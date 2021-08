Victoria Tolosa Paz, sobre la interna de Juntos: “Van a una PASO con un nivel de carancheo y disputa innecesaria”

La precandidata a diputada del Frente de Todos (FdT) Victoria Tolosa Paz se metió en la interna opositora de la provincia de Buenos Aires -entre Diego Santilli y Facundo Manes- y dijo que “van a una PASO con un nivel de carancheo y disputa innecesaria”. Además, sostuvo que “no le hablan a los bonaerenses” y les achacó que no se hacen cargo de su gestión en el Ejecutivo, desde 2015 a 2019. “Cambiemos o Juntos tiene otra agenda, hablan de sacarse a [Mauricio] Macri bien lejos”, comentó.

En esa misma línea, acotó, en diálogo con Radio La Red: “[A Macri] lo tienen lejos, lo tienen hoy en Europa. Es como si hubiesen salido de un repollo, como si fuesen un partido nuevo. Gobernaron cuatro años y tuvieron la posibilidad de mostrarnos qué venían a hacer para la Argentina”.

La elegida por la coalición de gobierno para encabezar la lista en territorio bonaerense, consideró que en diciembre de 2019 “el pueblo votó al FdT porque chocaron la calesita” y porque “no quieren a Macri”. Al respecto, añadió que a ”esa memoria la tiene muy presente el pueblo argentino, independientemente del cambio de domicilio y del cambio de nombre”, e indicó: “El proyecto económico que explotó a la Argentina sigue estando presente en esa marca que hoy se llama Juntos”.

A su vez, sostuvo que los dardos cruzados dentro del espacio opositor -que motivaron la creación de un manual de convivencia y reuniones de los jefes partidarios para aplacar las aguas- “muestran la disputa de 2023″. Según Tolosa Paz, “se están anticipando dos años” porque pretenden “plantar a un candidato a presidente que no tienen en claro cuál es”.

En modo electoral, la candidata oficialista planteó: “La gente no puede seguir esperando, tiene que conseguir trabajo y tener un salario que le gane a la inflación lo antes posible, tener una jubilación que le gane a la inflación lo antes posible. Eso se hace con un Estado presente”.

El vínculo con Cristina y la definición de que encabece la lista

De conocida amistad con el presidente Alberto Fernández -quien insistió con su nombre para liderar la contienda en el terruño más codiciado-, Tolosa Paz aclaró que con la vicepresidenta Cristina Kirchner tiene “un excelente vínculo”, de “muchísimo respeto y admiración”.

También dijo que fue elegida para ocupar un rol central en la boleta por un “acuerdo” de lo que llamó “la mesa de decisión”. En ella incluyó no solo al Presidente y a la vicepresidenta, sino también al gobernador Axel Kicillof; al presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, y al diputado Máximo Kirchner.

Cristina Kirchner, Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollan, cuando se presentó la fórmula para la Provincia Twitter @vtolosapaz

“Por algún motivo muchos han pensando que yo era una buena candidata para expresar la síntesis del Fdt. Parte de eso tiene que ver con que les va a ser muy difícil ponerme como albertista, como cristinista, o como cercana a Sergio Massa. Soy, en todo caso, del FdT. Esa falta de poder encasillarme es un beneficio, porque la Argentina tiene que tratar de evitar rotularnos”, describió.

Por último, Tolosa Paz se refirió al cuestionamiento que abrió el Presidente, en cuanto a por qué no limitar la duración de los jueces en sus cargos. Expresó que hay una “necesidad permanente de volver a la agenda de que el kirchnerismo va contra la Justicia” y agregó: “Alberto tiene una duda, los jóvenes habrán contestado o no, se habrán quedado pensando en cuál es la Argentina que debemos construir, y queda en ese marco. Le dan una entidad que no tiene”.

LA NACION