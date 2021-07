Victoria Tolosa Paz desafió a Diego Santilli y Facundo Manes a un debate tras su primer acto de campaña

Llegó sola, en jeans y un sacón en tonos violetas, minutos antes de las 12. El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, fue el primero en saludarla en el complejo de viviendas de Merlo, y después salió la selfie con una decena adicional de jefes comunales, los encargados de “trabajar” la boleta con su nombre en el principal distrito electoral del país.

“Estar un 26 de julio, en el corazón del conurbano, homenajeando a Evita me llena de orgullo”, dijo Victoria Tolosa Paz a LA NACION más de dos horas después, luego de compartir su primer acto de campaña junto con el presidente Alberto Fernández, el gobernador Axel Kicillof, ministros y su compañero de fórmula, Daniel Gollán. Un acto en el que arreciaron críticas a la oposición, sobre todo en las figuras de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, y en la que se planteó a la obra pública y el conflicto por la deuda como ejes discursivos del oficialismo.

Mientras Fernández y Kicillof dejaban el predio entre apretujones y fotos conjuntas, Tolosa Paz desafió a los postulantes opositores a “dar el debate de temas centrales sobre cómo crear empleo y con qué matriz impositiva” , más allá del “marketing, los globos y el color de pelo” en referencia a la imagen que acompañó el lanzamiento de Diego Santilli como uno de los postulantes de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires.

El presidente Alberto Fernández junto a Victoria Tolosa Paz en la entrega de viviendas y créditos para la construcción

Alineada con un discurso “frentetodista” para no generar conflictos internos, Tolosa Paz estuvo siempre cerca del Presidente. Sentada en un extremo del escenario durante los discursos, se ubicó pegada a Fernández cuando llegó el momento de la entrega de llaves a los beneficiarios del plan Primera Casa, llevada adelante por el ministro de Hábitat, Jorge Ferraresi. Luego de chocar puños con los nuevos dueños, aplaudió al Presidente cuando éste gritó que “estas no son las casas de Alberto ni de Cristina, son las casas de ustedes”, y retomó las críticas del Presidente y el gobernador hacia la oposición al terminar el acto.

-¿Habrá una campaña agresiva con mucha mirada hacia el pasado?

-Departe nuestra no va a haber ninguna agresividad, Argentina necesita encontrar los carriles para discutir qué queremos hacer. Lo que sí queremos señalar es que quienes encabezan las listas en la provincia y la ciudad de Buenos Aires tienen que explicarle a la ciudadanía por qué se han intercambiado domicilios para no dar la cara y contar, por ejemplo, por qué no se entregaron estas 375 viviendas-afirmó mientras observaba el complejo de viviendas, presentado por los funcionarios nacionales junto al intendente local, Gustavo Menéndez.

Consultada sobre los tironeos previos al cierre de listas, Tolosa Paz prefirió esquivar las polémicas “Representa cabalmente al Frente de Todos, está Cristina con su enorme aporte y su experiencia, está Alberto, está Máximo Kirchner, los sindicatos, todos creemos que la Argentina se reconstruye a partir del trabajo”, contestó, antes de decir que le gustaría un “cara a cara” público con Santilli y Facundo Manes durante la campaña que se inicia.

“Le haríamos un bien a la ciudadanía”, abundó en relación al eventual debate, y volvió a criticar que durante la gestión de Cambiemos “las palabras trabajo, desarrollo e inversión no estaban en la agenda, y sí estaban blanqueo y especulación financiera”. ¿Santilli o Manes? “Me da lo mismo, expresan exactamente el mismo proyecto de país”, contestó la todavía titular del Consejo de Políticas Sociales antes de perderse por el camino de regreso.