos política los últimos 20 años”, sentenció.

Victoria Tolosa Paz junto a Daniel Scioli durante el lanzamiento de su precandidatura presidencial en 2023. Rodrigo Néspolo - LA NACION

La diputada se refirió también al proyecto de la ley “Bases” que se trata a partir de hoy en la Cámara de Diputados, y que busca modificar o derogar centenas de regulaciones. “Va a ser una sesión inédita, porque nunca el Parlamento trató una ley de esta magnitud”, expresó. Mientras tanto, aseguró que “hay claridad sobre el quórum”, pero no así sobre “el contenido de la ley”.

“Todavía hay un desguace adentro del parlamento; es una tarea importante para construir la eliminación de artículos que van a hacer daño a distintos colectivos afectados por la ley”, continuó.

En ese sentido, Tolosa Paz aseguró que el proyecto político liderado por Javier Milei “va a llevar a la Argentina a tener más pobreza, mas exclusión, desarme del entramado productivo y niveles altos de concentración de la riqueza y de las corporaciones que aterra a la ciudadanía”.

LA NACION