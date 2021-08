Facundo Manes pidió autocrítica al macrismo: “Si decimos que entre 2015 y 2019 no pasó nada podemos perder en el 21 y el 23″

El precandidato a diputado nacional por la provincia, Facundo Manes, advirtió que Cambiemos y el macrismo deben hacer una autocrítica si pretenden ganar las próximas elecciones. “Si decimos ‘acá no paso nada’ podemos perder en 2021 y 2023″, alertó en diálogo con José del Rio, en Comunidad de Negocios, por LN+.

“Con Cambiemos la economía no anduvo bien, y tampoco pudo unir a los argentinos”, opinó el neurocientífico, y aclaró que el kirchnerismo tampoco logró este objetivo. Por eso, tal como reflexionó: “La mayor parte de la sociedad está resignada, depresiva, y no cree en la política”. Para él, entonces, el desafío es convertir esa sensación en esperanza. “A la Argentina le falta un liderazgo que una”.

Manes también habló sobre las críticas que recibió por parte de Elisa Carrió y otros referentes del espacio opositor, por haber pedido a Horacio Rodríguez Larreta no usar los fondos porteños en la campaña bonaerense. “Nunca me criticaron tanto en mi vida”, aseguró. Y consideró que las acusaciones que escuchó hacia él fueron “injustas”.

“El país necesita que todos nos comprometamos para poder sacar adelante a la Argentina”, precisó. “Es el momento de no renunciar a la Argentina”, destacó enfático. Y añadió que se siente parte de “un proyecto colectivo”, como es Juntos por el Cambio, desde donde puede “poner su granito de arena a la concordia y al acuerdo que necesita el país desde hace años”. “Eso me hace resistente a todas las críticas que recibí esta semana, creo que injustas. Nunca me han criticado tanto en mi vida, y yo no dije nada”.

En ese sentido, Manes aclaró que “no agredió a nadie”, y justificó sus palabras: “Fue solo una expresión de deseo de algo obvio, que debe ser así. No vas a encontrar una frase mía de ataque o violencia porque justamente creo que en la Argentina estamos un poco enfermos de ataques, violencia y personalismos. Tenemos que sanar. Soy médico y vine a contribuir a sanar, no a poner más presión”.

Para el precandidato, se debe debatir ideas y alejarse de la personificación que hoy atraviesa a la política. De esta manera, invitó a “buscar puntos en común” más allá de los “prejuicios” que uno puede tener sobre otros, y continuó: “Por ejemplo, yo de la doctora Carrió puedo decir que coincido en su lucha contra la corrupción”.

En línea con esta línea de pensamiento, dijo que siente “mucho optimismo” por la interna ante Diego Santilli, y analizó: “Más que foto, me gustaría debatir con él y escuchar sus ideas. Tenemos que dejar el marketing porque eso nos va a hacer más fuertes para vencer en 2021 y en 2023 al modelo kirchnerista”.

Más adelante en la entrevista, Manes destacó que “las pandemias siempre cambian a la sociedad”. “Nos va a cambiar, nos guste o no, podemos salir mejores o peores, depende de nosotros y de la acción colectiva, que no la pudo lograr ningún gobierno en los últimos años”, puntualizó este médico, para quien la clave es definir un proyecto estratégico que guíe el rumbo del país. “La pandemia es una buena oportunidad para definir qué país queremos; por eso estoy en contra de cualquier pelea, ataque o agresión. Es momento de calmarnos”.

