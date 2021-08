María Eugenia Vidal y Patricia Bullrich hablaron sobre el cierre de listas y las “heridas” en la oposición

Patricia Bullrich está enfrentada legalmente con el presidente, Alberto Fernández, quien la denunció por haber dicho que el Gobierno pidió coimas como condición para adquirir millones de vacunas Pfizer contra el coronavirus. Con el acuerdo por esta vacuna ya firmado, y consultada por ese juicio, la presidenta del Pro respondió irónica: “Me imagino que ahora se tendrá que hacer el juicio a él mismo porque quedo claro que no firmar el contrato fue una maniobra”. En una entrevista con La Cornisa, por LN+, señaló: “Es un Estado que le dice a la gente que le va a solucionar la vida y se la complica”.

En el piso también estaba María Eugenia Vidal, quien se refirió al escándalo por las visitas que recibió Fernández en la Quinta de Olivos: “No me sorprendió porque había visto el asado con Moyano y la convocatoria al velorio de Maradona. Lamentablemente, creo que el Presidente nos debe a todos una explicación, pero sobre todo a las 105 mil familias que no pudieron despedir a sus familiares que murieron por Covid. Mientras ellos no pudieron despedirlos y todos nos encontrábamos con nuestras familias por Zoom, esto pasaba. Hay un gobierno que se cree más allá de la ley”.

Bullrich: “Tampoco me interesa mucho ser diputada”

Bullrich y Vidal podrían haberse enfrentado en las Paso de las elecciones legislativas en la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, algunos días antes del cierre de listas, la presidenta del Pro se bajó, con el deseo de apuntar a un cargo a nivel nacional. Invitadas juntas a La Cornisa, Vidal se refirió a aquella situación y reflexionó: “La Paso puede sumar y no hay que tenerle miedo a la competencia interna”. Sin embargo, la precandidata a diputada destacó también que ambas encontraron su lugar en el partido.

“Nos dijeron que no nos peleemos, y entendimos que el camino era juntas”, dijo. Así, sobre las rispideces que se dieron en los últimos días entre referentes de Juntos por el Cambio, agregó: “Espero que los líderes de nuestro espacio entiendan que la pelea no es el camino”.

Por su parte, Patria Bullrich contó que lanzarán un código de ética dentro del espacio y celebró que en estas elecciones su rol es el de “acompañar” a los distintos referentes del partido a nivel nacional. “Tampoco me interesa mucho ser diputada, ya fui tres veces”, explicó la presidenta del Pro, quien dijo que tampoco veía mucho sentido en enfrentarse a Horacio Rodríguez Larreta y a Vidal. Y en otro tramo, subrayó: “Todos en Juntos por el Cambio cuidamos a Mauricio Macri, que como expresidente tiene muchas cosas que aportar”.

Para la exgobernadora bonaerense, la Argentina vive “la peor situación desde 2001″. “No lo digo yo, lo dice la gente de los barrios que recorro todo el día, y creo que quien quiera ir al Congreso tiene que escuchar. Es lo que la gente me transmite. Hemos tenido un año y medio muy difícil por la pandemia, pero también por el mal manejo de la pandemia”, cuestionó, y arremetió: “El Gobierno nos quiere hacer creer que el 50% de la inflación es por la pandemia”. En ese sentido, Vidal destacó que “la clase media está ahogada y siente que tiene una mochila cada vez más pesada”.

Bullrich confesó que “vivió 78 días muy duros” por el caso Maldonado

En el día en que el oficialismo -mediante la secretaría de Derechos Humanos, que conduce Horacio Pietragalla- recordó la muerte de Santiago Maldonado como una “desaparición”, Bullrich lanzó: “Esta lógico del Gobierno de seguir con la mentira como una construcción le hace muy mal a la sociedad”. La exministra de Seguridad resaltó que, finalmente, “no se dejaron manipular por la construcción del relato, que de tanto repetirse podía convertirse en verdad”. Y reveló: “Creo que le hicimos frente. Lo aprendí con dolor, porque fueron 78 días muy duros, pero la verdad no se defiende sola, hay que defenderla día a día”. Para ella, se trataron de “los días más difíciles”. “Son mentiras permanentes, pero tenemos que defender la verdad, cueste lo que cueste”, añadió.

Sobre este punto, reflexionó: “Quizás en la Argentina había una idea de que lo políticamente correcto era no enfrentar cuando en el medio había determinados organismos de Derechos Humanos que construían el relato de la desaparición forzada. Si nosotros y la Justicia no le hacíamos frente, se podía convertir en verdad”.

Vidal se sumó al debate y apuntó duramente contra Pietragalla: “Es el mismo secretario de Derechos Humanos que dijo que en Formosa no había habido ninguna violación de derechos humanos, mientras a la gente la empujaban a encerrarse en un centro de aislamiento que no estaba en condiciones. La realidad habla por si mismo, y el silencio también habla. Me hubiera gustado saber su opinión sobre Cuba, Nicaragua y Venezuela”. Sin titubear, la precandidata definió: “Son dictaduras; se ha perdido toda libertad; no hay república ni independencia del poder; hay represión, detenciones ilegales y asesinatos”.

Entonces, Patricia disparó contra Alberto Fernández: “Denosta a la OEA (Organización de los Estados Americanos) y a la Gendarmería, y Nicolás Maduro dice exactamente lo mismo. Nuestro presidente, que iba a ser moderado, termina defendiendo los peores regímenes de Latinoamérica”.

“Quisieron quedarse con la vacuna, y terminó siendo un boomerang”

Más adelante, Vidal se refirió al manejo que hace el Gobierno sobre la vacunación. “La vacuna no es algo que tenemos que agradecerle a alguien”, sostuvo. En relación a esto, puntualizó que “mientras imprimen las credenciales de vacunación hay mucha gente que espera la segunda dosis”, y continuó: “El único distrito que aplicó el 99% de las vacunas que recibió es el de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, hay una manera de gobernar muy distinta a esta”.

En línea con esto, Bullrich destacó que “todo ha sido un desastre”. “Hay países, como Bolivia, que ya terminaron con el contrato de Sputnik porque fracasó en las segundas dosis; lo mismo con lo de Pfizer. No quisieron firmar la vacuna. Ahora apareció todo, era fácil, con un decreto. Quisieron quedarse con la vacuna, en vez de pensar que es algo a lo que todos los argentinos aportar, con sus impuestos, y terminó siendo un boomerang”, opinó. Además, sobre la disputa por Pfizer, sentenció: “El discurso de Máximo Kirchner era que no se iban a entregar, y se entregaron”.

LA NACION